Samsung Galaxy S25 FE: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Flipkart Sale: சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய கேலக்ஸி S26 சீரிஸை விரைவில் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய சீரிஸ் அறிமுகமாவதற்குச் சற்று முன்பு, சாம்சங் கேலக்ஸி S25 FE-யின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இந்த தள்ளுபடி விற்பனையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Samsung Galaxy S25 FE
ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் Samsung Galaxy S25 FE ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் போது வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் பரிமாற்றச் சலுகைகள் போன்ற பலன்களைப் பெறலாம். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சேமிக்க முடியும். இந்த ஹேண்ட்செட் அற்புதமான அம்சங்களுடன் வருகிறது. இதை வாங்க பல சாம்சங்க் போன் பிரியர்கள் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பிளிப்கார்ட் விற்பனையை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Samsung Galaxy S25 FE: பிளிப்கார்ட்டில் பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்கிறது
இந்த ஃபோன் மாடலின் விலை ரூ. 77,999 எனப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இதை வாடிக்கையாளர்கள் பிளிப்கார்ட்டில் 8% தள்ளுபடியுடன் வாங்கலாம். இதன் மூலம் உண்மையான விலை ரூ.71,999 ஆகக் குறைகிறது. இந்த விலை 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி சேமிப்பு வசதி கொண்ட வேரியண்டிற்கானது.
Samsung Galaxy S25 FE: நோ-காஸ்ட் இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் கிடைக்கிறது
வங்கிச் சலுகையின் கீழ், பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் மற்றும் பிளிப்கார்ட் எஸ்பிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தினால் ரூ.3600 தள்ளுபடி கிடைக்கும். கூடுதலாக, அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, ரூ.8000 வரை பரிமாற்றச் சலுகையையும் பெறலாம். மேலும், இதை நீங்கள் ரூ.8000 -க்கான நோ-காஸ்ட் இஎம்ஐ வசதியிலும் வாங்கலாம்.
Samsung Galaxy S25 FE: அம்சங்களின் விவரங்கள்
ஸ்க்ரீன் டிஸ்ப்ளே: இந்த மொபைல் ஃபோன் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7-இன்ச் முழு HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
செயலி மற்றும் இயங்குதளம்: பல்பணி செயல்பாடுகளுக்காக, இதில் எக்ஸினோஸ் 2400e செயலி உள்ளது. இந்த ஃபோன் 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி சேமிப்பு வசதி கொண்ட வேரியண்டுகளில் வருகிறது. இது ஆண்ட்ராய்டு 14 அடிப்படையிலான ஒன் யுஐ 6-ல் இயங்குகிறது.
புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ தரம்: இதன் பின்புறத்தில் மூன்று கேமரா அமைப்பு உள்ளது. முதன்மை கேமரா 50MP, அதனுடன் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 8MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை உள்ளன. முன்புறத்தில் செல்ஃபிக்காக 10MP கேமரா உள்ளது.
பேட்டரி திறன்: இந்த சாதனம் 4,700 mAh பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 25 W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. மேலும், இதில் வைஃபை மற்றும் புளூடூத் போன்ற அம்சங்கள் உள்ளன மற்றும் IP68 நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்புத் தரத்தைக் கொண்டுள்ளது.
