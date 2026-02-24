English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy S26 தொடர் அறிமுகத்திற்கு தயாராக உள்ளது: அல்ட்ரா மாடல் விவரங்கள் கசிந்தன!

Samsung Galaxy S26 தொடர் அறிமுகத்திற்கு தயாராக உள்ளது: அல்ட்ரா மாடல் விவரங்கள் கசிந்தன!

பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி நடைபெறும் அதன் கேலக்ஸி அன்பேக் செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் சாம்சங் கேலக்ஸி S26 தொடரை வெளியிட உள்ளது. வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, கேலக்ஸி S26 அல்ட்ராவின் விளம்பர படங்கள் கசிந்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 24, 2026, 03:50 PM IST
  • தொடரின் சந்தைப்படுத்தல் படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
  • 5,000mAh பேட்டரியுடன் தொடர வாய்ப்புள்ளது.
  • வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 12 மெகாபிக்சல் முன் கேமரா இருக்கலாம்.

Samsung Galaxy S26 தொடர் அறிமுகத்திற்கு தயாராக உள்ளது: அல்ட்ரா மாடல் விவரங்கள் கசிந்தன!

Samsung Galaxy S26 series Unpacked Event: சாம்சங் தனது முதல் கேலக்ஸி அன்பேக்டு 2026 நிகழ்வை பிப்ரவரி 25 அன்று நடத்த உள்ளது. புதிய கேலக்ஸி S26 தொடர் அமெரிக்காவில் நடக்கப்போகும் நிகழ்வில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். வெளியீட்டிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா தொடர்பான விளம்பர படங்கள் ஆன்லைனில் கசிந்துள்ளன, இது பேட்டரி, கேமரா மற்றும் புதிய AI அம்சங்கள் பற்றிய முக்கிய விவரங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சமூக ஊடக பயனர் @ya_sking12767 என்பவர் Samsung Galaxy S26 Ultra தொடரின் சந்தைப்படுத்தல் படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். கசிந்த விளம்பரப் படங்கள் Samsung Galaxy S26 மற்றும் Samsung Galaxy S26+ ஆகியவற்றை Galaxy Buds 4 மற்றும் Galaxy Buds 4 Pro உடன் காட்டுகின்றன. அதாவது முதன்மை தொலைபேசிகளுடன் புதிய ஆடியோ தயாரிப்புகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.

சில கசிந்த தகவலின் படி, கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா (Galaxy S26 Ultra) 5,000mAh பேட்டரியுடன் தொடர வாய்ப்புள்ளது. இது முந்தைய கேலக்ஸி S25 அல்ட்ரா (Galaxy S25 Ultra) மாடலின் அதே திறன் கொண்டது. இது ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் சுமார் 31 மணிநேர வீடியோ பார்வையை ஆதரிக்க முடியும் என்றும், 0 முதல் 75% வரை சார்ஜ் செய்ய சுமார் 30 நிமிடங்கள் ஆகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. சமீபத்திய பிரீமியம் ஆண்ட்ராய்டு போன்கள் அதிக பேட்டரி திறன்களை வழங்குவதால், பேட்டரியில் பெரிய மாற்றம் இருக்காது.

கேமரா பற்றி பேசுகையில், கேலக்ஸி அல்ட்ரா மாடல் அதன் சக்திவாய்ந்த அமைப்பைத் தொடர வாய்ப்புள்ளது. பின்புறத்தில் 200 மெகாபிக்சல் பிரதான சென்சார், 50 மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு லென்ஸ், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் வழங்கும் 10 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 5x பெரிஸ்கோப் ஜூம் கொண்ட 50 மெகாபிக்சல் சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 12 மெகாபிக்சல் முன் கேமரா இருக்கலாம்.

புதிய மாடலில் "Private Display" என்ற அம்சம் வரக்கூடும் என்று தெரிவிக்கிறது. இந்த அம்சம் பயனரின் திரையில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை மற்றவர்கள் பார்ப்பதைத் தடுக்க உதவும். கூடுதலாக, AI- அடிப்படையிலான "Photo Assist" அம்சம் புகைப்படங்களை மேம்படுத்தவும், சரிசெய்யவும், ஆக்கப்பூர்வமாகத் திருத்தவும் உதவும். இது சாம்சங் இப்போது AI அம்சங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருவதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கூடுதலாக, Galaxy S26 அல்ட்ராவில் சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட், 6.9-இன்ச் QHD+ டைனமிக் AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் 60W வேகமான சார்ஜிங்கிற்கான ஆதரவு ஆகியவை இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விலை கடந்த ஆண்டு மாடல்களை விட அதிகமாக இருக்கும், இது பிரீமியம் பயனர்களை தெளிவாக குறிவைக்கிறது.

இந்திய சந்தையில் Samsung Galaxy S தொடருக்கு எப்போதும் நல்ல தேவை இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக நல்ல டிஸ்ப்ளே, கேமரா தரம் மற்றும் நீண்டகால மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கின்றன. Galaxy S26 தொடர் இந்த எதிர்பார்ப்புகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யும் என்பது பிப்ரவரி 25 அன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்குப் பிறகு தெரியும். தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்விற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | ரூ.25,000 பட்ஜெட்டில் எது கெத்து? பெஸ்ட் 5G ஸ்மார்ட்போன்கள், இதோ முழு லிஸ்ட்

மேலும் படிக்க | iPhone 17 Pro மீது அதிரடி விலைக்குறைப்பு: Amazon Sale ஆஃபர் மழை

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

