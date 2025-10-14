Samsung Galaxy M17 5G விற்பனை ஆரம்பம்.. அட்டகாச அம்சங்கள், 6 வருட OS அப்டேட் உறுதி!

Samsung Galaxy M17 5G Sales: சாம்சங் தனது சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போனான Samsung Galaxy M17 5G-ஐ விற்பனை செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன், பல சுவாரஸ்யமான அம்சங்களை கொண்ட ஒரு மலிவு விலை ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இது No Shake Camera அம்சத்துடன் வருவதாக நிறுவனம் கூறியுள்ளது. பழைய இயக்க முறைமைகள் பல அம்சங்களுக்கான ஆதரவை இழக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
4GB RAM மற்றும் 128GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொண்ட அடிப்படை மாடலின் விலை ரூபாய் 12,499 இல் தொடங்குகிறது Samsung Galaxy M17 5G. 6GB+128GB மற்றும் 8GB+128GB ஸ்டோரேஜ் வகைகளும் உள்ளன, அவற்றின் விலை ரூபாய் 13,999 மற்றும் ரூபாய் 15,499 ஆகும். இது 3 மாத கட்டணமில்லா EMI விருப்பத்துடன் வழங்குகிறது. இது 7.5mm மெலிதான உடலைக் கொண்டுள்ளது.
Samsung Galaxy M17 5G விவரக்குறிப்புகள்:
இது மென்மையான 90Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டை கொண்டுள்ளது மற்றும் 1100 nits வரை உச்ச பிரகாசத்தை அடைய முடியும். ஸ்கிரீன் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸால் (Corning Gorilla Glass Victus) பாதுகாக்கப்படுகிறது.
ஸ்மார்ட்போன் ஆக்டா-கோர் எக்ஸினோஸ் 1330 5nm செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 4GB, 6GB அல்லது 8GB RAM, 128GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜூடன் வருகிறது. இது ஹைப்ரிட் டூயல் சிம் ஸ்லாட்டைப் பயன்படுத்தி மைக்ரோ SD கார்டு வழியாக 2TB வரை விரிவாக்கப்படலாம்.
Galaxy M17 5G பின்புறத்தில் டிரிபிள் கேமரா உள்ளது. இதில் F1.8 துளை, ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் OIS உடன் 50MP பிரதான கேமரா, 5MP F2.2 அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் LED ஃபிளாஷ் மூலம் நிரப்பப்பட்ட 2MP F2.2 மேக்ரோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் 13MP முன் கேமரா மூலம் எடுக்க முடியும்.
Galaxy M17 5G ஆனது Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 7.0 இல் இயங்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் அனைத்து ஆப்களையும் தடையின்றி பயன்படுத்த முடியும்.
AI அம்சங்கள் உள்ளன:
Samsung Galaxy M17 5G ஆனது, சர்க்கிள் டு சர்ச் மற்றும் ஜெமினி லைவ் உள்ளிட்ட பல புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு அம்சங்களுடன் வருகிறது. இது IP54 மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது, இது டஸ்ட் மற்றும் வாட்டர் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது.
Samsung Galaxy M17 5G OS அப்டேட்:
மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு OS புதுப்பிப்புகளையும், ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளையும் வழங்கும். இந்த தொலைபேசி 7.5 மிமீ தடிமன் கொண்டது. இது 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 25W சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
