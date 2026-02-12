Samsung Galaxy S25: சரசரவென குறைந்த போன் விலை.. புதிய விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

Samsung Galaxy S25 Series: Samsung Galaxy S26 சீரிஸ் அறிமுகத்திற்கு முன்பு, தற்போது பழைய ஸ்மார்ட்போன் மாடல்களின் விலைகளில் பெரும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன். சாம்சங் நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தான் Samsung Galaxy S25 சீரிஸை அறிமுகப்படுத்தியது. தற்போது சாம்சங் நிறுவனத்தின் இந்த சீரிஸின் பிரபலமான ஸ்மார்ட்போனான Samsung Galaxy S25+, தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. Galaxy S26 சீரிஸ் அறிமுகத்திற்கு முன்பு, இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யபபடும். அதன்படி இந்த போனில் ரூ.28 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான தள்ளுபடியைப் பெற வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே நீங்கள் Samsung Galaxy S25+ போனை பாதி விலையில் வாங்க விரும்பினால், இந்த செய்தி உங்களுக்கானது.
Samsung Galaxy S25+ : சலுகை மற்றும் தள்ளுபடி விவரங்கள்
தற்போது மிகக் குறைந்த விலையில் Samsung Galaxy S25+ வாங்கலாம். Flipkart தளத்தில் Samsung Galaxy S25+ போனில் 25% தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக இந்த போனின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை ரூ.99,999 ஆகும், எனினும் Flipkart தள்ளுபடியில் ரூ.74,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதாவது பயனர்கள் நேரடியாக ரூ.25,000 வரை தள்ளுபடி பெறுவார்கள். அதுமட்டுமின்றி சில வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் தள்ளுபடியை பெறுவார்கள்.
Samsung Galaxy S25+ : வங்கி சலுகை விவரங்கள்
நீங்கள் Samsung Galaxy S25+ போனை வங்கி சலுகையைப் பயன்படுத்தி வாங்கினால், இன்னுமும் குறைந்த விலையில் போனை ஆர்டர் செய்யலாம். Flipkart Axis Bank கிரெடிட் கார்டு அல்லது Flipkart SBI கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி, கூடுதலாக ரூ.3,750 கேஷ்பேக்கைப் பெறலாம். அதாவது இந்த போனில் வாடிக்கையாளர்கள் மொத்தமாக ரூ.28,750 தள்ளுபடியை பெறுவார்கள்.
Samsung Galaxy S25+ : அம்சங்கள் விவரம்
Samsung Galaxy S25+ 5G 6.7-இன்ச் FHD+ டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 2,600 nits வரை உச்ச பிரகாசத்தையும் வழங்குகிறது. இது Snapdragon 8 Elite செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. Galaxy S25+ 45W வேகமான சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவுடன் 4,900mAh பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது. இது வேகமான வயர்லெஸ் சார்ஜிங் 2.0 (15W) மற்றும் ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது.
கேலக்ஸி S25+ பின்புறத்தில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது, இதில் 2x இன்-சென்சார் ஜூம் மற்றும் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (OIS) உள்ளது. இது 120 டிகிரி பார்வை புலத்துடன் 12 மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. மூன்றாவது சென்சார் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் OIS ஆதரவுடன் 10 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 12 மெகாபிக்சல் முன் கேமரா உள்ளது. இது தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்காக IP68-மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
