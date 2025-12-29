English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy F05: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் விலை வெறும் ரூ.6,499.... இன்றே கடைசி நாள்

Samsung Galaxy F05: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் விலை வெறும் ரூ.6,499.... இன்றே கடைசி நாள்

Samsung Galaxy F05: ஃப்ளிப்கார்ட் இயர் எண்ட் சேலில் Samsung Galaxy F05 ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் அட்டகாசமான சலுகைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 03:42 PM IST
  • ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையில் தள்ளுபடி.
  • Samsung Galaxy F05 போனில் சலுகை.
  • இதன் அம்சங்கள் மற்றும் விவரங்கள் என்ன?

Samsung Galaxy F05: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் விலை வெறும் ரூ.6,499.... இன்றே கடைசி நாள்

Flipkart Year-End Sale: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஆண்டு இறுதி விற்பனை திருவிழாவான ஃப்ளிப்கார்ட் இயர் எண்ட் சேல் நடந்துவருகிறது. இதில் பல மின்னணு மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி சலுகையில் கிடைக்கின்றன. ஃப்ளிப்கார்ட் ஆண்டு இறுதி விற்பனை டிசம்பர் 29, அதாவது இன்றுடன் முடிவடைகிறது.

Samsung Galaxy F05

Samsung Galaxy F05 அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, ​​64ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 4ஜிபி ரேம் கொண்ட இந்த சாம்சங் போனின் விலை ரூ.7999 ஆக இருந்தது. இப்போது இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ரூ.6499 விலையில் கிடைக்கிறது. மேலும், இந்த போனை வாங்கும்போது 5% கேஷ்பேக் சலுகையும் கிடைக்கிறது.

Samsung Galaxy F05: ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையில் தள்ளுபடி

ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையின் போது சாம்சங் கேலக்ஸி F சீரிஸ் போன்களுக்கு சிறந்த தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போன் சாம்சங் கேலக்ஸி F05 அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது ரூ.7999 விலையில், 4ஜிபி ரேம் மற்றும் 64ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுடன் வந்தது. இப்போது இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ரூ.6499 விலையில் கிடைக்கிறது. மேலும், இந்த போனுக்கு 5% கேஷ்பேக் வழங்கப்படுகிறது. 

Samsung Galaxy F05: எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை

எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை மூலம் Samsung Galaxy F05 ஸ்மார்ட்போனின் விலையை இன்னும் குறைக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் கூடுதல் தள்ளுபடி, வாசிக்கையாளரின் பழைய போனின் பிராண்ட், நிலை மற்றும் நிறுவனத்தின் ரிடர்ண் பாலிசியைப் பொறுத்து மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

Samsung Galaxy F05: அம்சங்கள் மற்றும் விவரங்கள்

சாம்சங் கேலக்ஸி F05 போனின் 6.7-இன்ச் HD+ எல்சிடி பேனல் 720×1600 பிக்சல்ஸ் தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரை 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த போனில் 64ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 4ஜிபி ரேம் உள்ளது. இது மீடியாடெக் ஹீலியோ G85 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, Samsung Galaxy F05 ஸ்மார்ட்போனின் பின்புறத்தில் எல்இடி ஃபிளாஷ் உடன் இரண்டு கேமராக்கள் உள்ளன.

இந்த அமைப்பில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் டெப்த் சென்சார் ஆகியவை யும் உள்ளன. செல்ஃபி எடுப்பதற்காக இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 8-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா உள்ளது. இந்த போனில் 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் 5000mAh பேட்டரி உள்ளது. பயோமெட்ரிக் பாதுகாப்புக்காக போனின் பக்கவாட்டில் கைரேகை சென்சார் உள்ளது.

இந்த போனின் இயங்குதளம் ஆண்ட்ராய்டு 14 அடிப்படையிலான OneUI Core 6.0 ஆகும். இந்த சாம்சங் போன் ட்விலைட் ப்ளூ வண்ண விருப்பத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த போனின் இணைப்பு அம்சங்களாக டூயல் 4G VoLTE, வைஃபை 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ப்ளூடூத் 5.3, ஜிபிஎஸ், ஒரு USB டைப்-சி போர்ட் மற்றும் 3.5mm ஹெட்போன் ஜாக் ஆகியவை உள்ளன.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

