Galaxy S26 Ultra வரும் முன்னே Galaxy S25 Ultra, S24 Ultra-ல் டபுள் டிஸ்கவுண்ட் சலுகை

Samsung நிறுவனத்தின் Galaxy S26 தொடரின் உலகளாவிய வெளியீட்டிற்கு முன்பே, Samsung நிறுவனத்தின் பழைய முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைக் குறைந்துள்ளது. நீங்கள் நீண்ட காலமாக Ultra தொடர் தொலைபேசியை வாங்க நினைத்துக் கொண்டு இருந்தால் இதுதான் சரியான் நேரம்.
Galaxy S25 Ultra மற்றும் Galaxy S24 Ultra ஆகிய இரண்டுமே தற்போது ஆன்லைன் தளங்களில் கணிசமான தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கின்றன. தற்போதைய சலுகைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, 2026-ஆம் ஆண்டில் இந்த இரண்டில் எது சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்பதை விரிவாக ஆராய்வோம்.
Galaxy S25 அல்ட்ராவிற்கான அமேசான் டீல்
Samsung Galaxy S25 Ultra இந்தியாவில் ரூ.1,29,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தற்போது, இந்த ஸ்மார்ட்போன் அமேசானில் ரூ.1,06,290க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, இதன் மூலம் நீங்கள் ரூ.23,709 நேரடி தள்ளுபடியை பெறலாம். கூடுதலாக, ஐசிஐசிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தினால் ரூ.3,207 அமேசான் பே கேஷ்பேக்கையும் பெறலாம். இது இந்தத் தொலைபேசியின் விலையைத் தோராயமாக ரூ.1,03,083 ஆகக் குறைக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, ரூ.26,916 வரை நீங்கள் சேமிப்பு முடியும். அமேசானில் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் விருப்பமும் உள்ளது, இது பழைய போனுடன் ஒப்பிடும்போது விலையை மேலும் குறைக்கலாம்.
Galaxy S25 Ultra:
- 12GB RAM, 256GB இல் ₹80,999 முதல் தொடங்குகிறது
- 6.9-இன்ச் க்வாட் HD+ டிஸ்ப்ளே
- 200MP பிரைமரி கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட், 10MP டெலிபோட்டோ
- 5000mAh பேட்டரி, 45W ஃபஸ்ட் சார்ஜிங்
- Snapdragon 8 Elite ப்ரோசெஸர்
Samsung Galaxy S24 அல்ட்ராவில் பிளிப்கார்ட் டீல்
Samsung Galaxy S24 Ultra தற்போது மிகப்பெரிய விலைக்குறைப்பைப் பெற்றுள்ளது. பிளிப்கார்ட் தளத்தில் இந்த போன் ரூ.97,990-க்குக் கிடைக்கிறது. இது அதன் அறிமுக விலையான ரூ.1,29,999-லிருந்து சுமார் ரூ.32,009 குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால் கூடுதலாக ரூ.4,000 வரை தள்ளுபடி பெற முடியும். இதன் மூலம் போனின் விலை தோராயமாக ரூ.93,990-ஆகக் குறைகிறது. மொத்தமாக ரூ.36,009 வரை லாபம் கிடைப்பதால், ஒரு பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் போனை வாங்குவதற்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும். அத்துடன், பிளிப்கார்ட் வழங்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையைத் தேர்வு செய்வதன் மூலம் இந்த விலையை இன்னும் குறைக்க முடியும்
Galaxy S24 Ultra:
- 12GB RAM, 256GB இல் ₹97,900 முதல் தொடங்குகிறது
- 6.8-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே
- 200MP பிரைமரி கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட், 10MP டெலிபோட்டோ
- 5000mAh பேட்டரி, 45W ஃபஸ்ட் சார்ஜிங்
- Snapdragon 8 Gen 3 ப்ரோசெஸர்
Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra: 2026 இல் எது பெஸ்ட்?
Galaxy S25 Ultra ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீத ஆதரவுடன் 6.9-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் Snapdragon 8 Elite சிப்செட், 16GB வரை RAM மற்றும் 1TB வரை சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இது 5,000mAh பேட்டரி, 45W வேகமான சார்ஜிங் மற்றும் Android 16-அடிப்படையிலான One UI 8 ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா அமைப்பில் 200MP முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ், 50MP பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும்.
Galaxy S24 Ultra ஆனது டைட்டானியம் பிரேம், 6.8-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே மற்றும் Snapdragon 8 Gen 3 செயலி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா அமைப்பில் 200MP சென்சார் உள்ளது, மேலும் பேட்டரி திறன் மற்றும் சார்ஜிங் வேகம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். செயல்திறன் மற்றும் கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் இன்னும் பிரீமியம் பிரிவில் வலுவாக உள்ளது.
