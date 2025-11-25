Samsung Galaxy S26 Ultra: வெளியீட்டு தேதி மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் சிறப்பம்சங்கள்

Samsung Galaxy S26 Ultra-வின் வெளியீட்டு தேதி மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வதந்திகள் (Rumors) மற்றும் கசிவுகள் (Leaks) அடிப்படையில் தான் உள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை. கசிவுகள் மற்றும் ஊகங்களின் அடிப்படையில் எதிர்பார்க்கப்படும் விவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
வெளியீட்டு தேதி (Launch Date)
Samsung நிறுவனம் வழக்கமாக அதன் Galaxy S சீரிஸை ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியிடும். அதாவது பொதுவாக ஜனவரி 2026 அல்லது பிப்ரவரி 2026 இன் பிற்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சில தகவல்கள் பிப்ரவரி 25, 2026-ல் வெளியாகும் என்றும் கூறுகின்றன.
இந்தியாவை பொறுத்த வரை, அதன் விற்பனை என்பது உலகளாவிய அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு, பெரும்பாலும் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் 2026-ல் விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய அம்சங்கள் (Expected Key Features)
- சிப்செட் (Processor): Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 அல்லது Exynos 2600
- டிஸ்பிளே (Display): சுமார் 6.9 இன்ச் Dynamic AMOLED 2X, 120Hz அல்லது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (Refresh Rate), அதிகபட்சமாக 3000 nits வரை பிரகாசம் (Peak Brightness)
- ரேம் & சேமிப்பகம் (RAM & Storage): 12GB அல்லது 16GB RAM உடன் 256GB, 512GB, 1TB சேமிப்பக விருப்பங்கள்.
- பின்புற கேமரா (Rear Camera): Quad-Camera Setup (நான்கு கேமராக்கள்)
- முதன்மை சென்சார்: 200MP (அதிக Aperture-உடன் மேம்படுத்தப்படலாம் - f/1.4)
- அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ்: 50MP
- பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்: 50MP (5x ஆப்டிகல் ஜூம்)
- டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்: 10MP அல்லது 12MP (3x ஆப்டிகல் ஜூம்)
- முன்புற கேமரா (Front Camera): 12MP (Under-Display கேமரா வரலாம் என்ற வதந்தியும் உள்ளது)
- பேட்டரி (Battery): 5,000mAh அல்லது 5,200mAh வரை (சிறிதளவு மேம்படுத்தப்படலாம்) |
- சார்ஜிங் (Charging): 45W முதல் 60W வரை வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்.
- இயங்குதளம் (OS): Android 16 (One UI 8.5 உடன்)
- பிற அம்சங்கள்: Wi-Fi 7, மேம்படுத்தப்பட்ட வெப்பச் சிதறல் (Vapor Chamber Cooling), 7 வருட மென்பொருள் ஆதரவு (Software Updates).
விலை எதிர்பார்ப்பு (Expected Price)
Galaxy S26 Ultra-வின் விலை, முந்தைய மாடலை விட சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் இதன் ஆரம்ப விலை தோராயமாக ₹1,34,999 முதல் ₹1,59,990 வரை இருக்கலாம் என வதந்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
முக்கிய குறிப்பு:
இவை அனைத்தும் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள். சரியான விவரங்களுக்கு Samsung-ன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருப்பது நல்லது.
