English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.55,000 தள்ளுபடி

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.55,000 தள்ளுபடி

பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:37 PM IST
  • ஃப்ளிப்கார்ட் விற்பனை.
  • குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் Samsung Galaxy S24 Ultra.
  • தள்ளுபடி எவ்வளவு தெரியுமா?

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு : ஜனவரி மாத முக்கிய அப்டேட்! ரேஷன் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : ஜனவரி மாத முக்கிய அப்டேட்! ரேஷன் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு
2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்
camera icon13
New Year 2026
2026 புத்தாண்டு ராசி பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள்
ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Pongal gift 2026
ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்
WPL 2026: மும்பை, ஆர்சிபி உள்ளிட்ட 5 அணிகளுக்கான பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: மும்பை, ஆர்சிபி உள்ளிட்ட 5 அணிகளுக்கான பிளேயிங் 11 இதுதான்!
Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.55,000 தள்ளுபடி

Samsung Galaxy S24 Ultra: புத்தாண்டு தொடங்கியுள்ள வேளையில், சாம்சங்கின் 2024 ஃபிளாக்ஷிப் போனான Samsung Galaxy S24 Ultra-வின் விலை குறிப்பிடத்தக்க சரிவைக் கண்டுள்ளது. சாம்சங் போனில் கிடைக்கும் இந்த சலுகையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Flipkart Sale

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது அதன் பிரீமியம் விலை காரணமாக Samsung Galaxy S24 Ultra போனைத் தவிர்த்த பயனர்களுக்கு, இந்த சலுகை இப்போது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறியுள்ளது. Samsung Galaxy S24 Ultra இப்போது Flipkart -இல் ₹55,000 வரையிலான மொத்த சேமிப்புடன் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் இந்த ஸ்மார்ட்போன் 2026 -இல் வேல்யூ-ஃபார்-மணி வலுவான முதன்மை ஸ்மார்ட்போனாக அமைகிறது. 

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட்டில் இதன் விலை என்ன?

Flipkart-ல் Samsung Galaxy S24 Ultra-வின் விலை தற்போது ₹78,999-க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது அதன் அறிமுக விலையான ₹1,29,999-ஐ விட சுமார் ₹51,000 குறைவாகும். Axis Bank மற்றும் SBI போன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கி அட்டைகளில் Flipkart ₹4,000 வரை கூடுதல் தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது. இந்த அனைத்து சலுகைகளுக்கும் பிறகு, போனின் உண்மையான விலை ₹74,999 ஆகக் குறைகிறது. 

மொத்த சேமிப்பு: சுமார் ₹55,000 
பரிமாற்ற சலுகை: பழைய தொலைபேசியில் கூடுதல் தள்ளுபடி (மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்து) கிடைக்கும்.

Samsung Galaxy S24 Ultra இன் அம்சங்கள்

Samsung Galaxy S24 Ultra ஒரு டைட்டானியம் சட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது தொலைபேசியை வலிமையாக்குகிறது. இது 6.8-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz தகவமைப்பு புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 2,600 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கிறது. செயல்திறனுக்காக, தொலைபேசியில் Galaxyக்கான Snapdragon 8 Gen 3 மொபைல் தளம் உள்ளது, அதனுடன் Circle to Search மற்றும் Live Translate போன்ற Galaxy AI அம்சங்களும் உள்ளன. இந்த தொலைபேசி One UI 6.1 (Android 14) இல் இயங்குகிறது, மேலும் Samsung 7 ஆண்டுகளுக்கு Android மற்றும் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது. 

கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்த போனில் 200MP பிரதான கேமரா, 50MP 5x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ, 10MP 3x டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா உள்ளன. பேட்டரியைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது 45W வயர்டு, 15W வயர்லெஸ் மற்றும் ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. 

Samsung Galaxy S24 Ultra: இந்த டீலில் வாங்குவது சரியா?

சுமார் ₹75,000 விலையில், முதன்மை கேமரா, சக்திவாய்ந்த செயலி மற்றும் நீண்ட மென்பொருள் ஆதரவு ஆகியவை சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவை இப்போது பிளிப்கார்ட்டில் உள்ள வலுவான பிரீமியம் ஆண்ட்ராய்டு டீல்களில் ஒன்றாக ஆக்குகின்றன. ஆகையால், இதை வாங்குவது புத்திசாலித்தனமான தேர்வாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | புத்தாண்டு அதிரடி! பிஎஸ்என்எல் வாடிக்கையாளர்கள் இனி சிக்னல் இல்லாவிட்டாலும் பேசலாம்

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: அமேசானில் மாபெரும் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Samsung Galaxy S24 UltraFlipkartSamsungSmartphonesTechnology

Trending News