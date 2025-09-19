English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பைக் வாங்குவோருக்கு ஜாக்பாட்! சுஸுகி வாகனங்களின் விலை குறைப்பு​

சுஸுகி நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது இரு சக்கர வாகனங்களின் விலையை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி (GST) வரி விகிதம் 350 சிசிக்கும் குறைவான திறன் கொண்ட வாகனங்களுக்கு குறைக்கப்பட்டதே இதற்கு முக்கியக் காரணம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:48 PM IST
  • 350 சிசிக்கும் குறைவான எஞ்சின் திறன் கொண்ட மாடல்கள்
  • குறைந்தபட்சம் 11,520 விலைக் குறைப்பில் கிடைக்கிறது

பைக் வாங்குவோருக்கு ஜாக்பாட்! சுஸுகி வாகனங்களின் விலை குறைப்பு​

Suzuki Two Wheeler Price Drop: இந்திய சந்தையில் விற்கப்படும் இரு சக்கர வாகனங்களின் விலைக் குறைப்புகளை சுசுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா தற்போது அறிவித்துள்ளது. 350 சிசிக்கும் குறைவான எஞ்சின் திறன் கொண்ட இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி விகிதங்களைக் குறைப்பதாக அரசாங்கம் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்களின் முழுப் பலன்களையும் இந்த பிராண்ட் நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுகிறது.

இந்தியவாவில் ஜிஎஸ்டி வருகிற செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி முதல் குறையவுள்ளதாக சமீபத்தில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்து இருந்தார். இதன் மூலம் பெரும்பாலான கார் மற்றும் பைக் தயாரிப்பாளர்கள் ஜிஎஸ்டி பலனை நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர். அதன்படி சுசுகி நிறுவனம் டூவீலர் நிறுவனத்தில் அதே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான விபரங்களை காணலாம் வாருங்கள்.

350 சிசிக்கும் குறைவான எஞ்சின் திறன் கொண்ட மாடல்கள் உட்பட, சுசுகி அதன் முழு வரிசையிலும் விலைகளைக் கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. முதலாவதாக, பிராண்டின் மிகவும் பிரபலமான மாடலான அக்சஸ் 8,523 விலைக் குறைப்பைப் பெற்றுள்ளது. அதன் ஸ்போர்ட்டியர் வேரியண்டான அவென்சிஸ் 7,823 சிறிய விலைக் குறைப்பைப் பெற்றுள்ளது. பர்க்மேன் ஸ்ட்ரீட் 8,373 விலைக் குறைப்பைப் பெற்றுள்ளது, அதே நேரத்தில் அதிக விலை கொண்ட பர்க்மேன் ஸ்ட்ரீட் EX 9,798 பெரிய விலைக் குறைப்பைப் பெற்றுள்ளது.

மோட்டார் சைக்கிள்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், Gixxer தொடர் இப்போது குறைந்தபட்சம் 11,520 விலைக் குறைப்பில் கிடைக்கிறது, அதே நேரத்தில் உயர் ரக Gixxer SF 250 அதிகபட்சமாக 18,024 விலைக் குறைப்பைக் கண்டுள்ளது. சுஸுகியின் கால் லிட்டர் டூரிங் மோட்டார் சைக்கிளான V-Strom SX, 17,982 விலைக் குறைப்பைப் பெற்றுள்ளது.

இதனிடையே இந்தியாவில் 56வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் 28 மற்றும் 12 ஆகிய ஜிஎஸ்டி வரிகளை நீக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி இதுவரை 28 சதவீதமாக விற்பனையாகி வந்த டூவீலர்களுக்கு இனி 18 சதவீதம் தான் வரி விதிக்கப்படுகிறுது. இது 350 சிசிக்கு குறைவான இன்ஜின் திறன் கொண்ட வாகனங்களுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும். அதனுடன் 350 சிசிக்கு அதிகமான வாகனங்களுக்கு 40 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Poco ஸ்மார்ட்போன்களில் எக்கச்சக்க தள்ளுபடி, விரவம் இதோ

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.10,000 -க்கும் குறைவான விலையில் ஸமார்ட் டிவி வாங்கலாம்

