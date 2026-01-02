Samsung Galaxy S26 தொடர்: விலை, அம்சங்கள், அறிமுக தேதி.... லீக் ஆன முக்கிய தகவல்கள்

Samsung Galaxy S26: சாம்சங் 2026 ஆம் ஆண்டில் பல முக்கிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இவற்றில் Galaxy S26 சீரிஸ் தவிர Galaxy Z Fold 8 மற்றும் Galaxy Z Flip 8 ஆகியவையும் அடங்கும். அறிமுகம் ஆகவுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை நிர்ணயம், வெளியீட்டு டைம்லைன் மற்றும் சில முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் இப்போது வெளியாகியுள்ளன.
Samsung Galaxy S26: விலைகள் அதிகரிக்கப்படாதா?
சாம்சங் கேலக்ஸி S26 தொடரின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படாது என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. உலகளாவிய ரேம் பற்றாக்குறை காரணமாக பல நிறுவனங்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகளை உயர்த்தி வரும் நேரத்தில் இந்த செய்தி வருகிறது. சாம்சங் தனது சந்தை இருப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் நிலையான விற்பனையைப் பராமரிக்கவும் விலைகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 Series: அறிமுகம் எப்போது?
கசிந்த அறிக்கைகளின்படி, பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்வின் போது கேலக்ஸி S26 தொடர் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இந்தத் தொடரில் Galaxy S26, Galaxy S26+ மற்றும் Galaxy S26 Ultra அல்ட்ரா ஆகியவை அடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. போன்களின் விற்பனை மார்ச் 2026 இல் தொடங்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.
Samsung Galaxy S26 Series: சாத்தியமான அம்சங்கள் என்ன?
Samsung Galaxy S26 தொடரின் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, கேலக்ஸி S26 4,300mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது கேலக்ஸி S25 ஐ விட ஒரு பெரிய மேம்படுத்தலாகக் கருதப்படுகிறது. கேலக்ஸி S26+ -இல் 3x ஜூம் HDR படப்பிடிப்பு ஆதரவு உட்பட சில கேமரா மேம்பாடுகளைக் காணலாம்.
Samsung Galaxy S26 Ultra அனைத்து சந்தைகளிலும் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜெனரல் 5 செயலியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கேலக்ஸி S26 மற்றும் S26+ இன் சில வகைகளில் எக்ஸினோஸ் 2600 சிப்செட்டும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. சாம்சங் முன்பு வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு செயலிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளது.
Galaxy Z Fold 8 மற்றும் Flip 8 இலகுரகமாக இருக்கும்
சாம்சங்கின் வரவிருக்கும் மடிக்கக்கூடிய போன்களும் செய்திகளில் உள்ளன. கேலக்ஸி இசட் ஃபோல்ட் 8 சுமார் 200 கிராம் எடையுள்ளதாக இருக்கலாம் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இது தற்போதைய ஃபோல்ட் 7 ஐ விட சுமார் 15 கிராம் எடை குறைவாக இருக்கும். இது 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கேலக்ஸி இசட் ஃபிளிப் 8 அதன் முன்னோடியை விட சுமார் 38 கிராம் எடை குறைவாகவும் இருக்கலாம்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த புதுப்பிப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன?
இந்த கசிவுகள் துல்லியமான தகவல்களாக இருந்தால், சாம்சங் பயனர்கள் அதிக விலை கொடுக்காமல் சிறந்த பேட்டரி, இலகுவான வடிவமைப்பு மற்றும் வலுவான செயல்திறனைப் பெறலாம். குறிப்பாக கேலக்ஸி எஸ்26 தொடர், முதன்மை தொலைபேசியை விரும்பும் ஆனால் அதிக விலையை நினைத்து தயங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது கவர்ச்சிகரமான தேர்வாக இருக்கும்.
