லீக்கானது Samsung Galaxy S26 Ultra; மிரட்டலான அம்சங்கள், அதுவும் கம்மி விலையில்

Samsung Galaxy S26 Ultra: Samsung Galaxy S26 தொடரைச் சுற்றி பல பரபரப்பான தகவல்கள் தினமும் வெளியாகி வருகிறது. இந்த மாத இறுதியில் நிறுவனம் அதன் வரவிருக்கும் முதன்மை கேலக்ஸி S26 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. Samsung அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீட்டை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், Samsung Galaxy S26 மற்றும் Samsung Galaxy S26+ இன் விலை மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் ஏற்கனவே ஆன்லைனில் கசிந்து தீயாய் பரவி வருகிறது.
கசிந்த சில தகவல்களின்படி, இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் 50MP பிரதான கேமரா உட்பட ஒரே மாதிரியான பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டு மாடல்களும் டிஸ்ப்ளே அளவில் வேறுபடும் - Galaxy S26 சிறிய திரையைக் கொண்டிருக்கலாம், அதே நேரத்தில் Galaxy S26+ பெரிய திரையைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 மற்றும் Samsung Galaxy S26+ ரெண்டர்கள்
ஆண்ட்ராய்டு ஹெட்லைன்ஸ் அறிக்கையின்படி, Samsung Galaxy S26 மற்றும் Samsung Galaxy S26+ ஆகியவற்றின் ரெண்டர்கள் பகிரப்பட்டுள்ளன. இரண்டு போன்களும் அவற்றின் முன்னோடிகளான Samsung Galaxy S25 தொடரைப் போலவே வடிவமைப்பில் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் கேமரா வடிவமைப்பில் டீலா மாற்றங்கள் இருக்ககூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Samsung Galaxy S25 தொடரில் பின்புற பேனலுடன் கேமராக்கள் ஃப்ளஷ் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், Samsung Galaxy S26 தொடரில் ஒரு நீட்டிய கேமரா மாடியூல் (camera deco) இடம்பெற்றிருக்கலாம். இந்த வடிவமைப்பு Samsung Galaxy S25 எட்ஜைப் போன்றது என்று கூறப்படுகிறது. ரெண்டர்களின்படி, இரண்டு போன்களும் மெல்லிய மற்றும் முன்பக்கத்தில் மையப்படுத்தப்பட்ட ஹோல்-பஞ்ச் கேமரா கட்அவுட்டைக் கொண்டிருக்கும்.
Samsung Galaxy S26 விவரக்குறிப்புகள்
Samsung Galaxy S26 ஆனது 6.3-இன்ச் முழு HD+ டைனமிக் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போன் 149.6 × 71.7 × 7.2 மிமீ அளவையும் தோராயமாக 137 கிராம் எடையும் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
கேமரா அமைப்பில் 50MP பிரதான கேமரா, 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக 12MP முன் கேமரா எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முறை செயல்திறனுக்காக சாம்சங் இரட்டை சிப் உத்தியை ஏற்க வாய்ப்புள்ளது. சில சந்தைகளில், இந்த போன் Exynos 2600 செயலியுடன் வரும், மற்றவற்றில், இது Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட்டைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போன் Android 16-அடிப்படையிலான One UI 8.5 ஐ இயக்கும் மற்றும் 4,300mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26+ விவரக்குறிப்புகள்
Samsung Galaxy S26+ 6.7-இன்ச் Quad HD+ AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போன் 158.4 × 75.8 × 7.3mm அளவையும் சுமார் 190 கிராம் எடையும் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அறிக்கையின்படி, Galaxy S26+ ஆனது Galaxy S26 இன் அதே கேமரா மற்றும் செயலி விவரக்குறிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும். பேட்டரி வாரியாக, இது 4,900mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது வயர்லெஸ் பவர்ஷேரை ஆதரிக்கும்.
