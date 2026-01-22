English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra இடையில் எந்த போன் சிறந்தது? என்ன வேறுபாடுகள் உள்ளன? இது போன்ற கேள்விகளுக்கான பதிலை இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:53 PM IST
  • இந்த இரண்டு அல்ட்ரா போன்களில் எது சிறந்தது
  • Samsung Galaxy S25 Ultra போனில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலி உள்ளது
  • மேம்பட்ட AI செயலாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra: Samsung Galaxy S Ultra தொடர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரீமியம் பிரிவில் புதிய பெஞ்ச்மார்க் செட் செய்து வருகிறது. குறிப்பாக Samsung Galaxy S25 Ultra சக்திவாய்ந்த செயல்திறன், கேமரா மற்றும் S-Pen போன்ற அம்சங்களுக்கு பெயர் பெற்றது. மறுபுறம், கூடிய விரைவில் வெளிவரவிருக்கும் Samsung Galaxy S26 Ultra ஹாட் டாபிக் ஆக இருக்கிறது. குறிப்பாக இதில் மேம்படுத்தப்பட்ட பல அம்சங்கள் இடம்பெற்றுக்கும் என்பதை இந்த போன் மிகப்பெரிய அளவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இப்போது இந்த இரண்டு அல்ட்ரா போன்களில் எது சிறந்தது, எந்த மாடலில் சிறந்த டிசைன், டிஸ்ப்ளே, செயல்திறன், கேமரா, பேட்டரி இருக்கிறது என்பதை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்.

டிசைன் மற்றும் டிஸ்ப்ளே

Samsung Galaxy S25 Ultra பிரீமியம் டைட்டானியம் பிரேம் மற்றும் பிளாட்-எட்ஜ் வடிவமைப்புடன் ஒரு திடமான மற்றும் தொழில்முறை தோற்றத்தை வழங்குகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் சிறந்த பிரகாசத்துடன் 6.9-இன்ச் QHD+ டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

அதேசமயம் வரவிருக்கும் Samsung Galaxy S26 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் 6.9-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் கசிந்த தகவல்கள் இது ஒரு புதிய ப்ரைவேசி டிஸ்ப்ளே அம்சத்தையும் மேம்படுத்தப்பட்ட பிரகாசத்தையும் கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, Samsung நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்ப்ளே மற்றும் டிசைனனில் சில மாற்றங்களை செய்து போனை இன்னும் மெலிதானவும், வட்டமான வடிவமைப்பிலும் அறிமுகம் செய்யலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருள்

Samsung Galaxy S25 Ultra போனில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் செயலி உள்ளது, இது இன்றைய ஆண்ட்ராய்டு உலகில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த சிப்செட்டாக கருதப்படுகிறது. 12 ஜிபி மற்றும் 16 ஜிபி ரேம் விருப்பங்களுடன், இந்த போன் கனரக கேமிங், மல்டிடாஸ்கிங் மற்றும் AI அம்சங்களை தாமதமின்றி கையாள உதவுகிறது. மென்பொருள் பற்றி பேசுகையில், இது நீண்ட கால புதுப்பிப்பு ஆதரவுடன் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட UI மூலம் இயக்குகிறது.

மறுபுறம் Galaxy S26 Ultra வேகமான, அதிக ஆற்றல் திறன் கொண்ட மற்றும் AI-ஐ மையமாகக் கொண்ட அடுத்த தலைமுறை பதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஆண்ட்ராய்டு 16 மற்றும் புதிய One UI மூலம் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, S26 Ultra, S25 Ultra ஐ விட செயல்திறன் அடிப்படையில் ஒரு படி மேலே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

கேமரா அமைப்பு

Samsung Galaxy S25 Ultra போனின் கேமரா மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. ஏனெனில் இதில் 200MP முதன்மை கேமரா உள்ளது. அதனுடன் இதில் அல்ட்ரா-வைட் மற்றும் பெரிஸ்கோப் ஜூம் லென்ஸ்களும் உள்ளன.

Galaxy S26 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் 200MP முதன்மை சென்சார் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் இது சிறந்த லென்ஸ், மேம்படுத்தப்பட்ட சென்சார் ட்யூனிங் மற்றும் மேம்பட்ட AI செயலாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். S26 Ultra குறைந்த ஒளி புகைப்படம் எடுத்தல், ஜூம் மற்றும் வீடியோ தரத்தில் சற்று அதிகமாக ஈர்க்கக்கூடும்.

பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்

Galaxy S25 Ultra போனில் 5000 எம்ஏஎச் பேட்டரி உள்ளது, இது ஒரு நாள் அதிக பயன்பாட்டிற்கு எளிதாக நீடிக்கும். இது 45W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது, இது பிரீமியம் பிரிவுக்கு ஏற்றது. Galaxy S26 Ultra அல்ட்ரா ஸ்மார்ட்போனின் பேட்டரியை சுமார் 5200 எம்ஏஎச் ஆக அதிகரிக்கலாம். இது 60W வரை வேகமான சார்ஜிங் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆதரவையும் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெளியீடு மற்றும் விலை

Samsung Galaxy S25 Ultra ஏற்கனவே சந்தையில் ஜோராக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது மற்றும் இது பிரீமியம் விலை வரம்பில் வருகிறது. அதேசயம் Galaxy S26 Ultra 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் S25 Ultra ஐ விட சற்று அதிக விலையில் விற்பனை செய்யப்படலாம்.

எந்த போன் பெஸ்ட்?

நம்பகமான, சக்திவாய்ந்த மற்றும் அம்சம் நிறைந்த ஃபிளாக்ஷிப் போனை நீங்கள் வாங்க விரும்பினால், Samsung Galaxy S25 Ultra ஒரு சிறந்த தேர்வாகும், குறிப்பாக S-Pen பயனர்களுக்கு. இருப்பினும், சமீபத்திய வடிவமைப்பு, சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா தொழில்நுட்பத்தை விரும்பினால், Samsung Galaxy S26 Ultra மேம்பட்ட ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கலாம்.

