English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: 23% தள்ளுபடி... அதிரடியாக குறைந்த விலை, முழு விவரம் இதோ

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 02:21 PM IST
  • Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன?
  • Samsung Galaxy S25 Ultra கேமரா அமைப்பின் சிறப்பம்சம் என்ன?
  • Samsung Galaxy S25 Ultra பேட்டரி திறன் என்ன?

Trending Photos

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன்கள் பலருக்கு மிகவும் பிடித்த, சந்தையில் பிரபலமான போன்களாக உள்ளன. சாம்சங்கின் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் பயனர்கள் தரப்பில் அதிகப்படியான ஆர்வம் காட்டப்படுகின்றது. அந்த வகையில் சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா 5G ஒரு பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனாக விளங்குகிறது. இது தற்போது அனைத்து பட்ஜெட் நிலைகளுக்கும் ஏற்ற மலிவு விலையில் கிடைக்கிறது. சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா 5G தற்போதைய மிக முக்கியமான டீல்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. ஏனெனில் அதன் விலை அச்சரியப்படுத்தும் வகையில் குறைந்துள்ளது. இது வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் போன்களை அப்கிரேட் செய்துகொள்ள ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy S25 Ultra ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன்

பொதுவாக அதிக விலையில் வரும் இந்த ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனான Samsung Galaxy S25 Ultra, 23% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இப்போது வெறும் ₹99,999-க்கு கிடைக்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டு சந்தையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக உருவெடுக்கும். ஏனெனில் இது அதன் பயனர்களுக்கு சிறப்பான அம்சங்களை வழங்குகிறது. 200MP கேமரா மற்றும் S Pen செயல்திறன் மூலம் அதிகபட்ச செயல்திறனை அடைய விரும்பும் பயனர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து கூறுகளும் இந்தத் தொகுப்பில் அடங்கும்.

Samsung Galaxy S25 Ultra விலை மற்றும் சலுகைகள்

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G-யின் விலை பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், பிரீமியம் பிரிவு இப்போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த அணுகலை வழங்குகிறது. தற்போதைய சலுகையின் மூலம் ஸ்மார்ட்போனின் விலை அதன் அசல் விலையிலிருந்து ₹99,999 ஆகக் குறையும். வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் பரிமாற்றத் திட்டங்கள் மூலம் தங்கள் பர்சேசை மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம். இவை கூடுதல் மதிப்பை வழங்குகின்றன.

Samsung Galaxy S25 Ultra பரிமாற்ற சலுகை

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பரிமாற்றத் திட்டமானது, பயனர்கள் தங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனைப் பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலம் போனஸ்களைப் பெற உதவுகிறது. இது அவர்களின் மொத்தச் செலவுகளைக் குறைக்கும். தங்கள் விருப்பப்படி பணம் செலுத்த விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள், வட்டியில்லா EMI விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இது நிதிச் சுமையின்றி இந்த பிரீமியம் முதன்மைத் தயாரிப்பைப் பெற அனுமதிக்கிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra செயல்திறன் மற்றும் திரை

சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா சாதனம் அதன் வடிவமைப்பின் மூலம் ஆற்றலையும் செயல்திறனையும் வழங்குகிறது. ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலியானது, கணினிக்கு மிக வேகமான செயலாக்க வேகத்தையும் திறமையான பல்பணித் திறன்களையும் வழங்குகிறது. கேமிங், வீடியோ எடிட்டிங் மற்றும் பல பயன்பாடுகளை இயக்குவது உள்ளிட்ட அனைத்துப் பணிகளையும் சிரமமின்றிச் செய்ய இந்தத் தொலைபேசி பயனர்களை அனுமதிக்கிறது.

முன்புறத் திரையில் QHD+ தெளிவுத்திறனில் இயங்கும் மற்றும் 120Hz அடாப்டிவ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கும் ஒரு பெரிய 6.9-அங்குல டைனமிக் AMOLED 2X திரை உள்ளது. இந்த டிஸ்ப்ளே அதன் அதிகபட்ச பிரகாசமான 2600 நிட்ஸை அடைகிறது. இது நேரடி சூரிய ஒளியில் கூட பார்வையை வழங்கும் அதே வேளையில், கூர்மையையும் பிரகாசத்தையும் பராமரிக்கும் ஒரு டிஸ்ப்ளேவை உருவாக்குகிறது. டைட்டேனியம் பாடி கட்டமைப்பு, சாதனத்தின் வலிமையை அதிகரிப்பதோடு, ஒரு ஆடம்பரமான தோற்றத்தையும் அளிக்கிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra: கேமரா மற்றும் பேட்டரி

இந்த ஸ்மார்ட்போனில், புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு உயர் செயல்திறன் கொண்ட 200MP பிரதான கேமரா உள்ளது. இது மிகவும் விரிவான மற்றும் கூர்மையான படங்களை எடுக்க உதவுகிறது. குவாட்-கேமரா அமைப்பு மேம்பட்ட டெலிஃபோட்டோ மற்றும் அல்ட்ரா-வைட் சென்சார்களைக் கொண்டுள்ளது. இது பயனர்கள் பரந்த நிலப்பரப்புகளையும், பெரிதாக்கப்பட்ட படங்களையும் எளிதாகப் படம்பிடிக்க உதவுகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra பேட்டரி

Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போன் 5000mAh பேட்டரியில் இயங்குகிறது. இது ஒரு நாள் முழுவதுமான வழக்கமான பயன்பாட்டிற்குப் போதுமானது. இந்த சாதனம் வயர்டு மற்றும் வயர்லெஸ் ஆகிய இரண்டு முறைகளிலும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை செயல்படுத்துகிறது. இது சார்ஜ் செய்வதற்கு குறைந்த நேரத்தையும், உங்கள் சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு அதிக நேரத்தையும் செலவிட அனுமதிக்கிறது. இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள S Pen, உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த பணிகள், குறிப்புகள் எடுத்தல் மற்றும் கலை சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு இந்த சாதனத்தைப் பொருத்தமானதாக மாற்றும் கூடுதல் திறன்களை வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Samsung Galaxy S25 Ultra 5GSamsungSmartphonesTECHTechnology

Trending News