/காஸ்லி ஆன TECNO Spark 50 5G: லேட்டஸ்ட் விலை இதுதான்

TECNO Spark 50 5G: அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சுமார் ஒன்றரை மாதங்களிலேயே TECNO Spark 50 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
TECNO Spark 50 5G: TECNO நிறுவனம் தனது பட்ஜெட் விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான 'TECNO Spark 50 5G'-யின் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள புதிய விலை மாற்ற அறிவிப்பின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் இரண்டு வேரியண்டுகளின் விலையும் மே 12, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்தத் தொலைபேசி இந்தியாவில் மார்ச் 27, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம், அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சுமார் ஒன்றரை மாதங்களிலேயே இதன் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. இது குறித்த விரிவான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
4GB RAM + 128GB
- TECNO Spark 50 5G-யின் 4GB RAM + 128GB சேமிப்பக வேரியண்டின் விலை தற்போது ₹18,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இதன் அறிமுக விலை ₹16,999 ஆக இருந்தது.
- குறிப்பிட்ட இந்த மாடலுக்கு ₹2,000 விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
6GB RAM + 128GB
- TECNO Spark 50 5G-யின் 6GB RAM + 128GB சேமிப்பக மாடல் தற்போது ₹21,499-க்குக் கிடைக்கிறது.
- இதன் அறிமுக விலை ₹18,999 ஆக இருந்தது.
- ஆகையால், இந்த வேரியண்டின் விலையில் ₹2,500 உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
சுருக்கமாக...
|TECNO Spark 50 5G
|பழைய விலை
|புதிய விலை
|4GB RAM + 128GB
|₹16,999
|₹18,999
|6GB RAM + 128GB
|₹18,999
|₹21,499
இந்த விலை உயர்வுக்குப் பின்னால் உள்ள குறிப்பிட்ட காரணங்களை TECNO நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வு, விநியோகச் சங்கிலி தொடர்பான செலவுகள் அல்லது சந்தை தேவை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கலாம் என்று யூகிக்கப்படுகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், பெரிய அளவிலான பேட்டரி மற்றும் Dimensity 6400 செயலி போன்ற சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டுள்ளதால், இந்தத் தொலைபேசி தனது பிரிவில் இப்போதும் ஒரு சிறந்த தேர்வாகவே திகழ்கிறது.
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, TECNO Spark 50 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.78-இன்ச் HD+ IPS திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரை 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 240Hz தொடு உணர்திறன் வீதத்தை (touch sampling rate) ஆதரிக்கிறது. இந்தத் திரையின் அதிகபட்ச வெளிச்ச அளவு (peak brightness) 560 nits வரை உள்ளது. இத்தொலைபேசி MediaTek Dimensity 6400 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இத்துடன் Mali G57 GPU இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது LPDDR4x RAM மற்றும் UFS 2.2 சேமிப்பக வகைகளை ஆதரிக்கிறது. microSD அட்டை வாயிலாக இதன் சேமிப்பகத் திறனை 2TB வரை விரிவுபடுத்திக்கொள்ள முடியும்.
புகைப்படங்களை எடுக்க, TECNO Spark 50 5G ஸ்மார்ட்போனில் 50MP பின்புற கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 8MP முன்புற கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொலைபேசியின் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம், 45W அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் அதன் பிரம்மாண்டமான 6500mAh பேட்டரியாகும்.
TECNO Spark 50 5G ஸ்மார்ட்போன் 8.18 மிமீ தடிமன் கொண்டதுடன், 210 கிராம் எடையையும் கொண்டுள்ளது. இது Ink Black, Champagne Gold, Fantasy Purple மற்றும் Mint Green ஆகிய நான்கு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது. மேலும், இது IP64 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளது. இது சாதனத்தை தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.
இந்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, இந்தியச் சந்தையில் Realme, Redmi, iQOO மற்றும் Lava போன்ற பிராண்டுகள் வழங்கும் பல்வேறு நடுத்தர பட்ஜெட் 5G ஸ்மார்ட்போன்களிடமிருந்து TECNO Spark 50 5G இன்னும் கடுமையான போட்டியை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
TECNO Spark 50 5G விலை உயர்வு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. TECNO Spark 50 5G இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆனது?
TECNO Spark 50 5G இந்தியாவில் மார்ச் 27, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
2. TECNO Spark 50 5G மாடல்களின் விலை எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது?
TECNO Spark 50 5G மாடல்களின் விலை ரூ.2,000-ரூ.2,500 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
3. விலை உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
விலை உயர்வு மே 12, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துவிட்டன.