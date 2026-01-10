English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐபோனுக்கே சவால் விடும் Samsung! 30 நிமிடங்களில் 75% சார்ஜ்.. S26 ultra Worth ஆ இல்லையா?

ஐபோனுக்கே சவால் விடும் Samsung! 30 நிமிடங்களில் 75% சார்ஜ்.. S26 ultra Worth ஆ இல்லையா?

Samsung Galaxy S26 Ultra: ஸ்மார்ட்போன் உலகில் தற்போதைய ஹாட் டாப்பிக் Samsung Galaxy S26 Ultra. அந்த வகையில் சமீபத்திய தகவலின்படி, இந்த போனில் புதிய 60W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியின் அதிகாரப்பூர்வ சோதனை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இதன் முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 10, 2026, 09:50 AM IST
  • 30 நிமிடங்களில் 75% சார்ஜ்
  • ​அதிகாரப்பூர்வ சோதனை முடிவுகள் கசிந்தன
  • ​புதிய டிசைன் மற்றும் கேமரா அப்டேட்ஸ்

ஐபோனுக்கே சவால் விடும் Samsung! 30 நிமிடங்களில் 75% சார்ஜ்.. S26 ultra Worth ஆ இல்லையா?

Samsung Galaxy S26 Ultra: நீங்கள் அடுத்த தலைமுறை சாம்சங் அல்ட்ரா போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்தச் செய்தி உங்களுக்கானது! கடந்த சில நாட்களாகவே தொழில்நுட்ப உலகில் அதிகம் பேசப்படும் பெயராக Samsung Galaxy S26 Ultra மாறியுள்ளது. தென்கொரிய நிறுவனமான சாம்சங், தனது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 'கேலக்ஸி S26' ஃபிளாக்ஷிப் சீரிஸை அடுத்த மாதம் (பிப்ரவரி 2026) அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

​இந்தத் தொடரில் Galaxy S26, Galaxy S26+, மற்றும் Galaxy S26 Ultra ஆகிய மூன்று மாடல்கள் இடம் பெற வாய்ப்புள்ளது.

30 நிமிடங்களில் 75% சார்ஜ்

​இந்த புதிய மாடல்கள் குறித்த வதந்திகள் இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகின்றன. குறிப்பாக, Galaxy S26 Ultra மாடலில் 60W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி வழங்கப்பட உள்ளதாக சமீபத்திய அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக, சாம்சங் நிறுவனம் கடந்த மாதமே 60W சார்ஜிங் அடாப்டரை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது.

​அதிகாரப்பூர்வ சோதனை முடிவுகள் கசிந்தன

​கேலக்ஸி S26 சீரிஸ் குறித்த தகவல்களைத் தொடர்ந்து பகிர்ந்து வரும் பிரபல டிப்ஸ்டர் 'ஐஸ் யுனிவர்ஸ்' (Ice Universe), இன்று ஒரு அதிரடித் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். Galaxy S26 Ultra-வின் புதிய 60W சார்ஜிங்கின் அதிகாரப்பூர்வ சோதனை முடிவுகளின்படி:

​இந்த போனை 0-லிருந்து 75% வரை வெறும் 30 நிமிடங்களில் சார்ஜ் செய்ய முடியும்.

​இந்த முடிவுகள் சாம்சங்கின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சூழலில் எடுக்கப்பட்டவை என்றாலும், நிஜ வாழ்க்கையில் பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது ஒரு சில நிமிடங்கள் முன்ன பின்ன இருக்கலாம். இருப்பினும், முந்தைய மாடல்களில் இருந்த 45W சார்ஜிங்கை விட இது மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாகும்.

​புதிய டிசைன் மற்றும் கேமரா அப்டேட்ஸ்

சார்ஜிங் மட்டுமின்றி, கேமரா மற்றும் டிசைனிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன:

இந்த போனுக்காக கருப்பு, நீலம், பச்சை, வெள்ளை மற்றும் ஆரஞ்சு ஆகிய வண்ணங்களில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான பாதுகாப்பு கேஸ்கள் ஏற்கனவே தயாராக உள்ளன. கசிந்த புகைப்படங்களின்படி, Galaxy S26 மற்றும் S26+ மாடல்களில் மூன்று லென்ஸ்களும், S26 Ultra மாடலில் நான்கு லென்ஸ்கள் கொண்ட 'குவாட் செட்டப்' அமைப்பும் இருக்கும். இது முந்தைய மாடல்களை விட அதிக பிரீமியம் தோற்றத்தைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ​அடுத்த மாதம் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறவுள்ள 'Galaxy Unpacked' நிகழ்வில் இந்த போன்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகமாக உள்ளன. சாம்சங் ரசிகர்களுக்கு இது நிச்சயம் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக இருக்கும்.

பிப்ரவரியில் நடைபெறும் Galaxy Unpacked நிகழ்வு

Ice Universe என்கிற டிப்ஸ்டர் படி, சாம்சங் நிறுவனம் பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று நடைபெறும் Galaxy Unpacked நிகழ்வில் Samsung Galaxy S26 தொடரை வெளியிடும். இந்த நிகழ்வு அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டின் Galaxy S வெளியீட்டுத் தேதி மற்றும் இடம் குறித்து இவ்வளவு தெளிவான தகவல்கள் வெளியாவது இதுவே முதல்முறை. சாம்சங் நிறுவனம் கடந்த மூன்று Galaxy S அறிமுகங்களையும் இதே பகுதியில் நடத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

4 வண்ணங்களில் அறிமுகப்படுத்தலாம்

Samsung Galaxy S26 Ultra புதிய மற்றும் பிரீமியம் வண்ண விருப்பங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். அறிக்கைகளின்படி, நிறுவனம் Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue மற்றும் UltraViolet ஆகிய வண்ண விருப்பங்களுடன் வெளியிடப்படலாம். இவை அனைத்தும் இயற்கையான கருப்பு, வெள்ளை, நீலம் மற்றும் வயலட் டோன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்த புதிய வண்ணங்கள் Galaxy S26 Ultra ஐ முன்பை விட மிகவும் தனித்துவமாகவும் பிரீமியமாகவும் தோற்றமளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author
