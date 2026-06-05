/Tecno Pova 8 ஜுன் 11 அறிமுகம்: அட்டகாசமான பேட்டரி, அற்புதமான அம்சங்கள், முழு விவரம் இதோ

Tecno Pova 8 Launch: Tecno நிறுவனம் இந்தியச் சந்தையில் தனது புதிய Tecno Pova 8 ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாகும் தேதியை இறுதியாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 'X' சமூக ஊடகத் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய டீஸர் மூலம் நிறுவனம் இந்த விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. தகவல்களின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் ஜூன் 11 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு அறிமுகமாகும்.
Say hello to peak design.— POVA Mobile India (@pova_mobile) June 5, 2026
POVA 8. Arriving 11 June, 12PM.#POVA | #POVA8 pic.twitter.com/SQiC8inYFz
அறிமுகத் தேதியுடன் சேர்த்து, புதிய 'மேட்ரிக்ஸ்' (matrix) பாணி கேமரா அமைப்பைக் கொண்ட இந்த போனின் வடிவமைப்பையும் நிறுவனம் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. Tecno Pova 8 போனின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
டீஸர் வீடியோவின்படி, Tecno Pova 8-ன் கேமரா அமைப்பு அதன் முந்தைய மாடலான Tecno Pova 7-ஐப் போலவே உள்ளது. இருப்பினும், இம்முறை கேமரா தொகுப்பிற்குள் 'மேட்ரிக்ஸ்' பாணியிலான புள்ளிகள் கொண்ட வடிவமைப்பு (dotted display design) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது போனுக்கு ஒரு மேம்பட்ட தோற்றத்தை அளிக்கிறது.
இந்த வீடியோவில் போன் 'சில்வர் ஒயிட்' (Silver White) மற்றும் 'மிலிட்டரி கிரீன்' (Military Green) ஆகிய வண்ண விருப்பங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும்,
போனின் பின்புறத்தில் உள்ள விவரங்கள், Tecno Pova 8 -வில் மிகப்பெரிய 8,000mAh பேட்டரி இடம்பெறவுள்ளதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. FCC சான்றிதழின்படி, Tecno Pova 8-இல் "BL-77AT" என்ற மாடல் எண் கொண்ட Li-ion பாலிமர் பேட்டரி இடம்பெறும். இதன் வழக்கமான பேட்டரி திறன் 8000mAh என்றும், மதிப்பிடப்பட்ட திறன் 7750mAh என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் (wired fast charging) வசதி குறித்த விவரங்களும் வெளியாகியுள்ளன.
தற்போதைய நிலையில், Tecno Pova 8 எந்தவொரு இ-காமர்ஸ் தளத்திலும் பட்டியலிடப்படவில்லை. இருப்பினும், இதன் முந்தைய மாடலான Tecno Pova 7 'Flipkart'-இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால், இந்தச் சாதனமும் Flipkart மூலமாகவே விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுவரை கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், Tecno Pova 8 ஆனது MediaTek Dimensity 7100 சிப்செட் உடன் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இது Android 16 இயங்குதளம் மற்றும் 6GB ரேம் (RAM) வசதியுடன் வரும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கேமர்கள் மற்றும் உயர் செயல்திறனை விரும்புவோர் உட்பட பல்வேறு வகையான பயனர்களை இந்தச் சாதனம் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
FCC லேபிள்கள் மற்றும் Carlcare சேவை இணையதளம் மூலமாக போனின் சேமிப்புத் திறன் (storage) குறித்த விவரங்களும் வெளியாகியுள்ளன. இதன்படி, Tecno Pova 8 இந்தியாவில் 6GB + 128GB, 8GB + 128GB மற்றும் 8GB + 256GB ஆகிய சேமிப்புத் திறன் விருப்பங்களில் அறிமுகமாகலாம்.
இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, Tecno Pova 8 ஆனது GSM, WCDMA, 3G, 4G மற்றும் 5G நெட்வொர்க்குகளை ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இதில் Bluetooth, NFC, Wi-Fi 5G மற்றும் GPS (L1) போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெறலாம்; எனினும், NFC வசதி குறிப்பிட்ட சில பிராந்தியங்களுக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்படலாம்.
Tecno Pova 8-ன் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தனித்துவமான வடிவமைப்பு மற்றும் சிறப்பான செயல்திறன் கொண்ட, அதே சமயம் கட்டுப்படியான விலையிலான ஒரு போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஸ்மார்ட்போனிற்காக காத்திருக்கலாம். ஜூன் 11 அன்று நடைபெறவுள்ள வெளியீட்டிற்குப் பிறகு இது பற்றிய முழுமையான விவரங்கள் தெரிய வரும்.