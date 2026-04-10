Samsung Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G விற்பனை இந்தியாவில் ஆரம்பம்: விலை மற்றும் அதிரடி சலுகைகள்

சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் ரூ.5,000 மதிப்பிலான 'மேம்படுத்தல் போனஸ்' (Upgrade Bonus) ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; இதன் விலைகள் ரூ. 36,999 முதல் தொடங்குகின்றன. குறிப்பிட்ட வங்கிகள் மற்றும் UPI பரிவர்த்தனைகள் மீது ரூ. 3,000 வரையிலான 'கேஷ்பேக்' (Cashback) சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:31 PM IST
  • Samsung Galaxy A57 5G, Samsung Galaxy A37 5G : விலை
  • Samsung Galaxy A57 5G, Samsung Galaxy A37 5G அதிரடி சலுகைகள்

Samsung Galaxy A37 5G மற்றும் Galaxy A57 5G ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் தற்போது இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. தென் கொரியாவைச் சேர்ந்த இந்தத் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின், Galaxy A-வரிசையின் சமீபத்திய மாடல்கள், Galaxy A36 5G மற்றும் Galaxy A56 5G ஆகியவற்றின் வாரிசு மாடல்களாக கடந்த மார்ச் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களும் 6.7-அங்குல Full HD+ Super AMOLED+ திரைகளைக் கொண்டுள்ளன; இவை 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் (refresh rate) கொண்டுள்ளதோடு, Exynos சிப்செட்களின் மூலம் இயங்குகின்றன. இந்த இரண்டு மாடல்களும் முன்பே நிறுவப்பட்ட One UI 8.5 மென்பொருளுடன் விற்பனைக்கு வருகின்றன; மேலும், இவற்றுக்கு ஆறு தலைமுறைக்கான Android மென்பொருள் மேம்படுத்தல்கள் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Samsung Galaxy A57 5G, Samsung Galaxy A37 5G போன்களின் விலை | Samsung Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G Price in India

இந்தியாவில் Samsung Galaxy A57 5G போனின் விலை, 8GB RAM மற்றும் 256GB உள்ளக சேமிப்பகத்தைக் கொண்ட அடிப்படை மாடலுக்கு ரூ. 56,999-இல் தொடங்குகிறது. இது 12GB RAM வசதியுடனும் கிடைக்கிறது; இதன் விலை ரூ. 62,499 ஆகும். இந்தக் கைபேசியானது Awesome Navy, Awesome Icyblue மற்றும் Awesome Lilac ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் வழங்கப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், Galaxy A37 5G போனின் விலை, 8GB + 128GB RAM மற்றும் சேமிப்பக அமைப்பிற்கு ரூ. 41,999-இல் தொடங்குகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இதன் 8GB + 256GB மற்றும் 12GB + 256GB வகைகளையும் முறையே ரூ. 47,499 மற்றும் ரூ. 52,499 விலையில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். இது Awesome Lavender, Awesome Charcoal மற்றும் Awesome Graygreen ஆகிய வண்ணங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரண்டு கைபேசிகளையும் Samsung India இணையதளம், பிற இணையத் தளங்கள், Samsung பிரத்யேகக் கடைகள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக வாங்கலாம்.

Samsung Galaxy A57 5G, Samsung Galaxy A37 5G அதிரடி சலுகைகள் | Samsung Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G Offers

சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் ரூ.5,000 மதிப்பிலான 'மேம்படுத்தல் போனஸ்' (Upgrade Bonus) ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது; இதன் விலைகள் ரூ. 36,999 முதல் தொடங்குகின்றன. குறிப்பிட்ட வங்கிகள் மற்றும் UPI பரிவர்த்தனைகள் மீது ரூ. 3,000 வரையிலான 'கேஷ்பேக்' (Cashback) சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது. Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 5G ஆகிய மாடல்களுக்கான முழு விலையையும் ஒரே நேரத்தில் செலுத்த விரும்பாதவர்கள், 24 மாதங்களுக்கான 'வட்டி இல்லாத தவணை முறை' (No-cost EMI) சலுகையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

இறுதியாக, தவணை முறையில் (EMI) பணம் செலுத்தத் தேர்வுசெய்பவர்களுக்கும், நிறுவனம் ரூ. 3,000 மதிப்பிலான மேம்படுத்தல் போனஸை வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G ஆகிய மாடல்கள், முன்பணம் மற்றும் வட்டி ஏதுமில்லாத 'Triple Zero Scheme' (மும்மை பூஜ்ஜியத் திட்டம்) வாயிலாகவும் கிடைக்கின்றன. இவை Samsung.com இணையதளம், Samsung நிறுவனத்தின் பிரத்யேக மற்றும் கூட்டாளர் கடைகள், மற்றும் பிற இணையவழித் தளங்கள் வாயிலாகப் பெறலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

திரையின் (Display) சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
இரண்டு போன்களுமே 6.7-அங்குல Full HD+ Super AMOLED+ திரையைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், இவை 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (Refresh Rate) ஆதரிக்கின்றன, இது கேமிங் மற்றும் வீடியோ பார்ப்பதற்கு மென்மையான அனுபவத்தைத் தரும்.

எத்தனை வருடங்களுக்கு மென்பொருள் மேம்படுத்தல்கள் (Updates) கிடைக்கும்?
சாம்சங் இந்த மாடல்களுக்கு ஆறு தலைமுறைக்கான (6 years) ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள் மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அப்டேட்களை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.

'Triple Zero Scheme' என்றால் என்ன?
இது ஒரு சிறப்பு நிதித் திட்டமாகும். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் முன்பணம் (Zero Downpayment), வட்டி (Zero Interest) மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணம் (Zero Processing Fee) ஏதுமின்றி போனை வாங்க முடியும்.

