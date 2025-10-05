English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பட்ஜெட் கிங் வந்துட்டாரு! சாம்சங் கேலக்சி M07: விலை, அம்சங்கள் இதோ

Samsung Galaxy M07 ஸ்மார்ட்ஃபோன் தற்போது இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த போன் இந்தியாவில் ₹7,000 க்கும் குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்படும். மேலும் 50MP கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி போன்ற சக்திவாய்ந்த அம்சங்களும் இதில் இருக்கக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 5, 2025, 04:45 PM IST
  • சாம்சங்கின் புதிய போன்களின் விலை
  • ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்கள்
  • சாம்சங் கேலக்சி எம்07 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்

Trending Photos

ராஷ்மிகா போல..காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் 6 நடிகைகள்! யாரெல்லாம்?
camera icon7
South actress
ராஷ்மிகா போல..காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் 6 நடிகைகள்! யாரெல்லாம்?
ஹர்ஷித் ராணா தேவையா? இந்த 3 பௌலர்களையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பாஸ்!
camera icon9
Harshit Rana
ஹர்ஷித் ராணா தேவையா? இந்த 3 பௌலர்களையும் கொஞ்சம் கவனிங்க பாஸ்!
8வது ஊதியக்குழு: பன்மடங்கு உயரும் மாத சம்பளம், காரணம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.... கணக்கீடு இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பன்மடங்கு உயரும் மாத சம்பளம், காரணம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.... கணக்கீடு இதோ
இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!
camera icon6
vijay
இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!
பட்ஜெட் கிங் வந்துட்டாரு! சாம்சங் கேலக்சி M07: விலை, அம்சங்கள் இதோ

சாம்சங் இந்தியாவில் தற்போது மூன்று புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அவை கேலக்ஸி A07, கேலக்ஸி F07 மற்றும் கேலக்ஸி M07 ஆகும். இந்த சாதனங்கள் அனைத்தும் 4G ஆதரவுடன் வருகின்றன, மேலும் அவற்றின் விலை 10,000 க்கும் குறைவாக விற்பனை செய்யப்படும். அதனுடன் இவை மீடியாடெக் ஹீலியோ செயலிகளைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் 50MP பின்புற கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளன. அவை ஒரு பெரிய 5000mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் பட்ஜெட்டுக்குள் நல்ல அம்சங்களை வழங்குகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

சாம்சங்கின் புதிய போன்களின் விலை

விலையைப் பற்றிப் பேசுகையில், Samsung Galaxy A07 4G இந்தியாவில் ₹8,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த போன் கருப்பு, பச்சை மற்றும் வெளிர் வயலட் என மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. இதை Samsung ஆன்லைன் ஸ்டோரில் இருந்து வாங்கலாம். இதற்கிடையில், Galaxy F07 4G விலை ₹7,699 ஆகும். இது பச்சை நிறத்தில் மட்டுமே வருகிறது மற்றும் Flipkart தளத்தில் இருந்து இந்த ஃபோனை வாங்கலாம். Galaxy M07 4G மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ₹6,999 ஆகும். இது கருப்பு நிறத்தில் மட்டுமே வருகிறது. இந்த போன் அமேசானில் பிரத்தியேகமாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அனைத்து போன்களிலும் 4GB RAM மற்றும் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது.

ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்கள்

இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அனைத்தும் 6.7-இன்ச் HD+ PLS LCD திரையை 720 x 1,600 பிக்சல்கள் தீர்மானம் மற்றும் 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் வருகிறது. இந்த போன்கள் மெலிதான மற்றும் இலகுரக வடிவமைப்பையும் கொண்டுள்ளன, மேலும் IP54 மதிப்பீடும் பெற்றவை. Galaxy A07, Galaxy F07 மற்றும் Galaxy M07 4G அனைத்தும் MediaTek Helio G99 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளன. இந்த போன்கள் microSD கார்டுகள் வழியாக சேமிப்பக விரிவாக்கத்தை வழங்குகின்றன. போனின் சேமிப்பிடத்தை 2TB வரை விரிவாக்கலாம்.

இந்த சாம்சங் போன்கள் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒன் யுஐ 7 ஐ இயக்குகின்றன. நிறுவனம் ஆறு முக்கிய ஓஎஸ் மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் ஆறு வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளைப் பெறும் என்று கூறியுள்ளது.

புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, மூன்று போன்களிலும் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் 50MP பிரதான கேமரா மற்றும் 2MP டீப் சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 8MP முன் கேமரா வழங்கப்படுகிறது. இந்த புதிய சாம்சங் போன்கள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் பேட்டரிகளைக் கொண்டுள்ளன. அதன்படி இவை பெரிய 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளன. போன்கள் 25W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கின்றன. அவற்றில் 4G LTE, புளூடூத் 5.3, Wi-Fi 5 மற்றும் Wi-Fi Direct ஆகியவை அடங்கும். GPS ஆதரவும் கிடைக்கிறது.

  Galaxy A07 Galaxy M07 Galaxy F07
டிஸ்ப்ளே 6.7 இன்ச், HD+, 90Hz 6.7 இன்ச், HD+, 90Hz 6.7 இன்ச், HD+, 90Hz
செயலி MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G99
ஸ்டோரேஜ் 4GB, 64GB 4GB, 64GB 4GB, 64GB
பேட்டரி 5000mAh, 25W 5000mAh, 25W 5000mAh, 25W
கேமரா 50MP + 2MP, 8MP 50MP + 2MP, 8MP 50MP + 2MP, 8MP
OS Android 15, OneUI 7 Android 15, OneUI 7 Android 15, OneUI 7

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: 46% தள்ளுபடியில் கிடைத்த Samsung Galaxy S24

மேலும் படிக்க | மெகா தள்ளுபடி.. பாதிக்கு பாதி விலையில் 43-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்கலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
SamsungSamsung GalaxySamsung Galaxy m07SmartPhone

Trending News