இந்தியாவில் இன்று புதிய Samsung 5ஜி போன் லான்ச்.. எந்த மாடல்? விலை எவ்வளவு?

Samsung Galaxy M17 5G Launched: சாம்சங் நிறுவனம் இன்று அதாவது அக்டோபர் 10 இந்தியாவில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி (Samsung Galaxy M17 5G) ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. எனவே ஆன்லைனில் கசிந்த இந்த போனின் விலை மற்றும் அம்சங்களைப் பார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:23 AM IST
  • இந்த போனின் விலை மற்றும் அம்சங்களைப் பார்க்கலாம்.
  • இந்த ஸ்மார்ட்போனில் அனைத்து ஆப்களையும் தடையின்றி பயன்படுத்த முடியும்.

Samsung Galaxy M17 5G Launched: சாம்சங் நிறுவனம் இன்று அதாவது அக்டோபர் 10 இந்தியாவில் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி (Samsung Galaxy M17 5G) ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, Samsung நிறுவனம் Galaxy M தொடர் ஸ்மார்ட்போனின் பின்புற கேமரா யூனிட்டைக் காட்டும் புதிய டீஸரை வெளியிட்டுள்ளது. Galaxy M17 5G ஸ்மார்ட்போன் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் தலைமையிலான மூன்று பின்புற கேமரா யூனிட்டைக் கொண்டிருக்கும். இது 6.7 அங்குல டிஸ்ப்ளே மற்றும் IP54 ரேட்டிங் கொண்ட டஸ்ட் & வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Dust & Water Resistance) உடன் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்யப்படும்.

Samsung Galaxy M17 5G விவரக்குறிப்புகள்
சாம்சங் நிறுவனம், கேலக்ஸி M17 5G-யின் முதன்மை கேமராவைக் காட்டும் ஒரு டீஸர் வீடியோவை X தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (OIS) ஆதரவுடன் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்புற கேமரா இடம்பெறும் என்பது முன்னர் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.அதனுடன் 5எம்பி அல்ட்ரா வைடு கேமரா + 2எம்பி மேக்ரோ லென்ஸ் என்கிற ட்ரிபிள் ரியர் கேமரா அமைப்புடன் இந்த சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் வெளிவரும். மேலும் செல்பிகளுக்கும், வீடியோகால் அழைப்புகளுக்கும் என்றே 13எம்பி கேமராவும் இந்த போனில் உள்ளது. இதுதவிர எல்இடி பிளாஸ் மற்றும் பல கேமரா அம்சங்கள் இந்த போனில் உள்ளன.

Samsung Galaxy M17 5G 5ஜி ஸ்மார்ட்போன், அமேசான் மற்றும் சாம்சங் இந்தியா வலைத்தளத்தில் மூன்லைட் சில்வர் மற்றும் சபையர் பிளாக் வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும். சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி விலை இன்று அறிவிக்கப்படும்.

6.7-இன்ச் புல்எச்டி பிளஸ் (FHD+) சூப்பர் அமோலெட் (Super AMOLED) டிஸ்பிளே உடன் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகும். மேலும் இதன் டிஸ்பிளேவில் 120 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் ( 120Hz refresh rate), கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் (Corning Gorilla Glass Victus) உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் உள்ளன. இந்த கைபேசி கூகிளின் சர்க்கிள் டு சர்ச் மற்றும் ஜெமினி லைவ் அம்சங்களை ஆதரிக்கும்.

சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் Galaxy M17 5G இன் சிப்செட் மற்றும் பேட்டரி விவரங்களை இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இதில் சக்திவாய்ந்த 5என்எம் எக்ஸிநோஸ் 1330 எஸ்ஒசி (5nm Exynos 1330 SoC) சிப்செட் உடன் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் வெளிவரும். குறிப்பாக இந்த சிப்செட் மேம்பட்ட வேகம் மற்றும் செயல்திறன் வழங்கும். மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் அனைத்து ஆப்களையும் தடையின்றி பயன்படுத்த முடியும். 8ஜிபி வரை ரேம் மற்றும் 256ஜிபி வரை மெமரி வசதியுடன் சாம்சங் கேலக்ஸி எம்17 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகும். மேலும் கூடுதலாக மெமரி நீட்டிப்பு ஆதரவு கொண்டுள்ளது.

இந்த சாதனம் Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 7-ல் இயங்கும் மற்றும் 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

