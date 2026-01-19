Samsung Galaxy S26 வரப்போகுது.. வெளியீட்டு தேதி, மிரட்டலான அம்சங்கள்.. விலை எவ்வளவு?

Samsung Galaxy S26: Samsung நிறுவனத்தின் அடுத்த ஃபிளாக்ஷிப் தொடரை தொடர்பாக பல பரபரப்பு தகவல்கள் தினந்தோறும் வெளியாகி வருகிறது. இதனிடையே Samsung Galaxy S26 தொடரின் கீழ் Galaxy S26, Galaxy S26+ மற்றும் Galaxy S26 Ultra ஆகிய மூன்று புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை Samsung நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்தத் தொடரின் அடிப்படை மாறுபாடான Samsung Galaxy S26, ஃபிளாக்ஷிப் அனுபவத்தை விரும்பும் ஆனால் அல்ட்ரா மாடலைப் போல அதிக செலவு செய்ய விரும்பாத பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டிருக்கும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்து கசிந்த சில தகவலின் படி, Galaxy S26 ஒரு சக்திவாய்ந்த Snapdragon செயலி, மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா அமைப்பு மற்றும் அதிக பிரீமியம் வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். Galaxy S26 ஸ்மார்ட்போநில என்னென்ன அம்சங்களை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
Samsung Galaxy S26 கேமரா
கசிந்த சில தகவலின் படி, Samsung Galaxy S26 ஆனது 50MP முதன்மை கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 12MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா (3x ஆப்டிகல் ஜூம் உடன்) உள்ளிட்ட மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்.
இந்த கேமரா Galaxy S25 ஐ விட மேம்படுத்தலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, தொலைபேசியில் 12MP முன் கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 முழுமையான அம்சங்கள்
செயல்திறன் பற்றி பேசுகையில் Galaxy S26 இல் எந்த சமரசமும் இருக்காது என்று கூறப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த சிப்செட்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் Qualcomm Snapdragon 8 Elite செயலி இதில் இடம்பெறக்கூடும் என்று சில டெக் அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.
இந்த தொலைபேசியில் 8GB RAM மற்றும் 256GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது தினசரி பயன்பாடு, மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் கேமிங்கிற்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, Galaxy S26 ஆனது Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 8.5 உடன் இணைந்து செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது பயனர்களுக்கு புதிய AI அம்சங்கள், சிறந்த பேட்டரி உகப்பாக்கம் மற்றும் மென்மையான இடைமுகத்தை வழங்கக்கூடும்.
Samsung Galaxy S26 டிஸ்ப்ளே மற்றும் டிஜைன்
Samsung Galaxy S26, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.3-இன்ச் QHD OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிஸ்ப்ளேவின் உச்ச பிரகாசம் 2600 நிட்களை எட்டக்கூடும், இது வெளிப்புற பயன்பாட்டின் போது தெரிவுநிலையை கணிசமாக மேம்படுத்த உதவும்.
இந்த தொலைபேசி முன்பை விட மெல்லிய மற்றும் இலகுவான சேசிஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வண்ண விருப்பங்களில் வெள்ளை, கருப்பு மற்றும் நீலம் ஆகியவை அடங்கும், அத்துடன் இளைஞர்களை ஈர்க்கக்கூடிய புதிய ஆரஞ்சு வண்ண மாறுபாடும் அடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 இந்திய விலை மற்றும் வெளியீட்டு தேதி
Samsung Galaxy S26, மற்ற இரண்டு மாடல்களான Galaxy S26+ மற்றும் Galaxy S26 Ultra உடன் இணைந்து Galaxy Unpacked நிகழ்வில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்த நிகழ்வு அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தியாவில் Galaxy S26 இன் எதிர்பார்க்கப்படும் தொடக்க விலை ரூ.80,999 இருக்கக்கூடும். இந்த விலை வரம்பு பிரீமியம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபிளாக்ஷிப் விரும்பும் ஆனால் அல்ட்ரா மாடலை விட சற்று சிறிய பட்ஜெட்டைக் கொண்ட பயனர்களை இலக்காகக் கொள்ளும்.
Samsung Galaxy S26 ஒரு சமநிலையான ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனாக நிரூபிக்கப்படலாம். அதன் சக்திவாய்ந்த ஸ்னாப்டிராகன் செயலி, மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா அமைப்பு, பிரகாசமான QHD டிஸ்ப்ளே மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பு ஆகியவை 2026 ஆம் ஆண்டில் அதிகம் பேசப்படும் ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக இதை மாற்றக்கூடும். இருப்பினும், இந்த விவரங்கள் கசிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, எனவே சாம்சங்கின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை இறுதி விவரங்களுக்கு காத்திருக்க வேண்டும்.
