  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy F70e 5G ப்ரீ-ஆர்டர்: பிளிப்கார்ட்டில் அதிகபட்ச தள்ளுபடியை பெறுவது எப்படி?

Samsung Galaxy F70e 5G ப்ரீ-ஆர்டர்: பிளிப்கார்ட்டில் அதிகபட்ச தள்ளுபடியை பெறுவது எப்படி?

Samsung Galaxy F70e 5G: சாம்சங் கேலக்சி F70e 5ஜி போன் பிப்ரவரி 9, 2026 அன்று இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. Samsung Galaxy F70e 5G போனில் அதிகபட்ச தள்ளுபடியை எப்படி பெறுவது என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 13, 2026, 05:13 PM IST
  • Samsung Galaxy F70e 5G போன் பிளிப்கார்ட்டில் ₹16,999 விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
  • ₹1,250 கூப்பனையும், Flipkart-ல் ஏற்கனவே உள்ள சில தள்ளுபடியையும் பெற்ற பிறகு, அதன் விலை ₹11,749 ஆக மாறும்.
  • அதிகபட்ச தள்ளுபடியை எவ்வாறு பெறுவது?

Samsung Galaxy F70e 5G ப்ரீ-ஆர்டர்: பிளிப்கார்ட்டில் அதிகபட்ச தள்ளுபடியை பெறுவது எப்படி?

Samsung Galaxy F70e 5G: சாம்சங் போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. சாம்சங் கேலக்சி F70e 5ஜி போன் பிப்ரவரி 9, 2026 அன்று இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இது Gen Z பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. இது Samsung இன் புதிய F70 தொடரில் அறிமுக மாடலாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் அதன் ஷோ-ஸ்டாப்பர் கேமரா மற்றும் மிகப்பெரிய பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றிற்காக மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. 

Samsung Galaxy F70e 5G: பிப்ரவரி 17 முதல் வாங்கலாம்

இந்த போனை வாடிக்கையாளர்கள் பிப்ரவரி 17 முதல் வாங்கலாம். அதற்கு முன், நீங்கள் இந்த போனை ப்ரீ-ஆர்டர் செய்யலாம். இந்த போனில் அதிகபட்ச தள்ளுபடியையும் பெறலாம். Samsung Galaxy F70e 5G போனில் அதிகபட்ச தள்ளுபடியை எப்படி பெறுவது என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Flipkart Sale: அதிகபட்ச தள்ளுபடியை எவ்வாறு பெறுவது?

Samsung Galaxy F70e 5G போன் 4GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பு வகை தற்போது பிளிப்கார்ட்டில் ₹16,999 விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  ₹1,250 கூப்பனையும், Flipkart-ல் ஏற்கனவே உள்ள சில தள்ளுபடியையும் பெற்ற பிறகு, அதன் விலை ₹11,749 ஆக மாறும்.

அதே நேரத்தில், உங்களிடம் Flipkart Axis Bank அல்லது Flipkart SBI கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், ₹585 கூடுதல் கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம். கூடுதலாக, உங்களால் ஒரே நேரத்தில் மொத்தத் தொகையையும் செலுத்த முடியாவிட்டால், நீங்கள் ₹1,948 இல் தொடங்கும் எந்த கட்டணமும் இல்லாத EMI வசதியுடன் போனை வாங்கலாம். நீங்கள் 6 மாதங்களுக்குள் தொகையை செலுத்த வேண்டும். அதற்கு மேல், நீங்கள் ஒரு Plus உறுப்பினராக இருந்தால், SuperCoins மூலம் கூடுதல் பணத்தைச் சேமிக்கலாம்.

Samsung Galaxy F70e 5G: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்

சாம்சங் கேலக்ஸி F70e 5G போனின் பின்புறப் பகுதியில், f/1.8 துளை கொண்ட 50 MP முதன்மை கேமரா மற்றும் உருவப்படங்களுக்கான 2 MP ஆழ சென்சார் உள்ளது. முன்புறத்தில், இது 8 MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் ஒரு பெரிய 6000 mAh பேட்டரி பேக்கையும் பெறுகிறது. இதை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 2 நாட்கள் வரை நீடிக்கும். மேலும் இது 25W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது, இருப்பினும் சார்ஜர் தனித்தனியாக விற்கப்படுகிறது, நீங்கள் அதை பாக்சின் உள்ளே பெற முடியாது.

Samsung Galaxy F70e 5G: காட்சி மற்றும் வடிவமைப்பு

சாம்சங் கேலக்ஸி F70e 5G போன் 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.7-இன்ச் HD பிளஸ் LCD பேனலைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது 800 நிட்களின் உச்ச பிரகாசத்தை அடைகிறது. இந்த போன் தூசி மற்றும் தெறிப்பு எதிர்ப்பிற்காக IP54 மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது பின்புறத்தில் பிரீமியம் தோல் வடிவ பூச்சுடன் மெலிதான 8.2 மிமீ ப்ரொஃபைலைப் பெறுகிறது. மேலும் இது லைம்லைட் பச்சை மற்றும் ஸ்பாட்லைட் நீல வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.

Samsung Galaxy F70e 5G: செயல்திறன்

இந்த தொலைபேசி 5G பிரிவில் ஒரு தொடக்க நிலை சிப்செட் ஆன MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. ஆனால் இது மிகச் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மேலும் இது தோராயமாக 623K AnTuTu மதிப்பெண்ணை அடைகிறது. எனவே நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் நல்ல கேமிங் மற்றும் பல்பணி செயல்திறனை உறுதிசெய்ய முடியும். சாம்சங் 6 வருட Android OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 6 வருட பாதுகாப்பு இணைப்புகளுக்கும் உறுதியளித்துள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Samsung Galaxy F70e 5GSamsungFlipkartSmartphonesTechnology

