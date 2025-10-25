அன்றாட கழிவுகளைக் கண்காணிக்கும் ஸ்மார்ட் கேமரா! ஏன் தெரியுமா?

Smart Toilet camera : இன்றைய காலகட்டத்தில், நமது ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிப்பது (Health Monitoring) என்பது வெறும் ஸ்மார்ட்வாட்ச் (Smartwatch) மற்றும் இரத்த அழுத்தமானி (Blood Pressure Monitor) போன்ற சாதனங்களுடன் நின்றுவிடவில்லை. நமது மிக அந்தரங்கமான இடமான கழிப்பறையையும் ஒரு ஆரோக்கியக் கண்காணிப்பு மையமாக மாற்றும் புதுமையான தொழில்நுட்பம் உருவாகியுள்ளது.
கழிப்பறை சாதனங்களுக்கான உலகளாவிய ஆடம்பர பிராண்டான கோஹ்லர் (Kohler), 'டெகோடா' (Dekoda) என்ற பெயரில் ஒரு ஸ்மார்ட் கேமரா அமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது கழிப்பறை விளிம்பில் பொருத்தப்பட்டு, நாம் வெளியேற்றும் மலம் மற்றும் சிறுநீரை பகுப்பாய்வு செய்து, நமது ஆரோக்கியம் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் சென்சார்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
டெகோடா எப்படி வேலை செய்கிறது?
டெகோடா (Dekoda) ஒரு சிறிய, நேர்த்தியான சாதனம் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கழிப்பறையின் விளிம்பில் (Toilet Rim) பொருத்தப்படுகிறது.
பகுப்பாய்வு (Analysis): இது ஒளி அடிப்படையிலான சென்சார்களைப் (Light-based Sensors) பயன்படுத்தி, நமது கழிவுகளில் உள்ள நீர்ச்சத்து (Hydration), குடல் ஆரோக்கியம் (Gut Health) மற்றும் இரத்தம் போன்ற அபாயகரமான அறிகுறிகளை ஸ்கேன் செய்து கண்டறியும்.
பயனர் அங்கீகாரம் (User Authentication): இந்த அமைப்பில் ஒரு கைரேகை சென்சார் கொண்ட வால் ரிமோட் உள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள வெவ்வேறு பயனர்களின் தரவுகள் தனித்தனியாகப் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன. கைரேகையைத் தொட்டவுடன் மட்டுமே சாதனம் செயல்படத் தொடங்கும்.
டேட்டா பரிமாற்றம் (Data Transfer): சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் கோஹ்லரின் மறைகுறியாக்கப்பட்ட கிளவுட் (Encrypted Cloud) தளத்திற்குப் பதிவேற்றப்படுகின்றன. அங்கு, பிரத்யேக அல்காரிதம்கள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, முடிவுகள் உடனடியாக கோஹ்லர் ஹெல்த் செயலியில் (Kohler Health App) காட்டப்படும்.
இந்தச் சாதனம் மலம் கழிக்கும் கால இடைவெளி (Frequency), அதன் நிலைத்தன்மை (Consistency) போன்றவற்றைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, நாளடைவில் ஒரு போக்கு அறிக்கையை (Trend Report) வழங்குகிறது.
விலை மற்றும் சந்தா (Price and Subscription)
இந்த டெகோடா சாதனத்தின் விலை சுமார் ரூ. 52,000 ($599) ஆகும். இதை வாங்கிய பின்னும், ஆரோக்கிய நுண்ணறிவுகளைப் பெற, கோஹ்லர் ஹெல்த் (Kohler Health) சேவைக்கு மாதாந்திர சந்தா செலுத்த வேண்டியுள்ளது. தனிநபருக்கு மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 580 என்ற அளவிலும், குடும்ப (ஐந்து உறுப்பினர்கள் வரை) திட்டத்திற்கு மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 1,100 என்ற அளவிலும் சந்தா செலுத்த வேண்டும்.
தற்போது (அக்டோபர் 2025 நிலவரப்படி), இந்த சாதனம் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வரவில்லை, மேலும் இது ஐ.ஓ.எஸ். (iOS) இயங்குதளத்தில் மட்டுமே வேலை செய்கிறது. ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு விரைவில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தனியுரிமை பற்றிய கவலைகள் (Concerns About Privacy)
கழிவறையில் கேமரா என்றாலே பலருக்கும் தனியுரிமை (Privacy) குறித்த கேள்விகள் எழுகின்றன. இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, கோஹ்லர் நிறுவனம், "டெகோடாவின் சென்சார்கள் கழிப்பறைக்குள் மட்டுமே பார்க்கும், வேறு எங்கும் பார்க்காது" என்று வலியுறுத்துகிறது.
தரவு மறைகுறியாக்கம் (Encryption) மூலம் பாதுகாக்கப்படுவதாகவும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனரின் கைரேகை இருந்தால் மட்டுமே கேமரா செயல்படும் என்றும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இருந்தபோதிலும், நம்முடைய மிக அந்தரங்கமான செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்கும் ஒரு சாதனம் குறித்த மனத்தடை (Hesitation) சமூகத்தில் நிலவுவது இயல்பானது.
ஆரோக்கிய நோக்கில் பயனுள்ளதா? (Is It Useful for Health?)
கோஹ்லர் நிறுவனத்தின்படி, நமது கழிவுகளை அலட்சியமாக ‘ஃபிளஷ்’ செய்வதை நிறுத்திவிட்டு, அது நமது உடல் பற்றிய முக்கியமான துப்புக்களை (Vital Clues) மொழிபெயர்க்க இந்த சாதனம் உதவுகிறது.
குடல் ஆரோக்கியம்: மலம் (Stool) எப்படி இருக்கிறது என்பதை மருத்துவர்கள் பெரும்பாலும் பிரிஸ்டல் ஸ்டூல் ஸ்கேல் (Bristol Stool Scale) என்ற தரத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறார்கள். இந்த பகுப்பாய்வு செரிமானக் கோளாறுகள் (IBS) போன்ற நிலைகளைக் கண்டறிய உதவும்.
சந்தேகங்கள்: இருப்பினும், ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட உணவியல் நிபுணர் (Registered Dietitian) கருத்துப்படி, உணவில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் குடல் பாக்டீரியாக்கள் இரண்டு நாட்களுக்குள்ளேயே மாறக்கூடும். எனவே, இவ்வளவு அடிக்கடி கழிவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வது எவ்வளவு பயனுள்ளது என்ற கேள்வி உள்ளது. மேலும், அதிக நார்ச்சத்து சாப்பிடுவது மற்றும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பது போன்ற அடிப்படையான ஆரோக்கிய விஷயங்களை மக்கள் பெரும்பாலும் மறந்துவிடுகிறார்கள் என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
சந்தையில் உள்ள மற்ற டூல்கள்
கோஹ்லர் மட்டுமல்ல, ஸ்மார்ட் கழிப்பறைத் தொழில்நுட்பத் துறையில் மேலும் பல நிறுவனங்களும் உள்ளன:
த்ரோன் லேப்ஸ் (Throne Labs): இதுவும் மலம் மற்றும் சிறுநீரைக் கண்காணித்து ஆரோக்கிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் AI-சாதனத்தை வழங்குகிறது.
டாய் லேப்ஸ் (Toi Labs): இவர்களின் 'ட்ரூலூ' (TrueLoo) என்ற ஸ்மார்ட் கழிப்பறை இருக்கை (Smart Toilet Seat) கழிவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து சுகாதார எச்சரிக்கைகளை அனுப்புகிறது. இது முதியோர் இல்லங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகம்: ஆராய்ச்சியாளர்களும் 'துல்லியமான ஆரோக்கியம்' (Precision Health) கொண்ட கழிப்பறைகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளனர், இது சிறுநீர் மற்றும் மலம் பகுப்பாய்வு மூலம் நோய்களின் ஆரம்ப அறிகுறிகளைக் கண்டறியும்.
வாங்குவது அவசியமா?
நமது கழிப்பறையை ஒரு 'இணைக்கப்பட்ட ஆரோக்கிய மையமாக' (Connected Wellness Hub) மாற்றும் இந்த தொழில்நுட்பம், எதிர்காலத்தில் நம் ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிக்கும் விதத்தை மாற்றியமைக்கலாம். இது குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆழமாக கண்காணிக்க விரும்புவோருக்கு ஒரு கவர்ச்சியான, எதிர்காலத் தொழில்நுட்ப கருவியாகத் தோன்றலாம்.
ஆனால், ஒரு உயர் விலையுள்ள சாதனத்தை வாங்குவது, அதற்கு மாதாந்திர சந்தா செலுத்துவது, மற்றும் நமது மிக அந்தரங்கமான செயலைக் கண்காணிக்க ஒரு கேமராவை அனுமதிப்பது ஆகியவை வசதி, தனியுரிமை குறித்த கேள்விகளை எழுப்புகின்றன. இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை சமூகம் எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பது விவாதத்திற்குரிய விஷயமாகவே உள்ளது.
மேலும் படிக்க | Flipkart Diwali Sale இன்றுடன் ஓவர்.. இந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள்
மேலும் படிக்க | பம்பர் ஆஃபர்! 5G & 50MP Camera போனை ₹10,000க்கு கீழ் வாங்கலாம்! இதுதான் இறுதி சான்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ