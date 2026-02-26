Samsung Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra: உங்களுக்கு எது சிறந்தது? முழு விபரம்!

Samsung Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra: Samsung தனது புதிய Galaxy S26 சீரிஸ் போன்களின் மூலம் சந்தையில் மிகப்பெரிய அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. சாம்சங் நிறுவனம் ஒரே நேரத்தில் Samsung S26, Samsung S26+ மற்றும் Samsung S26 அல்ட்ரா ஆகிய மூன்று மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நீங்கள் ஒரு புதிய பிரீமியம் தொலைபேசியை வாங்க ப்ளானிங்க் செய்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால், இந்த கட்டுரை உங்களுக்கானது. இந்தத் தொடர் சமீபத்திய 2nm Exynos 2600 சிப், சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் கேலக்ஸி AI அம்சங்களுடன் வருகிறது. இருப்பினும், அல்ட்ரா மாடலில் அம்சங்களில் சில மாற்றங்கள் இருக்கிறது. இந்நிலையில் இந்த மூன்று போன்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
விலையில் எவ்வளவு வித்தியாசம்?
இந்தியாவில் Samsung Galaxy S26 விலை ₹87,999 (12GB+256GB) மற்றும் 512GB வகை ₹107,999. Samsung Galaxy S26+ விலை ₹119,999 (12GB+256GB) முதல் தொடங்குகிறது, அதே நேரத்தில் 512GB மாடல் ₹139,999க்கு விற்பனை செய்யப்படும். மிகவும் விலையுயர்ந்த வகை Samsung Galaxy S26 அல்ட்ரா ஆகும், இதன் விலை ₹139,999 (12GB+256GB), ₹159,999 (12GB+512GB) மற்றும் சிறந்த 16GB+1TB வகை ₹189,999 ஆகும்.
டிசைன் மற்றும் டிஸ்ப்ளே
Samsung Galaxy S26 போனில் 6.3-இன்ச் FHD+ டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே உள்ளது. Galaxy S26+ பெரிய 6.7-இன்ச் QHD+ பேனலைக் கொண்டுள்ளது. அல்ட்ரா மாடல் மிகப்பெரிய 6.9-இன்ச் QHD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் மூன்றுமே 120Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்தை வழங்குகின்றன. மூன்றிலும் பிரகாசம் 2600 நிட்கள் வரை செல்கிறது, ஆனால் அல்ட்ராவின் பெரிய திரை மற்றும் பிரீமியம் பாதுகாப்பு அதை மேலும் பிரீமியமாக்குகிறது. S26 மற்றும் S26+ ஆகியவை கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் 2 ஐக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் அல்ட்ரா கொரில்லா ஆர்மர் 2 உடன் வருகிறது. அளவு மற்றும் எடையைப் பொறுத்தவரை, S26 மிகவும் இலகுவானது, அதே நேரத்தில் அல்ட்ரா மிகவும் கனமானது.
செயலி மற்றும் செயல்திறன் வேறுபாடுகள்
Galaxy S26 மற்றும் S26+ இரண்டும் புதிய 2nm Exynos 2600 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளன. Galaxy S26 Ultra மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியுடன் வருகிறது. இந்த octa-core சிப் உயர்நிலை கேமிங் மற்றும் AI பணிகளில் சிறந்த செயல்திறனை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கேமரா: புகைப்படங்களை எடுக்க எது பெஸ்ட்?
கேலக்ஸி S26 மற்றும் S26+ இரண்டும் கேமராவைப் பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியானவை. இரண்டுமே 50MP பிரதான கேமரா, 10MP டெலிஃபோட்டோ (3x ஆப்டிகல் ஜூம்) மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராவைக் கொண்டுள்ளன. செல்ஃபிக்களுக்காக 12MP முன் கேமரா வழங்கப்படுகிறது, இது 4K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது. இருப்பினும், கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா 200MP முதன்மை கேமரா, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ (5x ஜூம்), 10MP டெலிஃபோட்டோ (3x ஜூம்) மற்றும் 50MP அல்ட்ரா-வைட் சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
பேட்டரி, சார்ஜிங் மற்றும் ஸ்டோரேஜ்
பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, Galaxy S26 4300mAh யூனிட்டைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் S26+ 4900mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. அல்ட்ரா மிகப்பெரிய 5000mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது மற்றும் 31 மணிநேரம் வரை வீடியோ பிளேபேக்கை வழங்குவதாகக் கூறுகிறது. சார்ஜிங் வேகமும் மாறுபடும். S26 25W வயர்டு சார்ஜிங்கைக் கொண்டுள்ளது, S26+ 45W ஐ ஆதரிக்கிறது, மேலும் அல்ட்ரா 60W வேகமான சார்ஜிங்கைக் கொண்டுள்ளது. ஸ்டோரேஜைப் பொறுத்தவரை, S26 மற்றும் S26+ 256GB மற்றும் 512GB விருப்பங்களில் வருகின்றன, அதே நேரத்தில் அல்ட்ரா 1TB வரை வழங்குகிறது. மூன்றிலும் ரேம் 12GB ஆகும், ஆனால் அல்ட்ரா 16GB வகையையும் கொண்டுள்ளது.
Galaxy AI, இணைப்பு மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள்
மூன்று போன்களும் Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 8.5 இல் இயங்குகின்றன மற்றும் Galaxy AI அம்சங்களுடன் வருகின்றன. இவற்றில் Now Assist, Call Screen, Photo Assist மற்றும் Privacy Alerts போன்ற ஸ்மார்ட் கருவிகள் அடங்கும், இது போனை ஸ்மார்ட்டாக்க உதவுகிறது. இணைப்பு விருப்பங்களில் 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 மற்றும் NFC ஆகியவை அடங்கும். பில்ட் தரத்தில் ஆர்மர் அலுமினிய பிரேம் மற்றும் IP68 மதிப்பீடு ஆகியவை அடங்கும்.
