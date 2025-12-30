English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samsung Galaxy S25 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் 17% தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Flipkart Sale: Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 30, 2025, 02:06 PM IST
  • 2025-ல் வெளிவந்த மிகச் சிறந்த ஃபோன்களில் ஒன்று சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா.
  • ஃபிளிப்கார்ட்டில் விலை குறைப்பு.
  • அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 2025-ல் வெளிவந்த மிகச் சிறந்த ஃபோன்களில் ஒன்று சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா. குவாட் பின்புற கேமரா அமைப்பு மற்றும் சிறந்த கேலக்ஸி AI அம்சங்களுடன், இந்த ஃபோன் அதன் சக்திவாய்ந்த ஸ்னாப்டிராகன் செயலியின் காரணமாக போட்டியில் இருந்து தனித்து நிற்கிறது. 

Flipkart Sale

தங்கள் கைபேசியை மேம்படுத்த விரும்பும் அனைத்து சாம்சங் ரசிகர்களுக்கும், சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா மீது ஃபிளிப்கார்ட் ஒரு தவிர்க்க முடியாத தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ஃபிளிப்கார்ட்டில் விலை குறைப்பு

சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா 12GB ரேம் மற்றும் 256GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொண்ட பதிப்பு, அதன் ஆரம்ப வெளியீட்டு விலையான ரூ. 1,25,999-க்கு பதிலாக, இப்போது ஃபிளிப்கார்ட்டில் ரூ.1,07,899-க்கு கிடைக்கிறது. மேலும், Flipkart SBI அல்லது Flipkart Axis Bank கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி இதை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட்போனில் கூடுதலாக ரூ.4,000 தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம் மொத்த விலை ரூ. 1,03,899 ஆகக் குறைகிறது. டைட்டானியம் பிளாக், டைட்டானியம் கிரே, டைட்டானியம் சில்வர் ப்ளூ மற்றும் டைட்டானியம் ஒயிட் சில்வர் ஆகிய நான்கு வண்ணங்கலில் இது கிடைக்கிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra: அம்சங்கள்

சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ராவின் 6.9-இன்ச் டைனமிக் LTPO AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 2600 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. சாம்சங் ஏழு முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகளை உறுதியளித்துள்ளது. மேலும் இது ஆண்ட்ராய்டு 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இந்த ஃபோன் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. 

OIS உடன் கூடிய 200MP முதன்மை கேமரா, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா, 50MP அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ராவின் குவாட் பின்புற கேமரா அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த கேஜெட் செல்ஃபிக்கள் எடுக்கவும் வீடியோ அழைப்புகளை மேற்கொள்ளவும் 12MP முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, 45W வயர்டு வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra: டாப் ஸ்மார்ட்போன்

இன்று கிடைக்கும் சிறந்த ஃபோன்களில் சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ராவும் ஒன்றாகும். மேலும் ஃபிளிப்கார்ட்டில் தற்போது உள்ளது போல இத்தனை பெரிய தள்ளுபடியில் இதை வாங்குவது அவ்வப்போது கிடைக்காத சலுகையாகும். ஆகையால், அறிமுகம் ஆகவுள்ள கேலக்ஸி S26 அல்ட்ராவை உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு அப்பாற்பட்டதாக நீங்கள் கருதினால், அதற்கு அதிக பணம் செலவழிக்க விரும்பவில்லை என்றால், இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள Samsung Galaxy S25 Ultra -ஐ நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க | கூகுள் டாக்ஸில் புதிய மேஜிக்: நீங்க படிக்க வேணாம்.. அதுவே வாசிக்கும்!

மேலும் படிக்க | விலை குறைந்தது Google Pixel 9a! புத்தாண்டு அதிரடி சலுகையில் இப்போதே வாங்குங்கள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

