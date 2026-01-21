English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy A55 5G: அமேசான் குடியரசு தின விற்பனையில் அட்டகாசமான சலுகை

Samsung Galaxy A55 5G: அமேசான் குடியரசு தின விற்பனையில் அட்டகாசமான சலுகை

Samsung Galaxy A55 5G: சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அமேசான் விற்பனையில் இந்த போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 05:30 PM IST
  • சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா?
  • அமேசான் குடியரசு தின சலுகை விற்பனையில் சிறந்த ஆஃபர்கள் உள்ளன.
  • முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Samsung Galaxy A55 5G: அமேசான் குடியரசு தின விற்பனையில் அட்டகாசமான சலுகை

Samsung Galaxy A55 5G: சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போன் மார்ச் 11, 2024 அன்று இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது தற்போது 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி சேமிப்பக வேரியண்டிற்கு ₹42,999 விலையில் கிடைக்கிறது. இதில் மிகச் சிறந்த விஷயம் என்னவென்றால், அமேசான் குடியரசு தின சலுகை விற்பனையில், இந்த போனை வாடிக்கையாளர்கள் பிரம்மாண்டமான 44% தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்.

Amazon Republic Day Deal

அமேசான் குடியரசு தின சலுகையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த சாம்சங் போனில் கூடுதல் கேஷ்பேக் மற்றும் சலுகைகளும் கிடைக்கின்றன. இதன் மூலம் இந்த போனை கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் வாங்கலாம். இந்த போனில் பெரிய 5000mAh பேட்டரி, சக்திவாய்ந்த எக்ஸினோஸ் 1480 சிப்செட் மற்றும் 50MP முதன்மை சென்சார் போன்ற அம்சங்களும் உள்ளன. சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போன், அதன் அம்சங்கள் மற்றும் தள்ளுபடிக்குப் பிந்தைய விலை போன்ற நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து விவரங்கலையும் இங்கே காணலாம்.

Samsung Galaxy A55 5G: புதிய தள்ளுபடி விலை

சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G போனின் 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி சேமிப்பக வேரியண்டின் வழக்கமான விலை ₹42,999 ஆகும். ஆனால் அமேசான் குடியரசு தின சலுகையில் 44% விலை குறைப்புக்குப் பிறகு, இந்த போனை நீங்கள் ₹23,998 என்ற குறைந்த விலையில் பெறலாம்.

இப்போது, ​​நீங்கள் இதை கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் வாங்க விரும்பினால், அமேசான் பே பேலன்ஸ் மூலம் பணம் செலுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் நீங்கள் ₹719 வரை தள்ளுபடி பெறலாம். கூடுதலாக, ஒரே நேரத்தில் பணம் செலுத்த உங்களிடம் போதுமான பணம் இல்லையென்றால், நீங்கள் கேலக்ஸி A55 5G போனை மாதாந்திரம் வெறும் ₹1,339 முதல் தொடங்கும் வட்டியில்லா EMI திட்டத்திலும் வாங்கலாம்.

Samsung Galaxy A55 5G: கேமரா மற்றும் பேட்டரி

சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G ஃபோனின் பின்புறத்தில், OIS உடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 12MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 5MP மேக்ரோ லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது.

முன்புறத்தில், இது உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 32MP செல்ஃபி கேமராவுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஃபோனில் பிரம்மாண்டமான 5000mAh பேட்டரி உள்ளது. மேலும் இது 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

Samsung Galaxy A55 5G: காட்சித்திரை மற்றும் வடிவமைப்பு

சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G ஃபோன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.6-இன்ச் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஃபுல் HD+ தெளிவுத்திறன் மற்றும் 1000 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது எந்த ஒளி நிலையிலும் இந்த ஃபோனைப் பயன்படுத்த பயனருக்கு உதவுகிறது.

அதே நேரத்தில், இதன் திரை கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் பிளஸ் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த ஃபோன் ஒரு பிரீமியம் மெட்டல் ஃபிரேம் வடிவமைப்பு மற்றும் கண்ணாடி பின்புறத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது தூசி மற்றும் தண்ணீரை எதிர்க்கும் IP67 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இது 30 நிமிடங்கள் வரை 1 மீட்டர் ஆழம் வரை தண்ணீரில் தாக்குப்பிடிக்கும்.

Samsung Galaxy A55 5G: செயல்திறன்

சாம்சங் கேலக்ஸி A55 5G ஃபோன், 4nm செயல்முறையில் உருவாக்கப்பட்ட ஆக்டா-கோர் எக்ஸினோஸ் 1480 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இதில் Xclipse 530 GPU அடங்கும். இது 8GB அல்லது 12GB LPDDR5 ரேம் மற்றும் 128GB அல்லது 256GB UFS 3.1 உள்ளக சேமிப்பகத்தில் கிடைக்கிறது. இதை மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு மூலம் 1TB வரை விரிவாக்கலாம்.

இந்த ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு 14 மற்றும் ஒன் UI 6.1 உடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆண்ட்ராய்டு 18 வரை 4 முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் 5 வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளைப் பெறுவதற்கான உத்தரவாதத்துஅன் வருகிறது.

மேலும் படிக்க | ரூ. 20,000 பட்ஜெட்டில் கெத்து காட்டும் டாப் போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra அம்சங்கள் கசிந்தது.. விலை, வெளியீட்டு தேதி இதுதான்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

