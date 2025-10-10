இந்தியாவில் வெளியானது புதிய Samsung Galaxy M17 5ஜி போன்.. விலை எவ்வளவு?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsung Galaxy M17 5G Launched In India: Samsung Galaxy M17 5G ஸ்மார்ட்ஃபோன் இந்தியாவில் இன்று அறிமுகமாகி உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆனது 6.7-அங்குல FHD+ Infinity-U சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 10, 2025, 07:28 PM IST
  • பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனான கேலக்ஸி M17 5G அறிமுகம்
  • புதிய கேமரா வடிவமைப்பு மற்றும் வேகமாக சார்ஜ் செய்யும்
  • 4ஜிபி+128ஜிபி மாடல் - ரூ12,499

Samsung Galaxy M17 5G Launched In India: சாம்சங் நிறுவனம் தனது சமீபத்திய பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனான கேலக்ஸி M17 5G (Galaxy M17 5G) ஸ்மார்ட்போனை இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது கேமராக்களில் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனை வழங்குகிறது. கேலக்ஸி M16 5G-யின் வாரிசாக வரும் இந்த நிறுவனத்தின் புதிய போன், மீடியாடெக் சிப்செட்டை எக்ஸினோஸ் 1330 உடன் மாற்றுகிறது. இது ஒரு புதிய கேமரா வடிவமைப்பு மற்றும் வேகமாக சார்ஜ் செய்யும் பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது.

Samsung Galaxy M17 5G price in India

சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி மூன்று சேமிப்பு வகைகளில் வருகிறது:

4ஜிபி+128ஜிபி மாடல் - ரூ12,499 
6ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட மாடல் - ரூ13,999
8ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட மாடல் - ரூ15,499

இது அமேசான், சாம்சங்கின் ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் மூன்லைட் சில்வர் மற்றும் சபையர் பிளாக் வண்ண விருப்பங்களுடன் வருகிறது.

Samsung Galaxy M17 5G specifications
Galaxy M17 5G ஆனது 6.7-இன்ச் FHD+ Infinity-U சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இது 1080x2340 பிக்சல்கள் ரெசல்யூஷனை வழங்குகிறது. இது மென்மையான 90Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டை கொண்டுள்ளது மற்றும் 1100 nits வரை உச்ச பிரகாசத்தை அடைய முடியும். ஸ்கிரீன் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸால் (Corning Gorilla Glass Victus) பாதுகாக்கப்படுகிறது.

ஸ்மார்ட்போன் ஆக்டா-கோர் எக்ஸினோஸ் 1330 5nm செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 4GB, 6GB அல்லது 8GB RAM, 128GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. இது ஹைப்ரிட் டூயல் சிம் ஸ்லாட்டைப் பயன்படுத்தி மைக்ரோ SD கார்டு வழியாக 2TB வரை விரிவாக்கப்படலாம்.

Galaxy M17 5G பின்புறத்தில் டிரிபிள் கேமரா உள்ளது. இதில் F1.8 துளை, ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் OIS உடன் 50MP பிரதான கேமரா, 5MP F2.2 அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் LED ஃபிளாஷ் மூலம் நிரப்பப்பட்ட 2MP F2.2 மேக்ரோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் 13MP முன் கேமரா மூலம் எடுக்க முடியும். 

Galaxy M17 5G ஆனது Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 7.0 இல் இயங்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் அனைத்து ஆப்களையும் தடையின்றி பயன்படுத்த முடியும்.

