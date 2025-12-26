English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.22,000 -க்கு மேல் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.22,000 -க்கு மேல் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Flipkart Sale: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில், தற்போது Samsung Galaxy S25 Ultra-வில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 03:15 PM IST
  • Samsung Galaxy S25 Ultra தள்ளுபடி சலுகைகள்.
  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹22,816 வரை நேரடி தள்ளுபடி.
  • பழைய போன் இருந்தால், அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து ₹57,400 வரை சேமிக்கலாம்.

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.22,000 -க்கு மேல் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Samsung Galaxy S25 Ultra: சாம்சங் போன் பிரியரா நீங்கள்? புதிய சாம்சங் போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு இந்த பதிவு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வால்மார்ட்டுக்குச் சொந்தமான இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான ஃபிளிப்கார்ட், சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா தொலைபேசியின் விலையைக் குறைத்துள்ளது. இந்த சலுகை விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Flipkart Sale

Samsung Galaxy S25 Ultra அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது இருந்த விலையை விட இப்போது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விலைக்கு மாறியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் ரூ.1,29,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்தத் தொலைபேசி, இப்போது ரூ. 1.1 லட்சத்திற்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கிறது. இது பல பயனர்களுக்கு ஃபிளாக்ஷிப் ஹார்டுவேரை மிகவும் யதார்த்தமான பட்ஜெட்டில் பெற வழிவகுக்கிறது. பெயரளவிலான தள்ளுபடியை விட, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விலை குறைப்புக்காக காத்திருந்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது ஏற்ற தருணமாக இருக்கும்.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ஃபிளிப்கார்ட்டில் விலை குறைப்பு

சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா தற்போது ஃபிளிப்கார்ட்டில் ரூ.1,07,183 விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது அதன் அறிமுக விலையிலிருந்து ரூ.22,816 நேரடி விலை குறைப்பைக் காட்டுகிறது. குறைக்கப்பட்ட விலையுடன், ஃபிளிப்கார்ட் மாதம் ரூ. 3,769 முதல் தொடங்கும் வட்டி இல்லாத EMI விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், உங்கள் கார்டைப் பொறுத்து செயலாக்கக் கட்டணங்கள் மற்றும் வங்கி சார்ந்த கட்டணங்கள் பொருந்தக்கூடும்.

விலையை மேலும் குறைக்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள் ஃபிளிப்கார்ட்டின் பரிமாற்றத் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்யலாம். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்துகொண்டால், அதன் மாடல், நிலை மற்றும் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து, ரூ.57,400 வரை பரிமாற்ற மதிப்பைப் பெறலாம். வழக்கம் போல், பழைய ஸ்மர்ட்போனை ஆய்வு செய்த பின்னரே இறுதிப் பரிமாற்றத் தொகை தீர்மானிக்கப்படும்.

ஃபிளிப்கார்ட் கூடுதல் கட்டணத்தில் நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் மற்றும் சாதனப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் போன்ற விருப்பத் துணைச் சேவைகளையும் வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra: விவரக்குறிப்புகள்

சாம்சங் கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் ஒரு பெரிய 6.9-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவை கொண்டுள்ளது. இதன் உள்ளே, இது குவால்காமின் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. இது 16GB வரை ரேம் மற்றும் 1TB வரை சேமிப்பக விருப்பங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 200-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ், 50-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் கேமரா மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் வழங்கும் 10-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை உள்ளன. செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, 12-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போனில் 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000 mAh பேட்டரி உள்ளது. மேலும் இது சாம்சங்கின் ஒன் யுஐ 8 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது.

இது டைட்டானியம் பிளாக், டைட்டானியம் கிரே, டைட்டானியம் சில்வர் ப்ளூ மற்றும் டைட்டானியம் ஒயிட் சில்வர் ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. இவை அனைத்தும் அல்ட்ரா மாடலின் பிரீமியம் வடிவமைப்பு பாணியைப் பின்பற்றுகின்றன.

மேலும் படிக்க | ஆதார் கார்டில் மொபைல் நம்பர் லிங்க்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | புதுவிதமான வாட்ஸ்அப் மோசடி! மக்களே உஷார்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

