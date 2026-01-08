Samsung Galaxy S25 Ultra: அமேசானில் அதிரடியாய் குறைந்த விலை, எவ்வளவு தெரியுமா?

Samsung Galaxy S25 Ultra: சாம்சங் "அல்ட்ரா" போன் வாங்கும் ஆசை இருந்து, ₹1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விலை காரணமாக அதை வாங்கத் தயங்கும் நபரா நீங்கள்? அப்படியானால், உங்களுக்கு தற்போது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. சாம்சங் கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா அறிமுகமாவதற்குச் சற்று முன்பு, தற்போதைய முதன்மை மாடலான கேலக்ஸி S25 அல்ட்ராவின் விலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. இதை பற்றிய முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Amazon Sale: அமேசானில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி
ஆன்லைன் விற்பனை தளமான அமேசான், இந்த போனுக்கு இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இருப்பினும் இதை பற்றி பெரிய அளவில் எந்த வித விளம்பரமும் செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Samsung Galaxy S25 Ultra
அதன் டைட்டானியம் பாடி, ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலி மற்றும் எஸ்-பென் ஆகியவற்றுடன், இந்த போனை இப்போது ₹24,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடியில் வாங்கலாம். புதிய மாடலுக்காகக் காத்திருக்காமல், இந்த விலைச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி S25 அல்ட்ராவை வாங்கலாமா? இந்தச் சலுகையின் விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.
சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா சலுகை
அமேசான் இப்போது இந்த முதன்மை சாம்சங் போனை அதன் அறிமுக விலையை விட மிகக் குறைந்த விலையில் வழங்குகிறது. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, 12ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் கூடிய Samsung Galaxy S25 Ultra மாடலின் விலை ₹1,29,999 ஆக இருந்தது. ஆனால் தற்போது அதன் விலை வெறும் ₹1,07,440 மட்டுமே. இந்த விலை டைட்டானியம் கிரே வண்ண மாடலுக்கானது.
மேலும், அமேசான் நிதிச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. HDFC வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தினால் உடனடியாக ₹1,500 கூடுதல் தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம் இந்த போனின் மொத்த விலை சுமார் ₹1,05,940 ஆகிறது. அறிமுக விலையுடன் ஒப்பிடும்போது, இதில் வாடிக்கையாளர்கள் ₹24,000-க்கும் அதிகமாகச் சேமிக்க முடியும்.
Samsung Galaxy S25 Ultra: செயல்திறனில் இது இன்னும் ஒரு "சக்திவாய்ந்த" போனாக உள்ளதா?
ஒரு வருடம் கடந்த பிறகும் S25 அல்ட்ரா ஒரு சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட போனாகத் தொடர்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டிலும் குவால்காமின் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் சிப்செட் மிகவும் சக்திவாய்ந்த செயலிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. அதிக கிராபிக்ஸ் அமைப்புகளில், ஜென்ஷின் இம்பாக்ட் போன்ற அதிகத் தேவைப்படும் கேம்கள் கூட எந்தத் தொய்வோ அல்லது அதிக வெப்பமடைதலோ இல்லாமல் இயங்குகின்றன.
இதன் 6.9-இன்ச் QHD+ LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளே 2,600 நிட்ஸ் பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. நேரடி சூரிய ஒளியில் கூட திரை தெளிவாகத் தெரிகிறது. கேமராக்களுக்குப் பெயர் பெற்ற சாம்சங்கின் அல்ட்ரா தொடரின் 200MP முதன்மை கேமரா மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் ஆகியவை பகல் அல்லது இரவு நேரங்களில் அற்புதமான படங்களை உருவாக்குகின்றன. ஆண்ட்ராய்டு போன்களிலேயே சிறந்த வீடியோ தரத்தை இது கொண்டுள்ளது.
5,000mAh பேட்டரி ஒரு நாள் முழுவதற்கும் எளிதாகப் போதுமானதாக இருக்கும். போனின் பாக்சில் சார்ஜர் இல்லாதது ஒரு குறைபாடுதான். மேலும் அதன் சீனப் போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது 45W சார்ஜிங் வேகம் சற்றே மெதுவாகத் தோன்றலாம்.
S26 அல்ட்ரா வரும் வரை காத்திருப்பது சரியா?
பல பயனர்களுக்கு இருக்கும் மிக முக்கியமான கேள்வி இதுதான். உங்களுக்கு ஒரு உயர்ரக ஃபோன் தேவைப்பட்டு, ஆனால் ₹1.30 லட்சம் செலவழிக்க விரும்பவில்லை என்றால், S25 அல்ட்ரா ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். அடுத்த மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு, அதன் ஹார்டுவேர் பயனுள்ளதாகவே இருக்கும்.
இருப்பினும், நீங்கள் எப்போதும் புதிய சாதனங்களை விரும்புபவராகவும், மேலும் ஒரு வருட மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளை விரும்புபவராகவும் இருந்தால், அடுத்த மாதம் வரை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். S25 இப்போது ஒரு வருடம் பழமையானது என்பதால், அதற்கு S26-ஐ விட ஒரு ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்பு குறைவாகக் கிடைக்கும்.
