/Tecno Pova 8 5G: 8000mAh பேட்டரி, மாஸ் கேமரா, அதிரடி சலுகைகளுடன் இன்று விற்பனை தொடக்கம்

Tecno Pova 8 5G: Tecno-வின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான Pova 8 5G, இப்போது இந்தியச் சந்தையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இந்நிறுவனம் இத்தொலைபேசியை ஜூன் 11 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. தற்போது இதன் முதல் விற்பனை Flipkart-இல் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, 8,000mAh திறன் கொண்ட மிகப்பெரிய பேட்டரி, 144Hz டிஸ்ப்ளே மற்றும் தனித்துவமான 'Matrix Display' வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் பல கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளைப் பெறலாம். இதன் முழு விவரங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Tecno Pova 8 5G-யின் மிக முக்கியமான அம்சம் அதன் 'Matrix Display' வடிவமைப்பு ஆகும். தொலைபேசியின் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள மினி-டிஸ்ப்ளே, அழைப்புகள், செய்திகள் மற்றும் பிற அறிவிப்புகளைக் காட்டுவது மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு அனிமேஷன்களையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த வடிவமைப்பு, மற்ற சாதனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இத்தொலைபேசிக்கு ஒரு தனித்துவமான மற்றும் பிரீமியம் தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
Tecno Pova 8 5G ஆனது 6.76-அங்குல Full HD+ IPS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 1500Hz தொடு மாதிரி வீதம் (touch sampling rate) மற்றும் 950 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்தத் திரை 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளதுடன், பாதுகாப்பிற்கான கண்ணாடித் திரையையும் (glass protection) பெற்றுள்ளது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Tecno Pova 8 5G ஆனது MediaTek Dimensity 7100 செயலி (processor), LPDDR5X ரேம் (RAM) மற்றும் 128GB சேமிப்பு வசதியுடன் இயங்குகிறது. இது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HiOS 16 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது.
பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, Tecno Pova 8 5G-யில் 45W வேகமான சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் மிகப்பெரிய 8000mAh பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. திறமையான வெப்ப மேலாண்மையை உறுதி செய்வதற்காக, நிறுவனம் இதில் 14,689mm² அளவிலான மிகப் பெரிய குளிரூட்டும் அமைப்பையும் (cooling system) இணைத்துள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க வசதிக்காக, Tecno Pova 8 5G-யில் AI சென்சாருடன் கூடிய 50MP Sony LYT600 முதன்மை கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது; அதேவேளையில், செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 13MP முன்பக்க கேமரா உள்ளது.
பெரிய பேட்டரி மற்றும் தனித்துவமான 'மேட்ரிக்ஸ் டிஸ்ப்ளே' (Matrix Display) கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு Tecno Pova 8 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். ஆரம்பக்கட்ட விற்பனையின் போது கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள், வங்கிச் சலுகைகள் மற்றும் வட்டி இல்லா தவணை முறை (No-Cost EMI) போன்றவற்றை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்மார்ட்போனை இன்னும் சிறந்த விலையில் வாங்கலாம்.