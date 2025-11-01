Smart TV சுத்தம் செய்யும்போது இந்த தவறுகளை மட்டும் செய்து விடாதீர்கள்

Smart TV Cleaning Tips: ஸ்மார்ட்போன்களைப் போலவே ஸ்மார்ட் டிவிகளும் இப்போது கிட்டத்தட்ட அனைவரது வீட்டிலும் ஒரு பொதுவான விஷயமாகிவிட்டன. இருப்பினும், அவற்றைப் பராமரிப்பதில் ஒரு சிறிய தவறு கூட குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை ஏற்படுத்தும். ஸ்மார்ட் டிவி திரையை தவறான முறையில் சுத்தம் செய்வது மென்மையான பேனலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
LED, OLED மற்றும் QLED போன்ற ஸ்மார்ட் டிவிகளின் திரைகள் மிகவும் மென்மையானவை என்பதால், டிவியை சுத்தம் செய்யும் போது எந்தெந்த பொருட்களைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். டிவி திரை பாதிப்படைந்தால், அதை சரி செய்ய ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும் என்பதால், இதை சுத்தம் செய்யும் போது எந்தெந்த பொருட்களைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்லாம்.
இந்தப் பொருட்களைக் கொண்டு உங்கள் டிவியை சுத்தம் செய்யாதீர்கள்
பெரும்பாலான மக்கள் ஸ்மார்ட் டிவிகளை வழக்கமான டிவிகள் என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஸ்மார்ட் டிவி திரையை சுத்தம் செய்ய தவறான பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது. மக்கள் பெரும்பாலும் அம்மோனியா அடிப்படையிலான கண்ணாடி கிளீனர்கள், வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சுத்தம் செய்யும் ஸ்ப்ரேக்கள் அல்லது ஃபர்னிச்சர் பாலிஷ்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், ஆனால் இவற்றில் உள்ள கடுமையான இரசாயனங்கள் திரையை சேதப்படுத்தும், இதனால் காட்சியின் பிரகாசம் மற்றும் தரம் இரண்டும் குறையும்.
சிலர் சுத்தம் செய்ய டிஷ்யூ பேப்பர் அல்லது பேப்பர் டவல்களைப் பயன்படுத்தினாலும், இவை திரையில் சிறிய கீறல்களை ஏற்படுத்தும். பாத்திரங்களைக் கழுவும் திரவம், வினிகர் அல்லது ஆல்கஹால் வைப்ஸ் போன்ற பொருட்கள் திரை பூச்சுகளை தேய்த்து, டிவியை மங்கலாகவோ அல்லது கறை படிந்ததாகவோ தெரிய வைக்கும்.
ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது
ஸ்மார்ட் டிவியை சுத்தம் செய்யும் போது செய்யப்படும் சில தவறுகள் உங்கள் விலையுயர்ந்த ஸ்மார்ட் டிவியை நிரந்தரமாக சேதப்படுத்தும். வேக்கும் கிளீனர் அல்லது ஏர் ஸ்ப்ரேயை நேரடியாக திரையில் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏனெனில் இது டிவியின் உள் கூறுகளில் தூசியை செலுத்தி அதிக வெப்பமடைதல் அல்லது தொழில்நுட்ப செயலிழப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
இதேபோல், ஸ்க்ரப்பர்கள், ஸ்பாஞ் அல்லது மேஜிக் எரேசர்கள் போன்ற கரடுமுரடான பொருட்களைக் கொண்டு ஒருபோதும் சுத்தம் செய்யக்கூடாது. இவை படிப்படியாக திரையின் மேற்பரப்பை தேய்த்து, அதன் ஆண்டி-க்ளேர் பூச்சுக்கு சேதம் விளைவிக்கும். அதிக தண்ணீரைப் பயன்படுத்துவதும் ஆபத்தானது. திரையின் விளிம்புகள் அல்லது பொத்தான்களில் தண்ணீர் நுழைந்தால், அது உள் ஷார்ட் சர்க்யூட்களை ஏற்படுத்தி டிவியை முழுவதுமாக பழுதாக்கும்.
ஸ்மார்ட் டிவியை சுத்தம் செய்வதற்கான சரியான வழி இதுதான்
உங்கள் டிவி நீண்ட நேரம் புதியதாக இருக்க வேண்டுமென்றால், அதை சரியாக சுத்தம் செய்வது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் ஸ்மார்ட் டிவியை சுத்தம் செய்ய எப்போதும் மென்மையான, உலர்ந்த மைக்ரோஃபைபர் துணியைப் பயன்படுத்தவும். இதனால் திரையில் கீறல்கள் ஏற்படாது. முதலில் தூசியை மெதுவாக அகற்றவும், ஏதேனும் கறைகள் அல்லது கைரேகைகள் இருந்தால், துணியை சிறிது காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் அல்லது நம்பகமான டிவி திரை கிளீனரைப் பயன்படுத்தி நனைத்து மெதுவாக துடைக்கவும்.
சுத்தம் செய்வதற்கு முன், டிவியை அணைத்து சில நிமிடங்கள் குளிர்விக்கவும். இது திரையைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், டிஸ்பிளேவின் பிரகாசத்தையும் பராமரிக்கிறது. சிறிது கவனிப்பு உங்கள் டிவியின் ஆயுளை நீட்டித்து, அதன் தரத்தை நீண்ட காலம் புதியதாக வைத்திருக்கும்.
