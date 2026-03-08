இந்த வாரம் களமிறங்கும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள்: முழு பட்டியல் இதோ

மார்ச் மாதம் இந்திய மொபைல் துறைக்கு ஒரு சிறந்த மாதமாக இருக்கப் போகிறது. முதல் வாரத்திலேயே, iPhone 17e, Motorola Edge 70 Fusion, மற்றும் Nothing Phone 4a Pro போன்ற பல ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே இந்த வாரம், Xiaomi 17 மற்றும் 17 Ultra உடன் OPPO K14, POCO C85x, iQOO Z11x, மற்றும் Lava Bold 2 ஆகியவை இந்தியாவில் அறிமுகம்படுத்தப்படும். இந்த வாரம் மார்ச் 8 முதல் மார்ச் 14 வரை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஸ்மார்ட்போன்கள் பற்றிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
OPPO K14 5G
இந்தியாவில் மார்ச் 9 ஆம் தேதி Oppo K14 5G போன் அறிமுகப்படுத்தப்படும். கடந்த மாதம் பிப்ரவரியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட OPPO K14x 5G போனுக்குப் பிறகு இந்தத் தொடரில் இது இரண்டாவது மாடலாக இருக்கும். Oppo K14 5G என்பது 7000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஒரு பெரிய பேட்டரி கொண்ட மொபைலாக இருக்கும். போனை வேகமாக சார்ஜ் செய்ய 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி கிடைக்கும். கசிந்த சில தகவலின் படி, Snapdragon 7s Gen 4 செயலி இதில் இருக்கலாம். மொபைலில் SuperCool VC சிஸ்டம் வழங்கப்படும் என்றும், 5 ஆண்டுகள் சீரான செயல்திறனுடன் போன் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
POCO C85x 5G
Poco C85X 5G போன் இந்த வாரம் மார்ச் 10 ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். நிறுவனம் இன்னும் மொபைலின் விவரக்குறிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை, ஆனால் இது சக்திவாய்ந்த 7000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது 50-மெகாபிக்சல் பின்புற கேமரா மற்றும் 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் உடன் அறிமுகம் ஆகலாம்.
Xiaomi 17
Xiaomi 17 மார்ச் 11 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். பவர் பேக்கப்பிற்காக, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 100W வேகமான வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் 6330mAh பேட்டரி வழங்கும். புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, ஸ்மார்ட்போனின் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பில் F/1.67 துளை மற்றும் 23mm லைட் மற்றும் ஷேடோ ஹண்டர் 950 உடன் 50-மெகாபிக்சல் பிரதான சென்சார் இருக்கும்.
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra என்பது 200 மெகாபிக்சல் கேமரா கொண்ட ஒரு போன் ஆகும், இது மார்ச் 11 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இந்தியாவில் முதல் Xiaomi ஸ்மார்ட்போன் ஆகும்.
iQOO Z11x
iQOO Z11x 5G போன் மார்ச் 12 ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். நிறுவனம் ஏற்கனவே MediaTek Dimensity 7400 Turbo செயலி மூலம் இயக்கப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. இது 44W வேகமான சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மிகப்பெரிய 7200mAh பேட்டரியுடன் வரலாம். புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, iQOO Z11x 5G போனில் 50 மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா மற்றும் 32 மெகாபிக்சல் முன் கேமரா இருக்கலாம்.
