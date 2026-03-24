Samsung Galaxy A57, Galaxy A37 அறிமுகம்: விலை மற்றும் முழுமையான அம்சங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A37 Launch March 25 : சாம்சங் நிறுவனம் நாளை இந்தியாவிலும் உலக அளவிலும் இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை (Samsung Galaxy A37 மற்றும் Samsung Galaxy A57) அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. அதன்படி இந்த Samsung Galaxy A37 மற்றும் Samsung Galaxy A57 மாடல்கள் நடுத்தர விலையில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளன. வரவிருக்கும் Galaxy A வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் குறித்த விவரங்களை சாம்சங் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், அவற்றின் விலை குறித்த புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
YouTube சேனலான 'Mai Nguyen TV' வெளியிட்ட சில தகவலின் படி, வியட்நாமில் Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய சாதனங்களின் விலை விவரங்களை வெளிப்படுத்தி உள்ளது. மேலும், இந்த இரண்டு சாதனங்களும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகமாவதற்கு முன்னரே, Vodafone தென் ஆப்பிரிக்க இணையதளத்திலும் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன.
இந்தியாவில் Samsung Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37-இன் விலை விவரங்கள் | Samsung Galaxy A57 & Galaxy A37 Pricing in India
தனியார் சேனல் வெளியிட்டு இருந்த காணொளியின்படி, வியட்நாமில் Samsung Galaxy A57 போனின் விலை VND 12,490,000-லிருந்து (இந்திய விலை ரூ. 44,400) தொடங்கும். மேலும், Samsung Galaxy A37 போனின் 8GB/128GB மாடலானது VND 10,990,000 (இந்திய விலை ரூ. 39,000) என்ற ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கும்.
மேலும், தென் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள Vodafone பட்டியலிடலில், Galaxy A37 ஆனது ZAR 7,499 (இந்திய விலை ரூ. 41,650) விலையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மறுபுறம், Galaxy A57 ஆனது ZAR 9,999 (இந்திய விலை ரூ. 55,500) விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
No more dark, blurry videos - a new awesome is on its way to light up your night shots. Drop a below if you’re excited!
Notify me: https://t.co/BwzbW0JP5r.#AwesomeIsForEveryone #NewGalaxyA #ComingSoon #Samsung
— Samsung India (@SamsungIndia) March 24, 2026
Samsung Galaxy A57 விவரக்குறிப்புகள் | Samsung Galaxy A57 Specifications
Samsung Galaxy A57 ஆனது, 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட புதிய Exynos 1680 சிப்பைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், Galaxy A57 ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.7-அங்குல FHD+ Super AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும். இந்தக் போனில், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,000mAh பேட்டரி இடம்பெறும்.
கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Galaxy A57 மாடலானது OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 5MP டெலிஃபோட்டோ அல்லது மேக்ரோ யூனிட் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். முன்புறத்தில், Galaxy A57 மாடலில் 12MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. A57 மாடலானது Android 16 இயங்குதளத்தின் அடிப்படையில், அதன் மேல் One UI 8.5 இடைமுகத்துடன் இயங்கும்; மேலும், ஆறு ஆண்டுகளுக்கான Android OS புதுப்பிப்புகளையும், ஆறு ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் பேட்சுகளையும் (Security Patches) வழங்குவதாக Samsung உறுதியளித்துள்ளது.
Samsung Galaxy A37 விவரக்குறிப்புகள் | Samsung Galaxy A37 Specifications
Samsung Galaxy A37 ஆனது, 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட புதிய Exynos 1480 சிப்பைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், Galaxy A37 ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.7-அங்குல FHD+ Super AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும். இந்த போனில், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,000mAh பேட்டரி இடம்பெறும்.
கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Galaxy A37 மாடலானது OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 5MP டெலிஃபோட்டோ அல்லது மேக்ரோ யூனிட் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். முன்புறத்தில், Galaxy A37 மாடலில் 12MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. A37 மாடலானது Android 16 இயங்குதளத்தின் அடிப்படையில், அதன் மேல் One UI 8.5 இடைமுகத்துடன் இயங்கும்; மேலும் Samsung நிறுவனம் இதற்கு ஆறு ஆண்டுகளுக்கான Android OS புதுப்பிப்புகளையும், ஆறு ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் பேட்சுகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
Samsung Galaxy A37, A57 போனின் பேட்டரி | Samsung Galaxy A37, A57 Battery
Samsung Galaxy S26 வரிசையைப் போலவே, A சீரிஸ் மாடல்களும் சமீபத்திய One UI 8.5 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என்றும், 7 ஆண்டுகளுக்கான OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பேட்சுகள் வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் 5,000mAh பேட்டரியுடனும், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடனும் வெளியாகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
Samsung Galaxy A37 மற்றும் A57 எப்போது அறிமுகமாகிறது?
சாம்சங் நிறுவனம் இந்த இரண்டு புதிய நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போன்களையும் நாளை இந்தியாவிலும் உலக அளவிலும் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது.
Samsung Galaxy A37 மற்றும் A57 போன்களின் மென்பொருள் (OS) வசதி என்ன?
இந்த இரண்டு போன்களும் Android 16 அடிப்படையிலான சாம்சங்கின் சமீபத்திய One UI 8.5 இடைமுகத்தில் இயங்கும்.
சார்ஜிங் வசதி மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?
ஆம், இரண்டு மாடல்களுமே 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ