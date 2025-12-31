Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: அமேசானில் மாபெரும் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Samsung Galaxy S25 Ultra: சாம்சங் கேலக்சி எஸ்25 அல்ட்ரா 2025 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஸ்மார்ட்போனாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு புதிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
Amazon Sale
அமேசான் நிறுவனம் Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் ஒரு சிறந்த சலுகையை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை இன்னும் மலிவாகிறது.
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB variant
இந்தச் சலுகை சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா 512GB மாடலுக்கு அமேசானில் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த மாடலின் அசல் விலை $1,419.99 ஆகும், ஆனால் சலுகை விலை $1,056.39 ஆகும். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சுமார் 26% தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்தச் சலுகை டைட்டானியம் சில்வர் ப்ளூ வண்ணத்திற்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.
குறைந்த சேமிப்பகத்துடன் கூடிய ஸ்மார்ட்ஃபோனை வாங்க தயாராக இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் 256GB மாடலை வாங்கலாம். அமேசானில் 256GB மாடலுக்கும் ஒரு சலுகை உள்ளது. இந்த மாடலின் அசல் விலை $1,299.99 ஆகும். இது அமேசானில் $1,049.99 என்ற சலுகை விலையில் கிடைக்கிறது. இது சுமார் 19% தள்ளுபடியாகும். மேலும் இந்தச் சலுகை விலை அனைத்து வண்ணங்களுக்கும் பொருந்தும்.
Samsung Galaxy S25 Ultra
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா அதன் சக்திவாய்ந்த செயல்திறன், பிரீமியம் வடிவமைப்பு, சிறந்த கேமரா தரம் மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரிக்காக அறியப்படுகிறது. கேமிங், புகைப்படம் எடுத்தல், பல்பணி மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு ஃபோனை விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
இந்த இரண்டு சலுகைகளும் நல்ல மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, குறிப்பாக குறைந்த விலையில் ஒரு பிரீமியம் ஃபோனை விரும்புபவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதிக சேமிப்பகம் வேண்டுமென்றால், 512GB மாடல் சிறந்தது. இதற்கு 256GB மாடலை விட வெறும் $7 மட்டுமே கூடுதலாகச் செலுத்த வேண்டும்.
Samsung Galaxy S25 Ultra: அம்சங்கள்
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ராவின் 6.9-இன்ச் டைனமிக் LTPO AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 2600 நிட்ஸ் பீக் ப்ரைட்னஸைக் கொண்டுள்ளது. சாம்சங் ஏழு முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகளை உறுதியளித்துள்ளது. மேலும் இது ஆண்ட்ராய்டு 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இந்த ஃபோன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. OIS உடன் கூடிய 200MP முதன்மை கேமரா, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா, 50MP அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ராவின் குவாட் பின்புற கேமரா அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த கேஜெட் செல்ஃபிக்கள் எடுக்கவும் வீடியோ அழைப்புகளை மேற்கொள்ளவும் 12MP முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, 45W வயர்டு வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது
மேலும் படிக்க | iPhone Fold முதல் Samsung Galaxy S26 Ultra வரை.. 2026ல் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!
மேலும் படிக்க | உங்கள் மொபைலை உளவு பார்க்கிறார்களா? கண்டுபிடிக்க டிப்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ