/Tecno Pova 8 அதிரடி டிசைனுடன் இந்தியாவில் அறிமுகம்: மாஸ் பேட்டரி, கிளாஸ் கேமரா!

Tecno Pova 8: கடந்த சில நாட்களாக, Tecno நிறுவனம் தனது புதிய ‘Pova 8’ வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அவற்றை மிக விரைவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருவதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. சமீப காலங்களில், இந்தத் தொடரைச் சேர்ந்த ஸ்மார்ட்போன்கள், குறிப்பாக Tecno Pova 8 மற்றும் Tecno Pova 8 Pro ஆகிய மாடல்கள், பல்வேறு சான்றிதழ் வழங்கும் இணையதளங்களில் தென்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், Tecno Pova 8 ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாக இருப்பதை அந்நிறுவனம் நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Tecno Pova 8 ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய அறிமுகம் தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தை விளம்பரப்படுத்த அந்நிறுவனம் ஒரு தனித்துவமான அணுகுமுறையையும் கையாண்டுள்ளது. Pova 8 மாடலுக்காக, அந்நிறுவனம் சமூக ஊடகங்களில் "Delete Normal" என்ற பெயரில் பிரத்யேகப் பக்கங்களை உருவாக்கியுள்ளது. வரவிருக்கும் இந்த Tecno ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் குறித்த விவரங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள இப்பக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Tecno Pova 8 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாக இருப்பது உறுதி என்று அந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து பயனர்கள் இந்தச் சாதனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
We don’t stop at different.— Delete normal (@DeleteNormal) May 22, 2026
We don’t settle for better.
Game over for ordinary.
POVA 8 is coming.
And normal won’t survive it. #DeleteNormal #POVA pic.twitter.com/cLWKCDbq3s
Tecno Pova 8 ஸ்மார்ட்போனை சந்தைப்படுத்த "Delete Normal" என்ற வாசகம் (Tagline) பயன்படுத்தப்படுகிறது. வரவிருக்கும் இந்த Tecno ஸ்மார்ட்போன், தற்போது சந்தையில் உள்ள மற்ற ஸ்மார்ட்போன்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட, தனித்துவமான வடிவமைப்புடன் வெளிவரும் என்பதையே இந்த வாசகம் உணர்த்துகிறது.
சமீபத்தில், Tecno Pova 8 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்க வடிவமைப்பை வெளிப்படுத்தும் ஒரு புகைப்படம் இணையத்தில் கசிந்தது. அந்தப் புகைப்படத்தின்படி, இந்தச் சாதனம் "Glyph Lights" எனப்படும் ஒளிரும் விளக்குகள் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று தெரிகிறது. இந்த Tecno ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்கப் பலகையில் LED விளக்குகள் இடம்பெறும் என்றும், ஏதேனும் அறிவிப்புகள் (Notifications) வரும்போது அந்த விளக்குகள் ஒளிரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்தச் சாதனம் ஒரு கூடுதல் "Matrix" திரையுடன் (Secondary Display) அறிமுகமாகக்கூடும் என்றும் சில தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.
Tecno Pova 8 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் தொழில்நுட்ப விவரங்களைப் பொறுத்தவரை, இது Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 செயலியால் இயங்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எட்டு மையங்களைக் (Octa-core) கொண்ட இந்தச் செயலி, 4-நானோமீட்டர் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது மணிக்கு 2.7 GHz வரையிலான வேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டது.
|Tecno Pova 8 அம்சம்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|விரைவில்
|டேக் லைன்
|Delete Normal
|திரை
|144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட திரை
|பேட்டரி
|8000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி
|கேமரா
|இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு
கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த Tecno ஸ்மார்ட்போன் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (Refresh Rate) கொண்ட திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 8000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெறும் என்றும், விரைவாக சார்ஜ் ஏறுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி இதில் வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Tecno Pova 8 5G ஸ்மார்ட்போனைப் பொறுத்தவரை, இது MediaTek Dimensity 7100 செயலியால் இயங்கக்கூடும் என்று கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விரைவில் வெளியாகவுள்ள Tecno Pova 8 மொபைல், 6.76 அங்குல FHD+ திரையுடன் அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளது.
புகைப்படங்களைப் பொறுத்தவரை, இதன் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த 8 மெகாபிக்சல் துணைக் கேமரா ஆகியவை இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 13 மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா இதில் வழங்கப்படலாம்.
இருப்பினும், Tecno Pova 8 ஸ்மார்ட்போன் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் வெளியாகும் வரை இந்த தகவல்கள் வெறும் ஊகங்கள் மட்டுமே என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
