Samsung Galaxy S26 சீரிஸ் போன்களின் விலை ரூ.19,000 குறைப்பு! முந்துங்கள் மக்களே

Samsung Galaxy S26 Series : இந்தியாவில் Galaxy S26 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையை Samsung நிறுவனம் குறைத்துள்ளது. இந்தத் தொடர் அறிமுகமானதிலிருந்தே, இதன் விலை மிகவும் அதிகமாக இருப்பதாக வாடிக்கையாளர்கள் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிம்மதியளிக்கும் வகையில், இந்தத் தொடரின் இந்திய விலையை நிறுவனம் தற்போது குறைத்துள்ளது. வங்கிகள் வழங்கும் சிறப்புச் சலுகைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், இந்தத் தொடரின் விலை ஏறக்குறைய ரூ.19,000 வரை குறைந்திருக்கிறது. Galaxy S26 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான இந்தக் விலைக்குறைப்பின் பலனை நீங்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை இப்போது தெரிந்துகொள்வோம்.
Samsung Galaxy S26 வரிசை போன்களின் விலைகள் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனம் தனது விலைகளைக் குறைத்துள்ளதுடன், வங்கி அட்டைகள் வாயிலாகக் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் உட்பட, மொத்தம் ரூ.19,000 வரையிலான தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது. Galaxy S26+ மாடலின் விலை ரூ.10,000 வரை குறைந்துள்ளது. மேலும், வங்கிச் சலுகைகள் வாயிலாக ரூ.9,000 கூடுதல் தள்ளுபடியையும் நிறுவனம் வழங்குகிறது; வங்கி அட்டையைப் பயன்படுத்தி வாங்கும் போது இத்தள்ளுபடியைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
Galaxy S26 மாடலின் விலையை நிறுவனம் நேரடியாகக் குறைக்கவில்லை என்றாலும், வங்கிக் அட்டைகளைப் (Bank Cards) பயன்படுத்தி இந்த போனை ரூ.8,000 வரை தள்ளுபடி விலையில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். அதேபோன்று, Galaxy S26 Ultra மாடலை ரூ.9,000 வரை தள்ளுபடி விலையில் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பையும் நிறுவனம் வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த குறிப்பிட்ட மாடலுக்கு நிறுவனம் வேறு எவ்விதக் கூடுதல் வங்கித் தள்ளுபடிகளையும் வழங்கவில்லை. Galaxy S26 Ultra போனின் 12GB + 256GB வகையை, அதன் முந்தைய விலையான ரூ.139,999-லிருந்து குறைக்கப்பட்டு, தற்போது ரூ.130,999-க்கு வாங்கிக்கொள்ளலாம். இந்தத் தொலைபேசியின் 12GB + 512GB வகையானது, ரூ.159,999-க்குப் பதிலாக ரூ.150,999-க்குக் கிடைக்கிறது. அதேபோல், 16GB + 1TB வகையை, அதன் முந்தைய விலையான ரூ.189,999-லிருந்து குறைக்கப்பட்டு, ரூ.180,999-க்கு வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
Galaxy S26+ இன் 12GB + 256GB மாடலை, ரூ.119,999-க்கு பதிலாக ரூ.100,999-க்கு வாங்கலாம். இதன் 12GB + 512GB மாடல், ரூ.139,999-க்கு பதிலாக ரூ.120,999-க்குக் கிடைக்கிறது. அதேவேளையில், Galaxy S26 இன் 12GB + 256GB மாடலை இப்போது ரூ.87,999-க்கு பதிலாக ரூ.79,999-க்கு வாங்கிக்கொள்ளலாம். இதேபோல், இதன் 12GB + 512GB மாடல் ரூ.107,999-க்கு பதிலாக ரூ.99,999-க்குக் கிடைக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
Galaxy S26 வரிசையில் எந்தெந்த மாடல்களுக்கு விலைக்குறைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?
Samsung நிறுவனம் தனது Galaxy S26, Galaxy S26+, மற்றும் Galaxy S26 Ultra ஆகிய மூன்று மாடல்களுக்குமே விலைக்குறைப்பு அல்லது தள்ளுபடிச் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக அதிகபட்சமாக எவ்வளவு தள்ளுபடி கிடைக்கும்?
நேரடி விலைக்குறைப்பு மற்றும் வங்கி அட்டைகளுக்கான (Bank Cards) சிறப்புச் சலுகைகள் ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்தால், வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.19,000 வரை ஒட்டுமொத்தப் பலனைப் பெற முடியும்.
அடிப்படை மாடலான Galaxy S26-ஐ தள்ளுபடி விலையில் வாங்க முடியுமா?
Galaxy S26 மாடலுக்கு நேரடி விலைக்குறைப்பு இல்லை என்றாலும், வங்கி அட்டைகளைப் (Bank Cards) பயன்படுத்தி ரூ.8,000 வரை தள்ளுபடி பெறலாம்.
இந்தச் சலுகைகளைப் பெறுவது எப்படி?
இந்த அதிகபட்ச தள்ளுபடியைப் பெற, Samsung நிறுவனத்தின் நேரடி விலைக்குறைப்புடன், குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைகளைப் (Bank Cards) பயன்படுத்தி நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் ரூ.8,000 முதல் ரூ.9,000 வரையிலான கூடுதல் தள்ளுபடிகளை உறுதி செய்யலாம்.
