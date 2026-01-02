English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy S26 தொடர்: விலை, அம்சங்கள், அறிமுக தேதி.... லீக் ஆன முக்கிய தகவல்கள்

Samsung Galaxy S26 தொடர்: விலை, அம்சங்கள், அறிமுக தேதி.... லீக் ஆன முக்கிய தகவல்கள்

Samsung Galaxy S26: இந்த ஆண்டு அறிமுகம் ஆகவுள்ள சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை நிர்ணயம், வெளியீட்டு டைம்லைன் மற்றும் சில முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:56 PM IST
  • Samsung Galaxy S26 Series அறிமுகம் எப்போது?
  • விலைகள் அதிகரிக்கப்படாதா?
  • சாத்தியமான அம்சங்கள் என்ன?

Trending Photos

அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்
camera icon10
Cholesterol
அடாவடி கொழுப்பை அடித்து விரட்டும் இயற்கையான வழிகள்
அன்று தமிழில் டாப் நடிகை - இன்று ரூ.2,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! 5 கம்பெனிக்கு முதலாளி..
camera icon7
Cinema
அன்று தமிழில் டாப் நடிகை - இன்று ரூ.2,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! 5 கம்பெனிக்கு முதலாளி..
இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..
குட் நியூஸ்! ஜனவரி 8 முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு - ரொக்க பணம் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்
camera icon7
Pongal Parisu
குட் நியூஸ்! ஜனவரி 8 முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு - ரொக்க பணம் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்
Samsung Galaxy S26 தொடர்: விலை, அம்சங்கள், அறிமுக தேதி.... லீக் ஆன முக்கிய தகவல்கள்

Samsung Galaxy S26: சாம்சங் 2026 ஆம் ஆண்டில் பல முக்கிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இவற்றில் Galaxy S26 சீரிஸ் தவிர Galaxy Z Fold 8 மற்றும் Galaxy Z Flip 8 ஆகியவையும் அடங்கும். அறிமுகம் ஆகவுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை நிர்ணயம், வெளியீட்டு டைம்லைன் மற்றும் சில முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் இப்போது வெளியாகியுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy S26: விலைகள் அதிகரிக்கப்படாதா?

சாம்சங் கேலக்ஸி S26 தொடரின் விலைகள் அதிகரிக்கப்படாது என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. உலகளாவிய ரேம் பற்றாக்குறை காரணமாக பல நிறுவனங்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகளை உயர்த்தி வரும் நேரத்தில் இந்த செய்தி வருகிறது. சாம்சங் தனது சந்தை இருப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் நிலையான விற்பனையைப் பராமரிக்கவும் விலைகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது.

Samsung Galaxy S26 Series: அறிமுகம் எப்போது?

கசிந்த அறிக்கைகளின்படி, பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்வின் போது கேலக்ஸி S26 தொடர் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இந்தத் தொடரில் Galaxy S26, Galaxy S26+ மற்றும் Galaxy S26 Ultra அல்ட்ரா ஆகியவை அடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. போன்களின் விற்பனை மார்ச் 2026 இல் தொடங்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.

Samsung Galaxy S26 Series: சாத்தியமான அம்சங்கள் என்ன?

Samsung Galaxy S26 தொடரின் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, கேலக்ஸி S26 4,300mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது கேலக்ஸி S25 ஐ விட ஒரு பெரிய மேம்படுத்தலாகக் கருதப்படுகிறது. கேலக்ஸி S26+ -இல் 3x ஜூம் HDR படப்பிடிப்பு ஆதரவு உட்பட சில கேமரா மேம்பாடுகளைக் காணலாம்.

Samsung Galaxy S26 Ultra அனைத்து சந்தைகளிலும் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜெனரல் 5 செயலியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கேலக்ஸி S26 மற்றும் S26+ இன் சில வகைகளில் எக்ஸினோஸ் 2600 சிப்செட்டும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. சாம்சங் முன்பு வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு செயலிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளது.

Galaxy Z Fold 8 மற்றும் Flip 8 இலகுரகமாக இருக்கும்

சாம்சங்கின் வரவிருக்கும் மடிக்கக்கூடிய போன்களும் செய்திகளில் உள்ளன. கேலக்ஸி இசட் ஃபோல்ட் 8 சுமார் 200 கிராம் எடையுள்ளதாக இருக்கலாம் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இது தற்போதைய ஃபோல்ட் 7 ஐ விட சுமார் 15 கிராம் எடை குறைவாக இருக்கும். இது 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கேலக்ஸி இசட் ஃபிளிப் 8 அதன் முன்னோடியை விட சுமார் 38 கிராம் எடை குறைவாகவும் இருக்கலாம்.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த புதுப்பிப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்த கசிவுகள் துல்லியமான தகவல்களாக இருந்தால், சாம்சங் பயனர்கள் அதிக விலை கொடுக்காமல் சிறந்த பேட்டரி, இலகுவான வடிவமைப்பு மற்றும் வலுவான செயல்திறனைப் பெறலாம். குறிப்பாக கேலக்ஸி எஸ்26 தொடர், முதன்மை தொலைபேசியை விரும்பும் ஆனால் அதிக விலையை நினைத்து தயங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது கவர்ச்சிகரமான தேர்வாக இருக்கும். 

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.55,000 தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | புத்தாண்டு அதிரடி! பிஎஸ்என்எல் வாடிக்கையாளர்கள் இனி சிக்னல் இல்லாவிட்டாலும் பேசலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Samsung Galaxy S26SamsungSamsung GalaxyTechnologySmartphones

Trending News