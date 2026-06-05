Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /Tecno Pova 8 ஜுன் 11 அறிமுகம்: அட்டகாசமான பேட்டரி, அற்புதமான அம்சங்கள், முழு விவரம் இதோ

Tecno Pova 8 ஜுன் 11 அறிமுகம்: அட்டகாசமான பேட்டரி, அற்புதமான அம்சங்கள், முழு விவரம் இதோ

Tecno Pova 8 Launch: தற்போது, Tecno Pova 8 எந்தவொரு இ-காமர்ஸ் தளத்திலும் பட்டியலிடப்படவில்லை. இருப்பினும், இதன் முந்தைய மாடலான Tecno Pova 7 'Flipkart'-இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால், இந்தச் சாதனமும் Flipkart மூலமாகவே விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:03 PM IST
Tecno Pova 8 ஜுன் 11 அறிமுகம்: அட்டகாசமான பேட்டரி, அற்புதமான அம்சங்கள், முழு விவரம் இதோ
Image Credit: Tecno Pova 8 (Photo: Tecno)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆபாசமாக சித்தரிப்பு! ‘பெத்தி’ படத்தில் ஜான்வி கபூர் வெறும் காட்சி பொருளா?
Janhvi Kapoor7 min ago
2
Punjab Man52 min ago
3
Tecno Pova 854 min ago
4
Yoga57 min ago
5
Weekly Horoscope1 hr ago