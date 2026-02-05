English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tecno Pova Curve 2 5G: பிப்ரவரி 13 அறிமுகம்... விலை, வடிவமைப்பு, லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Tecno Pova Curve 2 5G: பிப்ரவரி 13 அறிமுகம்... விலை, வடிவமைப்பு, லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Tecno Pova Curve 2 5G: டெக்னோ நிறுவனம் இந்த போனின் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ண விருப்பங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 02:55 PM IST
  • Pova Curve 2 5G மூன்று வண்ணங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
  • இந்தியாவில் வாங்குபவர்கள் கருப்பு, வெள்ளி மற்றும் ஊதா வண்ணங்களில் இருந்து தேர்வு செய்ய முடியும்.
  • கேமரா மாட்யூலில் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பு காணப்படுகிறது.

Tecno Pova Curve 2 5G: டெக்னோ நிறுவனம், Pova Curve 2 5G மாடலை அறிமுகப்படுத்தி, இந்தியாவில் தனது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்மார்ட்போன் வரிசையை விரிவுபடுத்த உள்ளது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன், நிறுவனம் மே 2025-ல் அறிமுகப்படுத்திய Pova Curve 5G மாடலின் தொடர்ச்சியாக வரவுள்ளது. அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, டெக்னோ நிறுவனம் இந்த போனின் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ண விருப்பங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. எனினும், நிறுவனம் முக்கிய விவரக்குறிப்புகளை இரகசியமாக வைத்துள்ளது.

Tecno Pova Curve 2 5G: அறிமுகத் தேதி

டெக்னோ நிறுவனம் Pova Curve 2 5G மாடலை இந்தியாவில் பிப்ரவரி 13 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. டெக்னோ இந்தத் தேதியை X தளத்தில் ஒரு பதிவு மூலம் அறிவித்தது. அதில் சாதனத்தின் முதல் அதிகாரப்பூர்வ தோற்றத்தையும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. பகிரப்பட்ட படம், முந்தைய மாடலுடன் ஒப்பிடும்போது பல மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்துகிறது. இதில் திருத்தப்பட்ட பின்புற அமைப்பு மற்றும் ஒரு புதிய கேமரா ஏற்பாடு ஆகியவை அடங்கும்.

Tecno Pova Curve 2 5G: வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள்

டெக்னோ Pova Curve 2 5G ஆனது பக்கவாட்டுகளில் குறுகலாகச் செல்லும் ஒரு வளைந்த பின்புற பேனலைக் கொண்டிருக்கும். பின்புற பேனல் ஒரு மேட்-பாணி பூச்சுடன் காணப்படுகிறது. இது முந்தைய Pova Curve 5G-யில் காணப்பட்டதைப் போன்ற கோடுகள் மற்றும் வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொடரில் வடிவமைப்புத் தொடர்ச்சியைப் பராமரிக்க டெக்னோ இந்த அம்சங்களைத் தக்கவைத்துள்ளது.

Tecno Pova Curve 2 5G: கேமரா மாட்யூல்

கேமரா மாட்யூலில் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பு காணப்படுகிறது. Pova Curve 2 5G, முந்தைய மாடலில் பயன்படுத்தப்பட்ட செங்குத்து கேமரா அமைப்பிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது. அதற்கு பதிலாக, இது ஒரு முக்கோண மற்றும் அன்-ஈவன் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு கேமரா லென்ஸ்கள் ஒரு கிடைமட்ட மாத்திரை வடிவப் பகுதிக்குள் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. மூன்றாவது லென்ஸ் கீழே தனியாகத் தெரிகிறது. கீழ் லென்ஸுக்கு அருகில் ஒரு LED ஃபிளாஷ் உள்ளது. Pova பிராண்டிங் மற்றும் ஒழுங்குமுறை உரை ஆகியவை பின்புற பேனலிலும் காணப்படுகின்றன.

Tecno Pova Curve 2 5G: வண்ண வகைகள்

Pova Curve 2 5G மூன்று வண்ணங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதையும் டெக்னோ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் வாங்குபவர்கள் கருப்பு, வெள்ளி மற்றும் ஊதா வண்ணங்களில் இருந்து தேர்வு செய்ய முடியும். ஒவ்வொரு வண்ண வகையிலும் பின்புற பேனலின் அடிப்பகுதிக்கு அருகில் ஒரு சிறிய சிறப்பம்சப் பகுதி உள்ளது. இது ஒரு செமி-வெளிப்படையான வடிவத்தைக் காட்டுகிறது. இந்த வண்ண வகைகள் ஸ்டோரேஜ் வகைகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடுமா என்பதை நிறுவனம் இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை.

Tecno Pova Curve 2 5G: கசிந்த வன்பொருள் விவரங்கள்

டெக்னோ நிறுவனம் வன்பொருள் விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடாத நிலையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் MT6858 செயலியான டைமென்சிட்டி 7100-ஐப் பயன்படுத்தக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த போன் 12ஜிபி வரை ரேம் வசதியுடன் வரலாம், ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கக்கூடும் என்றும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. TUV சான்றிதழ் தளத்தில் வெளியான முந்தைய பட்டியல்களின்படி, போவா கர்வ் 2 5G மாடலில் 7,750mAh லித்தியம்-அயன் பாலிமர் பேட்டரி இடம்பெறக்கூடும். டெக்னோ நிறுவனம் வெளியீட்டு நிகழ்வின் போது முழு விவரக்குறிப்புகள், விலை மற்றும் விற்பனை விவரங்களை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 முதல் Realme 16 வரை.. 2026 பிப்பவரியில் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்கள்!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

