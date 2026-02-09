Samsung Galaxy F70e 5G அறிமுகம்: விலை, அம்சங்கள் மற்றும் முழு விவரம் இதோ

Samsung Galaxy F70e 5G: சாம்சங் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காக Samsung Galaxy F70e 5G போனை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனத்தின் புதிய Galaxy F70 தொடரில் முதல் போன் ஆகும். இது நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்துடன் கூடுதலாக Flipkart தளத்தில் விற்பனை செய்யப்படும். MediaTek Dimensity செயலி, சக்திவாய்ந்த 6000mAh பேட்டரி மற்றும் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு ஆகியவை இந்த போனின் முக்கிய அம்சங்களில் அடங்கும். இந்த தொலைபேசி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு OS (ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்) மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளைப் பெறும் என்று நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது.
Introducing the new Galaxy F70e 5G, with a showstopper camera to put you in the spotlight. Now, click incredible portraits, create all day with a 6000mAh battery, experience a 120Hz refresh rate for smoother scrolls, and let every move guide your way to fame. It's your time to… pic.twitter.com/fl6j9sYeJf
— Samsung India (@SamsungIndia) February 4, 2026
Samsung Galaxy F70e 5G: இந்தியாவில் விலை என்ன?
இந்த பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் 4GB/128GB சேமிப்பு வகையின் விலை ரூ.12,999 ஆகும். 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பு கொண்ட டாப் வேரியண்டின் விலை ரூ.14,999 ஆகும். இந்த போன் லைம்லைட் கிரீன் மற்றும் ஸ்பாட்லைட் ப்ளூ வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Samsung Galaxy F70e 5G: அறிமுகத் தேதி
இந்த விலை வரம்பில், இந்த Samsung Galaxy F70e 5G போன், மோட்டோரோலா G57 பவர் 5G, ரெட்மி நோட் 14 SE 5G, போக்கோ M7 பிளஸ் 5G, மற்றும் IQOO Z10 லைட் 5G (MOTOROLA G57 Power 5G, REDMI Note 14 SE 5G, POCO M7 Plus 5G and IQOO Z10 Lite 5G ) போன்ற ஸ்மார்ட்போன்களுடன் போட்டியிட தயாராகி உள்ளது. விற்பனை பற்றி பேசுகையில், Samsung Galaxy F70e 5G போன் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி, நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான பிளிப்கார்ட்டில் கூடுதலாக சலுகையுடன் விற்பனையில் கிடைக்கும்.
Samsung Galaxy F70e 5G: விவரக்குறிப்புகள்
டிஸ்ப்ளே : இந்த தொலைபேசி 6.7-இன்ச் HD+ தெளிவுத்திறன் கொண்ட LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது, இது 120Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 800 nits வரை உச்ச பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கிறது.
ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்: இந்த இரட்டை சிம் தொலைபேசி Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 8 இல் இயங்குகிறது.
செயலி: இந்த Samsung ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 6300 octa-core சிப்செட்டைப் பயன்படுத்துகிறது.
கேமரா: இரட்டை பின்புற கேமராக்கள் கொண்ட இந்த தொலைபேசியில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் டீப் சென்சார் உள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக 8-மெகாபிக்சல் முன் கேமராவும் உள்ளது.
பேட்டரி: தொலைபேசியை இயக்க சக்திவாய்ந்த 6000mAh பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | Tecno Pova Curve 2 5G: பிப்ரவரி 13 அறிமுகம்... விலை, வடிவமைப்பு, லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
மேலும் படிக்க | Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்
