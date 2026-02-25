English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samsung Galaxy S26 Plus இன்று அறிமுகம்: அதிரடி AI அம்சங்கள், விலை மற்றும் முழு விவரங்கள்!

Samsung Galaxy S26 Plus, AI கருவிகள், 6.7" AMOLED டிஸ்ப்ளே, 50MP கேமரா, 4,900mAh பேட்டரி & 45W வேகமான சார்ஜிங் உடன் Galaxy Unpacked 2026 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 25, 2026, 06:06 PM IST
  • Samsung Galaxy S26 Plus: வெளியீட்டு தேதி
  • புதிய தரநிலைகளை அமைக்கும்

Samsung Galaxy S26 Plus: மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Samsung Galaxy S26 பிளஸை Samsung நிறுவனம் Galaxy Unpacked 2026 நிகழ்வில் வெளியிடும், இது அதன் முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் வரிசையில் மற்றொரு முக்கிய படியைக் குறிக்கிறது. காம்பாக்ட் கேலக்ஸி S26 மற்றும் பிரீமியம் S26 அல்ட்ரா இடையே நிலைநிறுத்தப்பட்ட S26 பிளஸ், செயல்திறன், டிஸ்ப்ளே தரம், கேமரா திறன்கள் மற்றும் AI- இயக்கப்படும் அம்சங்களின் சரியான சமநிலையை உறுதியளிக்கிறது.

அல்ட்ரா மாடலுக்கு பணம் செலுத்தாமல் உயர்மட்ட தொழில்நுட்பத்தை விரும்பும் பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட S26 பிளஸ், 2026 ஆம் ஆண்டில் நடுத்தர அளவிலான ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு புதிய தரநிலைகளை அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேம்பட்ட AI கருவிகள், பெரிய AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் சக்திவாய்ந்த உள் அமைப்புகளுடன் வருகிறது.

Samsung Galaxy S26 Plus: Launch Date 

பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற Galaxy Unpacked 2026 நிகழ்வில், Galaxy S26+ மற்றும் Galaxy S26 மற்றும் S26 Ultra ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தப் போவதாக Samsung அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

உலகளாவிய வெளியீட்டு நிகழ்வு பசிபிக் நேரப்படி காலை 10:00 மணிக்கு (PT) தொடங்கியது, அதாவது இந்திய நேரப்படி இரவு 11:30 மணிக்கு. நேரடி ஒளிபரப்பு சாம்சங்கின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம், யூடியூப் சேனல் மற்றும் சாம்சங்கின் சமூக ஊடக தளங்களில் வெளியிடப்பட்டது, இதனால் உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்கள் அனைத்து அறிவிப்புகளையும் நேரலையில் பெற முடிந்தது.

இந்த ஆண்டு Unpacked மேடையில் சாம்சங்கின் அடுத்த தலைமுறை AI கருவிகள், மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா அமைப்புகள் மற்றும் புதிய S26 வரிசையில் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தி உள்ளது.

Samsung Galaxy S26 Plus Specifications (Expected)

Samsung Galaxy S26 Plus: டிஸ்ப்ளே
Samsung Galaxy S26+ ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.7-இன்ச் QHD+ டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாதுகாப்புக்காக சாம்சங் கொரில்லா கிளாஸ் ஆர்மர் 2 ஐத் தேர்ந்தெடுத்தது, அதே நேரத்தில் refined metal and glass build ஃபிளாக்ஷிப் போன்களில் வாங்குபவர்கள் எதிர்பார்க்கும் பிரீமியம் தோற்றத்தையும் உணர்வையும் பிரதிபலிக்கிறது. flat screen and slim bezels பணிச்சூழலியல் வசதிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Samsung Galaxy S26 Plus: செயல்திறன் & மென்பொருள்
உட்புறத்தில், கேலக்ஸி S26+ ஆனது சாம்சங்கின் Exynos 2600 அல்லது Qualcomm இன் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படலாம். இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 மற்றும் ஒன் யுஐ 8.5 உடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாம்சங்கின் ஆழமான கேலக்ஸி AI அம்சங்கள் அன்றாட பணிகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த AI கருவிகள் சாதனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்மார்ட்டாக உணர வைக்கும்.

Samsung Galaxy S26 Plus: கேமரா திறன்கள்
Galaxy S26+ ஆனது 50 MP முதன்மை சென்சார், 12 MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 10 MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்ட டிரிபிள்-லென்ஸ் பின்புற கேமரா அமைப்பை வைத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

AI-ஆற்றல்மிக்க வழிமுறைகள் படத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், குறைந்த-ஒளி செயல்திறனை மேம்படுத்தவும், வண்ணங்களை தானாக மேம்படுத்தவும் உதவும். செல்ஃபிக்களுக்கு, 12 MP முன் கேமரா வீடியோ அழைப்புகள் இருக்கக்கூடும்.

Samsung Galaxy S26 Plus: பேட்டரி & சார்ஜிங்
கேலக்ஸி S26+ 4,900mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சாதனம் 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும்.

Samsung Galaxy S26 Plus: Price in India (Expected)

இந்தியாவில் கேலக்ஸி S26+-க்கான விலையை சாம்சங் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை, ஆனால் சில கசிந்த தகவலின் படி, அடிப்படை மாடல் சுமார் ₹99,999 விலையில் இருக்கலாம். அதேபோல் சாம்சங் 256 ஜிபிக்கு மேல் உள்ளமைவுகளை வழங்கினால், விலை ₹1,10,000 அல்லது அதற்கு மேல் தாண்டக்கூடும்.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

