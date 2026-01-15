Samsung Galaxy S26 தொடர்: இந்தியாவில் இதுதான் விலையா? லீக் ஆன முக்கிய தகவல்கள்

Samsung Galaxy S26 Ultra: தென் கொரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான சாம்சங் அடுத்த மாதம் Samsung Galaxy S26 தொடரை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. சமீபத்தில் கசிந்த தகவல்களின் படி, இந்தத் தொடரில் Galaxy S26, Galaxy S26+ மற்றும் Galaxy S26 Ultra ஆகிய மூன்று ஸ்மார்ட்போன்கள் இடம்பெறும். இவற்றில் Ultra மாடல் அதிக கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. ஏனெனில் அதன் டிஸ்பிளே, கேமரா மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் சார்ஜிங் வேகம் பற்றிய ஆரம்ப விவரங்கள் ஏற்கனவே வெளிவந்துள்ளன. Samsung Galaxy S26 Ultra -வின் முக்கிய விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Samsung Galaxy S26 Ultra: விவரக்குறிப்புகள்
கசிந்த விவரங்களின் படி, Samsung Galaxy S26 Ultra 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3,000 nits வரை பீக் பிரைட்னஸுக்கான ஆதரவுடன் 6.9-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்று கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த தொலைபேசி Qualcomm இன் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறிப்பாக Galaxy சாதனங்களுக்காக டியூன் செய்யப்படலாம். நினைவகத்தைப் பொறுத்தவரை, இது 16GB RAM மற்றும் 1TB வரை சேமிப்பிடத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். இது பயனர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
Samsung Galaxy S26 Ultra: கேமரா அமைப்பு
Samsung Galaxy S26 Ultra ஆனது 200MP முதன்மை சென்சார் கொண்ட குவாட் ரியர் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். இதனுடன் 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ், 5x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் கூடுதலாக 10MP சென்சார் ஆகியவையும் இருக்கலாம். சாஃப்ட்வேரைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 8.5 இல் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த போன் 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் சார்ஜிங் வேகம் மேம்படுத்தப்படலாம். இது Galaxy S25 Ultra இன் 45W இலிருந்து 60W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 20W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கைக் கொண்டிருக்கும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. வடிவமைப்பு வாரியாக, Samsung Galaxy S26 Ultra அதன் முன்னோடியின் பிரீமியம் தோற்றத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும். எனினும், கேமரா ஐலேண்டில் சில சிறிய மாற்றங்கள் இருக்கலாம்.
Samsung Galaxy S26 Ultra: இந்தியா வெளியீட்டு தேதி மற்றும் விலை
பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்வில் Samsung Galaxy S26 தொடரை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக பிரபல டிப்ஸ்டர் IceUniverse மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் விற்பனை தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் இதன் வெளியீட்டு தேதி பற்றிய தெளிவான விவரங்கள் இன்னும் வெளிவரவில்லை. கொரிய ஊடக அறிக்கைகள் துல்லியமாக இருந்தால், இந்த ஆண்டு சாம்சங் விலையை அதிகரிக்காது. கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா இந்தியாவில் சுமார் ₹1,29,999 விலையில் கிடைக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | Amazon Great Republic Day Sale 2026: சாம்சங், ஒன்பிள்ஸ், ஐபோன் அனைத்திலும் அபார சலுகை
மேலும் படிக்க | ரூ.15,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ