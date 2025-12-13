English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.35,000 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.35,000 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

Flipkart Buy Buy Sale 2025: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில், 2024 ஆம் ஆண்டின் முதன்மைச் சாதனமான சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா, இதுவரை இல்லாத அளவு குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:16 PM IST
  • ஃப்ளிப்கார்ட்டின் 'பை பை சேல் 2025' விற்பனை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
  • குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் Samsung Galaxy S24 Ultra.
  • தள்ளுபடி எவ்வளவு தெரியுமா?

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.35,000 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

Flipkart Buy Buy Sale 2025: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃப்ளிப்கார்ட்டின் 'பை பை சேல் 2025' விற்பனை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இது பல்வேறு வகையான பொருட்களில் பெரும் தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. குறிப்பாக, ஸ்மார்ட்போன்களில் அசத்தலான தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. புத்தாண்டுக்கு முன் தங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்ற நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும்.

குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் Samsung Galaxy S24 Ultra

இந்த பிளிப்கார்ட் விற்பனையில், 2024 ஆம் ஆண்டின் முதன்மைச் சாதனமான சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா, இதுவரை இல்லாத அளவு குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். முந்தைய விற்பனைகளைத் தவறவிட்டவர்கள் இப்போது இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். மேலும், இந்தச் சலுகையை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற, கிரெடிட் கார்டு தள்ளுபடிகள் மற்றும் பரிமாற்றச் சலுகைகளையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

Samsung Galaxy S24 Ultra: இதில் கிடைகும் தள்ளுபடி எவ்வளவு?

ஃப்ளிப்கார்ட் தற்போது கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவின் 256GB வகையை, குறிப்பாக டைட்டானியம் பிளாக் பதிப்பை, ரூ. 98,989 என்ற விலையில் பட்டியலிட்டுள்ளது. இது அதன் அசல் விலையிலிருந்து ரூ. 31,000-க்கும் அதிகமான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியாகும். மேலும், ஃப்ளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால், கூடுதலாக ரூ. 4,000 கேஷ்பேக் பெற்று விலையை மேலும் குறைக்கலாம். இதன் மூலம் அசல் விலை ரூ. 94,989 ஆகக் குறைகிறது.

இந்த வகையில், நேரடித் தள்ளுபடியுடன் வங்கிச் சலுகையும் சேர்க்கப்படும்போது, ​​ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் மொத்த விலை குறைப்பு சுமார் ரூ. 35,000 ஆக உள்ளது. உங்களிடம் அந்தக் கார்டு இல்லாவிட்டாலும், எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு மூலம் வாங்கினால், ரூ. 1,000 தள்ளுபடி பெறலாம். பழைய ஃபோனை கொடுத்து புதிய ஃபோனை வாங்கும் பயனர்களுக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் ரூ. 57,409 வரை பரிமாற்ற சலுகைகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இறுதி மதிப்பு நீங்கள் ஒப்படைக்கும் சாதனத்தின் நிலையைப் பொறுத்தது.

Samsung Galaxy S24 Ultra: விவரக்குறிப்புகள்

சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா, ஒன் யுஐ 6.1 உடன் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது மென்மையான மற்றும் பல அம்சங்கள் நிறைந்த பயனர் இடைமுகத்தை வழங்குகிறது. இது 6.8-இன்ச் எட்ஜ் QHD+ டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது மேம்பட்ட செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றல் சிக்கனத்திற்காக அதன் புதுப்பிப்பு வீதத்தை 1Hz முதல் 120Hz வரை மாறும் வகையில் சரிசெய்யும்.

2,600 நிட்ஸ் அதிகபட்ச பிரகாசம் மற்றும் விஷன் பூஸ்டர் தொழில்நுட்பத்துடன், இந்த டிஸ்ப்ளே நேரடி சூரிய ஒளியிலும் தெளிவாகவும் துடிப்பாகவும் இருக்கும். கூடுதல் நீடித்துழைப்பிற்காக, இது கார்னிங் கொரில்லா ஆர்மர் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

இந்தச் சாதனம் ஒரு உறுதியான டைட்டானியம் ஃபிரேம் மூலம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அதன் முந்தைய மாடலான கேலக்ஸி S23 அல்ட்ராவின் அலுமினிய வடிவமைப்பிலிருந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்படுத்தலாகும். உட்புறமாக, இது கேலக்ஸி சாதனங்களுக்காகத் பிரத்யேகமாகத் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கஸ்டமைஸ் செய்யப்பட்ட ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென் 3 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் ஸ்டாண்டர்டாக 12ஜிபி ரேம் உள்ளது மற்றும் 1டிபி வரை உள்ளக சேமிப்பக விருப்பங்களை வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy S24 Ultra: கேமரா அமைப்பு

கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா ஒரு குவாட் பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் f/1.8 லென்ஸ், 85-டிகிரி பார்வைப்புலம் மற்றும் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (OIS) ஆகியவற்றுடன் கூடிய 200-மெகாபிக்சல் வைட் கேமரா முதன்மையாக உள்ளது. இந்த கேமரா அமைப்பில் f/2.2 அப்பர்ச்சர் மற்றும் 120-டிகிரி பார்வைப்புலம் கொண்ட 12-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா, OIS, f/3.4 அப்பர்ச்சர் மற்றும் 5x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா, அத்துடன் 3x ஆப்டிகல் ஜூம், OIS ஆதரவு மற்றும் f/2.4 அப்பர்ச்சர் கொண்ட 10-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, f/2.2 லென்ஸ் மற்றும் 80-டிகிரி பார்வைப்புலம் கொண்ட 12-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமரா இதில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | தள்ளுபடி விலையில் அசத்தலான Vivo போன் வாங்கலாம்.. எந்த மாடல் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | மழை, புயல் அலர்ட்.... இந்த 4 செயலிகள் ஃபோனில் அவசியம்: IMD அறிவுறுத்தல்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Samsung Galaxy S24 UltraSamsungFlipkartFlipkart Buy Buy Sale 2025Technology

