Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.55,000 தள்ளுபடி

Samsung Galaxy S24 Ultra: புத்தாண்டு தொடங்கியுள்ள வேளையில், சாம்சங்கின் 2024 ஃபிளாக்ஷிப் போனான Samsung Galaxy S24 Ultra-வின் விலை குறிப்பிடத்தக்க சரிவைக் கண்டுள்ளது. சாம்சங் போனில் கிடைக்கும் இந்த சலுகையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart Sale
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது அதன் பிரீமியம் விலை காரணமாக Samsung Galaxy S24 Ultra போனைத் தவிர்த்த பயனர்களுக்கு, இந்த சலுகை இப்போது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறியுள்ளது. Samsung Galaxy S24 Ultra இப்போது Flipkart -இல் ₹55,000 வரையிலான மொத்த சேமிப்புடன் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் இந்த ஸ்மார்ட்போன் 2026 -இல் வேல்யூ-ஃபார்-மணி வலுவான முதன்மை ஸ்மார்ட்போனாக அமைகிறது.
Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட்டில் இதன் விலை என்ன?
Flipkart-ல் Samsung Galaxy S24 Ultra-வின் விலை தற்போது ₹78,999-க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது அதன் அறிமுக விலையான ₹1,29,999-ஐ விட சுமார் ₹51,000 குறைவாகும். Axis Bank மற்றும் SBI போன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளில் Flipkart ₹4,000 வரை கூடுதல் தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது. இந்த அனைத்து சலுகைகளுக்கும் பிறகு, போனின் உண்மையான விலை ₹74,999 ஆகக் குறைகிறது.
மொத்த சேமிப்பு: சுமார் ₹55,000
பரிமாற்ற சலுகை: பழைய தொலைபேசியில் கூடுதல் தள்ளுபடி (மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்து) கிடைக்கும்.
Samsung Galaxy S24 Ultra இன் அம்சங்கள்
Samsung Galaxy S24 Ultra ஒரு டைட்டானியம் சட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது தொலைபேசியை வலிமையாக்குகிறது. இது 6.8-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz தகவமைப்பு புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 2,600 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கிறது. செயல்திறனுக்காக, தொலைபேசியில் Galaxyக்கான Snapdragon 8 Gen 3 மொபைல் தளம் உள்ளது, அதனுடன் Circle to Search மற்றும் Live Translate போன்ற Galaxy AI அம்சங்களும் உள்ளன. இந்த தொலைபேசி One UI 6.1 (Android 14) இல் இயங்குகிறது, மேலும் Samsung 7 ஆண்டுகளுக்கு Android மற்றும் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்த போனில் 200MP பிரதான கேமரா, 50MP 5x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ, 10MP 3x டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா உள்ளன. பேட்டரியைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது 45W வயர்டு, 15W வயர்லெஸ் மற்றும் ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Samsung Galaxy S24 Ultra: இந்த டீலில் வாங்குவது சரியா?
சுமார் ₹75,000 விலையில், முதன்மை கேமரா, சக்திவாய்ந்த செயலி மற்றும் நீண்ட மென்பொருள் ஆதரவு ஆகியவை சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவை இப்போது பிளிப்கார்ட்டில் உள்ள வலுவான பிரீமியம் ஆண்ட்ராய்டு டீல்களில் ஒன்றாக ஆக்குகின்றன. ஆகையால், இதை வாங்குவது புத்திசாலித்தனமான தேர்வாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
