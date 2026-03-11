Samsung Galaxy S26, S26+ மற்றும் S26 Ultra விற்பனை ஆரம்பம்; என்ன விலை? எங்கு வாங்கலாம்

Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+, மற்றும் Samsung Galaxy S26 Ultra ஆகியவற்றின் விற்பனை இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. Samsung நிறுவனத்தின் இந்தப் புதிய முதன்மைத் தொடர் கடந்த பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, மேலும் இந்திய வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது இந்த போனை வாங்கலாம். இந்தத் தொடரில் சக்திவாய்ந்த செயலிகள், மேம்பட்ட கேமராக்கள் மற்றும் AI அம்சங்களில் நிறுவனம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கும் Dynamic AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேக்கள் உள்ளன. இந்த தொலைபேசிகளில் புகைப்பட எடிட்டிங், அழைப்பு மேலாண்மை மற்றும் பல ஸ்மார்ட் கருவிகளுக்கு உதவும் Galaxy AI அம்சங்களும் அடங்கும். மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா அமைப்புடன், இந்தத் தொடர் 8K வீடியோ பதிவையும் வழங்குகிறது.
இந்தியாவில் Samsung Galaxy S26, S26+ மற்றும் S26 Ultra போனின் விலை
இந்தியாவில் இந்தத் தொடரின் விலையைப் பற்றிப் பேசுகையில், Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய அடிப்படை மாறுபாட்டின் விலை ரூ.1,39,999 முதல் தொடங்குகிறது. 12GB + 512GB மாறுபாடு ரூ.1,59,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது, மேலும் 16GB + 1TB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய சிறந்த மாடல் ரூ.1,89,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 ரூ.87,999 முதல் தொடங்குகிறது, அதே நேரத்தில் 12GB + 512GB மாறுபாட்டின் விலை ரூ.1,07,999 ஆகும்.
Samsung Galaxy S26+ விலை ரூ.1,19,999 முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் அதன் 12GB + 512GB மாறுபாடு ரூ.1,39,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வண்ண விருப்பங்களைப் பற்றி பேசுகையில், Samsung Galaxy S26 மற்றும் Samsung Galaxy S26 அல்ட்ராவை கோபால்ட் வயலட், கருப்பு, ஸ்கை ப்ளூ மற்றும் வெள்ளை (Cobalt Violet, Black, Sky Blue, and White,) நிறங்களில் வாங்கலாம், அதே நேரத்தில் Samsung Galaxy S26+ கோபால்ட் வயலட் மற்றும் கருப்பு (Cobalt Violet and Black) நிறங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் சில பிரத்யேக வண்ண விருப்பங்களும் கிடைக்கின்றன.
Samsung Galaxy S26, S26+ மற்றும் S26 Ultra : டிஸ்ப்ளே மற்றும் ப்ரோசெசர்
அம்சங்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், Samsung Galaxy S26 Ultra ஆனது 3120 × 1440 பிக்சல்கள் தீர்மானம் கொண்ட பெரிய 6.9-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. Samsung Galaxy S26 6.3-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவையும் Samsung Galaxy S26+ 6.7-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளது. மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களிலும் கார்னிங்கின் கொரில்லா ஆர்மர் 2 பாதுகாப்பு உள்ளது. செயல்திறனுக்காக, Ultra மாடலில் Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி உள்ளது, அதே நேரத்தில் S26 மற்றும் S26+ ஆகியவை Exynos 2600 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளன. இந்த போன்கள் அனைத்தும் Android 8.5 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 16 இல் இயங்குகின்றன, மேலும் Now Assist, Call Screen, Photo Assist மற்றும் Creative Studio போன்ற Galaxy AI அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது.
Samsung Galaxy S26, S26+ மற்றும் S26 Ultra : கேமரா, பேட்டரி மற்றும் பிற அம்சங்கள்
கேமராவைப் பற்றி பேசுகையில், Samsung Galaxy S26 Ultra ஆனது 200MP முதன்மை சென்சார், 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா (5x ஆப்டிகல் ஜூம்), 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா (3x ஜூம்) உள்ளிட்ட குவாட் ரியர் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. S26 மற்றும் S26+ ஆகியவை 50MP முதன்மை கேமரா, 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராவைக் கொண்டுள்ளன. மூன்று போன்களிலும் 12MP முன் கேமரா உள்ளது, மேலும் அனைத்து பின்புற கேமராக்களும் 8K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கின்றன.
பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, அல்ட்ரா மாடல் 60W வேகமான சார்ஜிங்குடன் 5000mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது, அதே நேரத்தில் S26 4300mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் S26+ 4900mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இணைப்பிற்காக, இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் 5G, Wi-Fi 7, ப்ளூடூத் 6, NFC மற்றும் USB டைப்-C போர்ட் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.
