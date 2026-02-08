இந்த சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனில் ₹20,000 வரை தள்ளுபடி பெறுங்கள்: உடனே வாங்கிடுங்க

Samsung Galaxy S24 FE Smartphone: மிகக் குறைந்த விலையில் Samsung Galaxy S24 FE ஸ்மார்ட்போனை வாங்க இதுவே சரியான நேரம். Samsung நிறுவனத்தின் இந்த முதன்மை போன், அதன் அறிமுக விலையை விட ரூ.20,000 குறைவான விலையில் கிடைக்கிறது. இந்த Samsung போனை, இ-காமர்ஸ் வலைத்தளமான Flipkart தளத்தில் நடைபெறும் காதலர் தின விற்பனையில் மிகவும் மலிவான விலையில் வாங்கலாம். இது தவிர, இந்த போன் வாங்கும்போது வங்கி தள்ளுபடிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. கடந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையின் போது Samsung இந்த போனை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போனில் சக்திவாய்ந்த கேமரா, 5000mAh பேட்டரி மற்றும் பல அற்புதமான அம்சம்கள் உள்ளது.
காதலர் தின பரிசு
சாம்சங் இந்த போனை ரூ.59,999 ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இருப்பினும், பிளிப்கார்ட் காதலர் தின விற்பனையின் போது ரூ.39,999 விலையில் கிடைக்கிறது. இந்த போனை வாங்கும்போது ரூ.20,000 நேரடி தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இது 8 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி மற்றும் 8 ஜிபி ரேம் + 256 ஜிபி வகைகளில் வருகிறது. இந்த ஃபிளாக்ஷிப் போனை வாங்கும்போது சாம்சங் 5% வரை கேஷ்பேக்கையும் வழங்குகிறது. நீங்கள் கேஷ்பேக்கைப் பெற்றால், ரூ.2,000 சேமிப்பீர்கள்.
Samsung Galaxy S24 FE இன் அம்சங்கள்
இந்த சாம்சங் போன் 6.7-இன்ச் பெரிய FHD+ AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இந்த போனின் டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் கொண்டுள்ளது. இந்த சாம்சங் போன் Exynos 2400e 5G செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது, 8GB வரை RAM மற்றும் 256GB உள் சேமிப்புடன்.
இந்த தொலைபேசி 4,700mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது 25W வயர்டு மற்றும் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் உள்ளது. இது IP68-மதிப்பீடு பெற்றது, இது நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது. தொலைபேசியின் பின்புறத்தில் மூன்று கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் OIS உடன் 50MP பிரதான கேமரா, 12MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 5MP மேக்ரோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இந்த சாம்சங் தொலைபேசியில் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக 10MP முன் கேமரா உள்ளது. இது ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OneUI 7 இல் இயங்குகிறது.
