Samsung Galaxy S24 Ultra VS Samsung Galaxy S23 Ultra என்ன வித்தியாசம்? எது பெஸ்ட்?

Samsung Galaxy S24 Ultra VS Samsung Galaxy S23 Ultra: Samsung நிறுவனத்தின் Galaxy S Ultra தொடர் ஸ்மார்ட்போன்கள் பிரீமியம் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்களின் அடையாளமாக இருந்து வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Samsung Galaxy S23 Ultra 200MP கேமரா மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் கொண்ட தொலைபேசி ஆகும். அதேபோல் 2024 இல், நிறுவனம் அதன் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பான Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியது, இதில் புதிய வடிவமைப்பு, அற்புதமான டிஸ்ப்ளே, சக்திவாய்ந்த செயலி மற்றும் கேலக்ஸி AI போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
இப்போது முக்கிய கேள்வி என்னவென்றால், இரண்டிற்கும் இடையிலான உண்மையான வேறுபாடுகள் என்ன, எந்த தொலைபேசி பெஸ்ட்? இது போன்ற கேள்விகளுக்கான பதிலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
டிசைன் மற்றும் பில்ட் குவாலிட்டி
Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் ஒரு பெரிய வடிவமைப்பு மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது. இது ஒரு பிளாட்டான டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, இந்த போன் டைட்டானியம் பிரேம் மற்றும் கொரில்லா ஆர்மர் (Gorilla Armor) கிளாஸையும் கொண்டுள்ளது. மறுபுறம், கேலக்ஸி எஸ் 23 அல்ட்ரா ஒரு கர்வ் டிஸ்ப்ளே மற்றும் அலுமினியம் பிரேம் கொண்டுள்ளது.
டிஸ்ப்ளே குவாலிட்டி
இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 6.8-இன்ச் QHD+ டைனமிக் AMOLED 2X (QHD+ Dynamic AMOLED 2X) டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் உள்ளது. Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் பீக் பிரைடனஸ் ஏறக்குறைய 2600 nits ஐ அடைகிறது, இது பிரகாசமான சூரிய ஒளியில் கூட திரையை தெளிவாகக் காட்டும். Samsung Galaxy S23 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் பீக் பிரைடனஸ் ஏறக்குறைய 1750 nits ஆகும். Samsung Galaxy S24 Ultra சிறந்த அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
செயல்திறன் மற்றும் செயலி
Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போன் சமீபத்திய Snapdragon 8 Gen 3 செயலியைக் கொண்டுள்ளது, இது AI பணிகள், உயர்நிலை கேமிங் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் அதிக சக்தி திறன் கொண்டது. Samsung Galaxy S23 Ultra ஸ்மார்ட்போன் Snapdragon 8 Gen 2 உள்ளது, இது இன்னும் ஒரு சக்திவாய்ந்த சிப்செட் ஆகும். கூடுதலாக, Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் அனைத்து வகைகளும் 12GB RAM உடன் வருகின்றன, அதே நேரத்தில் Samsung Galaxy S23 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் அடிப்படை மாடல் 8GB RAM உடன் வருகிறது. Samsung Galaxy S24 Ultra செயல்திறன் மற்றும் future-proofing அடிப்படையில் ஒரு நன்மையைக் கொண்டுள்ளது.
கேமரா ஒப்பீடு
இரண்டு போன்களிலும் 200MP பிரதான கேமரா உள்ளது. இதில் முக்கிய வித்தியாசம் டெலிஃபோட்டோ கேமராவில் உள்ளது. Samsung Galaxy S23 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் 10x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 10MP பெரிஸ்கோப் கேமரா உள்ளது, இது நீண்ட தூர ஜூம் ஆர்வலர்களுக்கு சிறந்தது. Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் 50MP 5x டெலிஃபோட்டோ கேமரா உள்ளது, இது குறைந்த ஜூமில் அதிக விவரங்களையும் சிறந்த AI செயலாக்கத்தையும் வழங்குகிறது. அந்த வகையில் ஜூம் அடிப்படையில் S23 Ultra முன்னணியில் உள்ளது.
பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்
இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 5000mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் 45W வேகமான சார்ஜிங்குடன் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. புதிய செயலி காரணமாக Samsung Galaxy S24 அல்ட்ராவின் பேட்டரி செயல்திறன் சற்று சிறப்பாகக் கருதப்படுகிறது. அன்றாட பயன்பாட்டில், Samsung Galaxy S24 Ultra சற்று நீண்ட திரை-ஆன் நேரத்தை வழங்கக்கூடும்.
மென்பொருள் மற்றும் புதுப்பிப்பு ஆதரவு
Samsung Galaxy S24 Ultra ஆண்ட்ராய்டு 14 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒன் யுஐ 6.1 உடன் வருகிறது, மேலும் சாம்சங் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை உறுதியளிக்கிறது. Samsung Galaxy S23 Ultra ஆண்ட்ராய்டு 13 உடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த புதுப்பிப்பு ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது.
விலை மற்றும் மதிப்பு
Samsung Galaxy S24 Ultra இப்போது ஒரு பழைய ஃபிளாக்ஷிப் ஆகும், எனவே இது மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது மற்றும் பணத்திற்கு மதிப்பை வழங்குகிறது. மறுபுறம், Samsung Galaxy S24 Ultra அல்ட்ரா புதிய மற்றும் சமீபத்திய மாடலாகும், இது அதிக விலை கொண்டது, ஆனால் புதிய அம்சங்கள் மற்றும் நீண்ட புதுப்பிப்பு ஆதரவை வழங்குகிறது.
