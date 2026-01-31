Samsung Galaxy S25 5G: அமேசானில் அதிரடியாய் குறைந்த விலை, முந்துங்கள்

Samsung Galaxy S25 5G: அடுத்த மாதம், சாம்சங் நிறுவனம் கேலக்ஸி S26 தொடரை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், கேலக்ஸி S25 அமேசானில் பெரும் தள்ளுபடியில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. ஒரு புதிய, சிறிய, ஆனால் சக்திவாய்ந்த தொலைபேசியை வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும்.
வங்கிச் சலுகைகளையும் கணக்கில் கொண்டால், சாம்சங் கேலக்ஸி S25 தற்போது ரூ.14,029 சேமிப்புடன் வழங்கப்படுகிறது. டிரிபிள் கேமரா, ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலி மற்றும் AMOLED பேனல் போன்ற அம்சங்களைக் கொண்ட சாம்சங் கேலக்ஸி S25 போன்ற ஒரு ஃபோன், ரூ.67,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைப்பது ஒரு சிறந்த சலுகையாகும். இதில் கிடைக்கும் சலுகை, போனின் அம்சங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Samsung Galaxy S25 5G: அமேசானில் விலை என்ன?
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 5G-யின் அசல் விலை ரூ.80,990 ஆகும். ஆனால் இது தற்போது ரூ.68,470-க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.1,500 கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெறலாம், இதன் மூலம் மொத்த விலை ரூ.67,000-க்கும் கீழ் குறைகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்தத் தொலைபேசியை EMI திட்டத்திலும் வாங்கலாம், இதற்கான மாதாந்திர தவணைகள் ரூ.2,407-ல் தொடங்குகின்றன.
இந்தச் சலுகையை மேலும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய சாதனங்களை, அதன் பிராண்ட், மாடல் மற்றும் செயல்படும் நிலையைப் பொறுத்து, ரூ.35,950 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து கொள்ளலாம். கூடுதலாக, கூடுதல் பணம் செலுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் முழு மொபைல் பாதுகாப்பு மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் போன்ற புதிய கூடுதல் சேவைகளையும் பெறலாம்.
Samsung Galaxy S25 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 ஆனது 6.2-இன்ச் டைனமிக் LTPO AMOLED 2X திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் வருகிறது. இதை கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் 2 பாதுகாக்கிறது. இந்தச் சாதனத்தில் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஃபார் கேலக்ஸி செயலி, 12GB ரேம் மற்றும் 512GB வரை சேமிப்பகத் திறன் உள்ளது. இந்தச் சாதனம் 4,000 mAh பேட்டரி மற்றும் 25W சார்ஜிங் திறன்களால் இயக்கப்படுகிறது. கேமரா பிரிவில் 50MP வைட் லென்ஸ், 12MP அல்ட்ராவைட் லென்ஸ் மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றுடன் கூடிய டிரிபிள் கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. செல்ஃபிக்கள் எடுப்பதற்காக இந்தச் சாதனத்தில் 12MP முன்பக்க கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | இன்ஸ்டாகிராம் விளம்பரங்களுக்கு குட்பை! உடனே மாற்ற வேண்டிய 2 செட்டிங்ஸ்
மேலும் படிக்க | 2026ல் ரூ.40,000 பட்ஜெட்டில் டாப் 5 கேமரா போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ