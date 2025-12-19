English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samsung Galaxy Z Fold 6: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, டிசம்பர் 21 வரை மட்டுமே

Samsung Galaxy Z Fold 6: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, டிசம்பர் 21 வரை மட்டுமே

Samsung Galaxy Z Fold 6: ஃபிளிப்கார்ட்டில் எண்ட் ஆஃப் சீசன் விற்பனையில் Samsung Galaxy Z Fold 6 ஸ்மார்ட்போனுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:59 AM IST
  • ஃபிளிப்கார்ட் எண்ட் ஆஃப் சீசன் விற்பனை.
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 -இல் தள்ளுபடி.
  • முழு விவரம் இதோ.

Samsung Galaxy Z Fold 6: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, டிசம்பர் 21 வரை மட்டுமே

Flipkart End of Season Sale 2025: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் எண்ட் ஆஃப் சீசன் விற்பனை நடக்கிறது. இதில் பல பிரபல பிராண்டுகளின் பிரபல மாடல் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு நல்ல சலுகைகள் கிடைகின்றன. மடிக்கக்கூடிய, அதாவது ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவது குறித்து யோசித்துக்கொண்டிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த விற்பனையில் சிறந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Flipkart இன் ஃபிளிப்கார்ட்டில் எண்ட் ஆஃப் சீசன் விற்பனையில் குறிப்பாக சாம்சங் பிராடெக்டுகளுக்கு சிறந்த சலுகைகள் உள்ளன. Samsung Galaxy Z Fold 6 எந்த வங்கி சலுகைகளும் இல்லாமல் Flipkart இல் ₹58,009 வரை மலிவாக கிடைக்கிறது. நிறுவனம் இந்த சாதனத்தை ₹1,64,999 தொடக்க விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இது இரட்டை AMOLED டிஸ்ப்ளே, மூன்று கேமரா அமைப்பு மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. 

பிளிப்கார்ட்டின் இந்த விற்பனை டிசம்பர் 21 வரைதான் லைவ் ஆக இருக்கும். அதாவது மலிவான விலையில் Samsung Galaxy Z Fold 6 -ஐ வாங்க எண்ணும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இன்னும் 3 நாட்களுக்கான அவகாசம் மட்டுமே உள்ளது. இதில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Samsung Galaxy Z Fold 6 இல் தள்ளுபடி சலுகை

இந்தியாவில் இந்த அற்புதமான சாம்சங்க் சாதனத்தின் விலை ₹1,64,999 என்றாலும், வாடிக்கையாளர்கள் தற்போது இந்த புத்தக பாணி மடிக்கக்கூடிய சாதனத்தை Flipkart இல் ₹1,06,990க்கு வாங்கலாம். இது ₹58,009 வரை நிலையான தள்ளுபடியாகும். கூடுதலாக, Flipkart Axis/SBI வங்கி கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி 5% வரை கேஷ்பேக்குடன் இந்த போன் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இன்னும் அதிக தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன.

Samsung Galaxy Z Fold 6 விவரக்குறிப்புகள்

விவரக்குறிப்புகள் வாரியாக, இந்த Samsung ஸ்மார்ட்போன் சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8 Gen 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது 7.6-இன்ச் இன்னர் டிஸ்பிளே மற்றும் 6.3-இன்ச் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்பிளேவைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு டிஸ்பிளேக்களும் Dynamic AMOLED 2X பேனல்கள் ஆகும். இவற்றில் 120Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவு கிடைக்கிறது. இது மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy Z Fold 6 கேமரா

கேமராவைப் பற்றி பேசுகையில், Z Fold 6 மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் OIS ஆதரவுடன் 50MP முதன்மை கேமரா உள்ளது. இது 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸையும் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்கு, தொலைபேசியில் 10MP முன் கேமரா உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 4400mAh பேட்டரியால் ஆதரிக்கப்படுகிறது மற்றும் 25W சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart End of Season Sale: வெறும் ரூ.11,999ல் அட்டகாசமான Vivo போனை வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | கெத்தான 7000mAh பேட்டரியுடன் இந்த ஆண்டு வெளியான சூப்பர் போன்கள்!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

