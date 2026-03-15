Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Pro.. எது பெஸ்ட், எதன் கேமரா டாப்?

Samsung Galaxy S26 Ultra VS Vivo X300 Pro: புதிய Galaxy S26 Ultra (Samsung Galaxy S26 Ultra), அதன் முதன்மை மற்றும் டெலிஃபோட்டோ கேமராக்களுக்கான வேகமான துளைகள் (apertures) மூலம், கேமரா செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. எனினும், வன்பொருளில் சாம்சங் எவ்வித மேம்பாடுகளையும் செய்யவில்லை; இதில் மிக முக்கியமாக — புகைப்படத்தின் தரத்தை சாம்சங் மேம்படுத்தவில்லை.
இதற்கு மாறாக, கேமரா (Camera) தொழில்நுட்பத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற Vivo நிறுவனம் தனது சமீபத்திய Vivo X300 Pro மாடலுடன் களமிறங்கியுள்ளது. இது பெரிய அளவிலான சென்சார்களையும், தேர்வு செய்வதற்கு இரண்டு வண்ணச் சுயவிவரங்களையும் (color profiles) கொண்டுள்ளது; அவற்றில் ஒன்று மிகவும் துடிப்பான வண்ணங்களையும், மற்றொன்று மிகவும் இயல்பான வண்ணங்களையும் வழங்கும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், Vivo நிறுவனம் தனது லென்ஸ்களை வடிவமைப்பதற்காக Zeiss நிறுவனத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து தயாரித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Vivo X300 Pro Camera Specifications:
பிரதான கேமரா - Main camera
Samsung Galaxy S26 Ultra
200 MP (OIS, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Samsung ISOCELL HP2
துளை அளவு (Aperture size): F1.4
குவியத் தொலைவு: 23 mm
சென்சார் அளவு: 1/1.3"
பிக்சல் அளவு: 0.6 μm
Vivo X300 Pro
50 MP (OIS, PDAF)
துளை அளவு (Aperture size): F1.6
போகல் லெந்த்: 24 mm
சென்சார் அளவு: 1/1.28"
பிக்சல் அளவு: 1.22 μm
இரண்டாவது கேமரா - Second camera
Samsung Galaxy S26 Ultra
50 MP (Ultra-wide, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Samsung JN3
துளை அளவு (Aperture size): F1.9
சென்சார் அளவு: 1/2.5"
பிக்சல் அளவு: 0.7 μm
Vivo X300 Pro
50 MP (Ultra-wide)
துளை அளவு (Aperture size): F2.0
குவியத் தொலைவு: 15 மி.மீ
சென்சார் அளவு: 1/2.76"
பிக்சல் அளவு: 0.64 μm
மூன்றாவது கேமரா - Third camera
Samsung Galaxy S26 Ultra
10 MP (Telephoto, OIS, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Sony IMX754
ஆப்டிகல் ஜூம்: 3.0x
துளை அளவு (Aperture size): F2.4
சென்சார் அளவு: 1/3.94"
பிக்சல் அளவு: 1.12 μm
Vivo X300 Pro
200 MP (டெலிஃபோட்டோ, பெரிஸ்கோப்)
ஒளியியல் ஜூம்: 3.5x
துளை அளவு (Aperture size): F2.7
போகல் லெந்த்: 85 மி.மீ
சென்சார் அளவு: 1/1.4"
பிக்சல் அளவு: 0.56 μm
நான்காவது கேமரா - Fourth camera
Samsung Galaxy S26 Ultra
50 MP (Telephoto, Periscope, OIS, PDAF)
சென்சார் பெயர்: Sony IMX854
ஒளியியல் ஜூம்: 5.0x
துளை அளவு (Aperture size): F2.9
போகல் லெந்த்: 115 மி.மீ
சென்சார் அளவு: 1/2.52"
பிக்சல் அளவு: 0.7 μm
செல்பீ கேமரா (Front camera)
Samsung Galaxy S26 Ultra
12 மெகாபிக்சல் -12 MP (PDAF, HDR)
Vivo X300 Pro
50 மெகாபிக்சல் - 50 MP
இதனிடையே இந்தியாவில் Vivo X300 Ultra போனின் வெளியீட்டுத் தேதி மார்ச் 30, 2026 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. X300 Ultra போனைத் தவிர, இந்நிகழ்வில் Vivo X300s மாடலையும் அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.
