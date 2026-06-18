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Tecno Pova 8 5G: 8000mAh பேட்டரி, மாஸ் கேமரா, அதிரடி சலுகைகளுடன் இன்று விற்பனை தொடக்கம்

Tecno Pova 8 5G: Tecno Pova 8 5G இந்தியாவில் இரண்டு சேமிப்புத் திறன் (storage) வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 6GB RAM + 128GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட மாடலின் விலை ₹29,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 8GB RAM + 128GB சேமிப்புத் திறன் கொண்ட மாடலின் விலை ₹31,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:01 PM IST
Tecno Pova 8 5G: 8000mAh பேட்டரி, மாஸ் கேமரா, அதிரடி சலுகைகளுடன் இன்று விற்பனை தொடக்கம்
Image Credit: Tecno Pova 8 5G (Photo: Tecno)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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Tecno Pova 8 5G: 8000mAh பேட்டரி, மாஸ் கேமரா, அதிரடி சலுகைகளுடன் விற்பனை தொடக்கம்
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