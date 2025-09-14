English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிரடி விலை குறைப்பு! க்ரெட்டா, ஹாரியர், ஃபார்ச்சூனர் வாங்க இதுதான் சரியான நேரம்!

அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரி சேமிப்பின் பலனை வழங்குவதாகும், இந்த புதிய விகிதங்கள் செப்டம்பர் 22, 2025 முதல் பொருந்தும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:43 PM IST
  • எந்த நிறுவனங்கள் விகிதத்தை எவ்வளவு குறைத்துள்ளன
  • பொலேரோ/நியோ: ரூ.1.27 லட்சம் வரை தள்ளுபடி
  • ஃபோர்டுனர்: ரூ.3.49 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

அதிரடி விலை குறைப்பு! க்ரெட்டா, ஹாரியர், ஃபார்ச்சூனர் வாங்க இதுதான் சரியான நேரம்!

SUV prices drop: ஜிஎஸ்டியில் அரசாங்கம் சமீபத்தில் பெரிய சீர்திருத்தங்களை அறிவித்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்திற்குப் பிறகு, டாடா, ஹூண்டாய் மற்றும் டொயோட்டா போன்ற முக்கிய வாகன உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் வாகனங்களின் விலையில் பெரும் குறைப்பை அறிவித்துள்ளனர்.

புதிய ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப்பின் கீழ், 1200 சிசி பெட்ரோல் மற்றும் 1500 சிசி டீசல் வரையிலான கார்கள் மற்றும் 4 மீட்டருக்கும் குறைவான கார்கள் இப்போது 18% வசூலிக்கப்படும். முன்னதாக 28% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல் 1500 சிசிக்கு மேல் திறன் கொண்ட வாகனங்கள் மற்றும் 4 மீட்டருக்கு மேல் நீளமுள்ள வாகனங்கள் இப்போது 40% ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்.

அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரி சேமிப்பின் பலனை வழங்குவதாகும், இந்த புதிய விகிதங்கள் வரும் 22 செப்டம்பர் 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்.

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா, டாடா மோட்டார்ஸ், டொயோட்டா ஹூண்டாய் மற்றும் ஹோண்டா உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் பெரிய குறைப்புகளைச் செய்துள்ளன.

எந்த நிறுவனங்கள் விகிதத்தை எவ்வளவு குறைத்துள்ளன என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

டாடா மோட்டார்ஸ்

நெக்ஸான்: ரூ.1.55 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

சஃபாரி: ரூ.1.45 லட்சம் தள்ளுபடி

ஹாரியர்: ரூ.1.40 லட்சம் தள்ளுபடி

பஞ்ச்: ரூ.85,000 தள்ளுபடி

கர்வ்: ரூ.65,000 தள்ளுபடி

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா

பொலேரோ/நியோ: ரூ.1.27 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

XUV3XO பெட்ரோல்: ரூ.1.40 லட்சம் தள்ளுபடி; டீசல்: ரூ.1.56 லட்சம் தள்ளுபடி

தார் 2WD: ரூ.1.35 லட்சம் தள்ளுபடி

தார் 4WD: ரூ.1.01 லட்சம் தள்ளுபடி

ஸ்கார்பியோ கிளாசிக்: ரூ.1.01 லட்சம் தள்ளுபடி

ஸ்கார்பியோ-என்: ரூ.1.45 லட்சம் தள்ளுபடி

தார் ராக்ஸ்: ரூ.1.33 லட்சம் தள்ளுபடி

எக்ஸ்யூவி 700: ரூ.1.43 லட்சம் தள்ளுபடி

டொயோட்டா

ஃபோர்டுனர்: ரூ.3.49 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

லெஜெண்டர்: ரூ.3.34 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

ஹைரைடர்: ரூ.1.1 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

ஹூண்டாய்

இடம்: ரூ.1.23 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

இடம் என்-லைன்: ரூ.1.19 லட்சம் தள்ளுபடி

க்ரெட்டா: ரூ.72,000 தள்ளுபடி

க்ரெட்டா என் லைன்: ரூ.71,000 தள்ளுபடி

அல்கராஸ்: ரூ.75,000 தள்ளுபடி

டக்சன்: ரூ.2.40 தள்ளுபடி

ஹோண்டா

எலிவேட்: ரூ.58,000 வரை தள்ளுபடி

JSW MG மோட்டார்

ஆஸ்டர்: ரூ.54,000 வரை தள்ளுபடி

ஹெக்டர்: ரூ.1.49 லட்சம் தள்ளுபடி

க்ளோஸ்டர்: ரூ.3.04 லட்சம் தள்ளுபடி

கியா

செரோஸ்: ரூ.1.86 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

சோனெட்: ரூ.1.64 லட்சம் தள்ளுபடி

செல்டோஸ்: ரூ.75,000 தள்ளுபடி

கேரன்ஸ்: ரூ.48,000

கேரன்ஸ் கிளாவிஸ்: ரூ.78,000 தள்ளுபடி

ஸ்கோடா

கோடியாக்: ரூ.3.3 லட்சம் வரை தள்ளுபடி

குஷாக்: ரூ.66,000 தள்ளுபடி

