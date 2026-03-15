  • Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Pro.. எது பெஸ்ட், எதன் கேமரா டாப்?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Pro.. எது பெஸ்ட், எதன் கேமரா டாப்?

Samsung Galaxy S26 Ultra VS Vivo X300 Pro: கடந்த மாதம் வெளியான பெஸ்ட் ஸ்மரடிபோனான Samsung Galaxy S26 Ultra தற்போது Vivo X300 Pro உடன் போட்டியுடும், இதனால் எந்த போனில் பெஸ்ட் அம்சங்கள், விவரக்குறிப்புகள், கேரமா சிறப்பாக செயல்படுகிறது, விலை அடிப்படையில் எது பெஸ்ட் என்று பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:07 AM IST

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Pro.. எது பெஸ்ட், எதன் கேமரா டாப்?

Samsung Galaxy S26 Ultra VS Vivo X300 Pro: புதிய Galaxy S26 Ultra (Samsung Galaxy S26 Ultra), அதன் முதன்மை மற்றும் டெலிஃபோட்டோ கேமராக்களுக்கான வேகமான துளைகள் (apertures) மூலம், கேமரா செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. எனினும், வன்பொருளில் சாம்சங் எவ்வித மேம்பாடுகளையும் செய்யவில்லை; இதில் மிக முக்கியமாக — புகைப்படத்தின் தரத்தை சாம்சங் மேம்படுத்தவில்லை.

இதற்கு மாறாக, கேமரா (Camera) தொழில்நுட்பத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற Vivo நிறுவனம் தனது சமீபத்திய Vivo X300 Pro மாடலுடன் களமிறங்கியுள்ளது. இது பெரிய அளவிலான சென்சார்களையும், தேர்வு செய்வதற்கு இரண்டு வண்ணச் சுயவிவரங்களையும் (color profiles) கொண்டுள்ளது; அவற்றில் ஒன்று மிகவும் துடிப்பான வண்ணங்களையும், மற்றொன்று மிகவும் இயல்பான வண்ணங்களையும் வழங்கும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், Vivo நிறுவனம் தனது லென்ஸ்களை வடிவமைப்பதற்காக Zeiss நிறுவனத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து தயாரித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Pro Camera Specifications:

பிரதான கேமரா - Main camera

Samsung Galaxy S26 Ultra

200 MP (OIS, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Samsung ISOCELL HP2
துளை அளவு (Aperture size): F1.4
குவியத் தொலைவு: 23 mm
சென்சார் அளவு: 1/1.3"
பிக்சல் அளவு: 0.6 μm

Vivo X300 Pro 

50 MP (OIS, PDAF)
துளை அளவு (Aperture size): F1.6
போகல் லெந்த்: 24 mm
சென்சார் அளவு: 1/1.28"
பிக்சல் அளவு: 1.22 μm

இரண்டாவது கேமரா - Second camera

Samsung Galaxy S26 Ultra

50 MP (Ultra-wide, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Samsung JN3
துளை அளவு (Aperture size): F1.9
சென்சார் அளவு: 1/2.5"
பிக்சல் அளவு: 0.7 μm

Vivo X300 Pro

50 MP (Ultra-wide)
துளை அளவு (Aperture size): F2.0
குவியத் தொலைவு: 15 மி.மீ
சென்சார் அளவு: 1/2.76"
பிக்சல் அளவு: 0.64 μm

மூன்றாவது கேமரா - Third camera

Samsung Galaxy S26 Ultra

10 MP (Telephoto, OIS, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Sony IMX754
ஆப்டிகல் ஜூம்: 3.0x
துளை அளவு (Aperture size): F2.4
சென்சார் அளவு: 1/3.94"
பிக்சல் அளவு: 1.12 μm

Vivo X300 Pro

200 MP (டெலிஃபோட்டோ, பெரிஸ்கோப்)
ஒளியியல் ஜூம்: 3.5x
துளை அளவு (Aperture size): F2.7
போகல் லெந்த்: 85 மி.மீ
சென்சார் அளவு: 1/1.4"
பிக்சல் அளவு: 0.56 μm

நான்காவது கேமரா - Fourth camera

Samsung Galaxy S26 Ultra

50 MP (Telephoto, Periscope, OIS, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Sony IMX854
ஒளியியல் ஜூம்: 5.0x
துளை அளவு (Aperture size): F2.9
போகல் லெந்த்: 115 மி.மீ
சென்சார் அளவு: 1/2.52"
பிக்சல் அளவு: 0.7 μm

செல்பீ கேமரா (Front camera)

Samsung Galaxy S26 Ultra

12 மெகாபிக்சல் -12 MP (PDAF, HDR)

Vivo X300 Pro

50 மெகாபிக்சல் - 50 MP

இதனிடையே இந்தியாவில் Vivo X300 Ultra போனின் வெளியீட்டுத் தேதி மார்ச் 30, 2026 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. X300 Ultra போனைத் தவிர, இந்நிகழ்வில் Vivo X300s மாடலையும் அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

Samsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 ProVivo X300 Pro

