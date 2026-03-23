  Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: எது பெஸ்ட், எதை வாங்குவது Worth?

Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: எது பெஸ்ட், எதை வாங்குவது Worth?

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 23, 2026, 05:09 PM IST
Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: மெமரி பாகங்களுக்கான அதிகரித்து வரும் தேவை, உலகளாவிய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், உற்பத்தியாளர்கள் தங்களின் சமீபத்திய வெளியான சில போன்களின் விலையை கணிசமாக உயர்த்துகின்றனர். இருப்பினும், இந்தியாவில் ரூ. 15,000-க்கும் குறைவான விலைப் பிரிவில், சமீபத்தில் பல நம்பிக்கைக்குரிய மாடல்கள் அறிமுகமாகியுள்ளன. உதாரணமாக, சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, Samsung Galaxy M17e, Oppo K14x 5G மற்றும் Realme C83 5G ஆகிய போன்கள் தற்போது போட்டியாளர்களுடன் மோத களத்தில் இறங்கியுள்ளது. இந்த மூன்று போன்களும் 5G இணைப்புடன் நம்பகமான செயல்திறனை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் வடிவமைப்பு, வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் அனுபவத்தில் வேறுபடுகின்றன.

எனவே, நீங்கள் ரூ. 15,000-க்கும் குறைவான விலையில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், உங்கள் தேவைகளுக்குப் பொருத்தமானதைத் தேர்வுசெய்ய உதவும் வகையில், Samsung Galaxy M17e, Oppo K14x 5G மற்றும் Realme C83 5G ஆகிய போன்களில் எது பெஸ்ட் என்கிற ஒப்பீடு கட்டுரை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: Price in India

Samsung Galaxy M17e: இந்தியாவில் Samsung Galaxy M17e 5G போனின் 4GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட அடிப்படை வேரியண்டின் விலை ரூ. 13,999 முதல் தொடங்குகிறது. அதேவேளையில், உயர்நிலை வேரியண்டான 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 15,499 ஆகும்.

Oppo K14x 5G: இந்தியாவில் Oppo K14x 5G போனின் 4GB RAM மற்றும் 64GB உள்ளகச் சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலின் விலை ரூ. 12,999 முதல் தொடங்குகிறது. அதேவேளையில், 4GB + 128GB மற்றும் 6GB + 128GB ஆகிய கட்டமைப்புகள் முறையே ரூ. 14,999 மற்றும் ரூ. 16,999 விலையில் கிடைக்கின்றன.

Realme C83 5G: இந்தியாவில் Realme C83 5G-யின் அடிப்படை 4GB+64GB RAM மற்றும் சேமிப்பக அமைப்பின் விலை ரூ.13,499-இல் தொடங்குகிறது. அதேவேளையில், 4GB + 128GB மற்றும் 6GB + 128GB வகைகளின் விலை முறையே ரூ. 14,449 மற்றும் ரூ. 17,499 ஆகும்.

Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: Display, Software

Samsung Galaxy M17e: இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.58-அங்குல HD+ PLS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குவதுடன், அதன் மேல் Samsung-இன் One UI 8 இடைமுகம் இடம்பெற்றுள்ளது.

Oppo K14x 5G: Oppo K14x 5G போன் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.75-அங்குல HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ColorOS 15 உடன் வருகிறது.

Realme C83 5G: Realme C83 5G ஆனது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.8-அங்குல HD+ திரையை வழங்குகிறது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Realme UI 7.0-இல் இயங்குகிறது.

Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: Processor, Cameras

Samsung Galaxy M17e: Galaxy M17e ஸ்மார்ட்போனானது MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது; இது 6GB வரையிலான RAM மற்றும் 128GB உள்ளடக்க சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் depth sensor ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, முன்புறத்தில் 8-மெகாபிக்சல் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Oppo K14x 5G: Oppo K14x 5G ஸ்மார்ட்போனானது MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது; இது 6GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 128GB அளவிலான UFS 2.2 உள்ளக சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது; இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவும், 2-மெகாபிக்சல் டெப்த் லென்ஸும் அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, 5-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Realme C83 5G: புதிய Realme C83 5G ஸ்மார்ட்போனை MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் இயக்குகிறது; இது 6GB வரையிலான LPDDR4x RAM மற்றும் 128GB வரையிலான eMMC 5.1 உள்ளக சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இதில் ஒற்றை 13-மெகாபிக்சல் பின்பக்க கேமராவும், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக முன்பக்கத்தில் 5-மெகாபிக்சல் கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன.

Samsung Galaxy M17e vs Oppo K14x 5G vs Realme C83 5G: Battery

Samsung Galaxy M17e: Samsung Galaxy M17e 5G ஸ்மார்ட்போன், 6,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பரிமாணங்கள் 167.4 x 77.4 x 8.2 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை சுமார் 199 கிராம்.

Oppo K14x 5G: இந்த Oppo ஸ்மார்ட்போன், 6,500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியையும், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் (wired fast charging) வசதியையும் கொண்டுள்ளது. இதன் பரிமாணங்கள் 166.6 x 78.5 x 8.6 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை 212 கிராம்.

Realme C83 5G: Realme C83 5G ஸ்மார்ட்போன், 7,000mAh திறன் கொண்ட 'Titan Battery'-ஐக் கொண்டுள்ளது. இது 15W வேகத்திலான வயர்டு சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பரிமாணங்கள் 166.3 × 78.1 × 8.4 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை சுமார் 212 கிராம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

