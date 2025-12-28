English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy S24 Ultra -க்கு ஈடான திறன் கொண்ட 5 டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Samsung Galaxy S24 Ultra -க்கு ஈடான திறன் கொண்ட 5 டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Samsung Galaxy S24 Ultra: சாம்சங் கேலக்ஸி S24 -வுக்கு ஈடாக சந்தையில் கிடைக்கும் சில சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 06:24 PM IST
  • கூகிள் பிக்சல் 10: இதன் விலை ரூ 72850.
  • பிக்சல் 10 ஸ்மார்ட்போன் டென்சர் G5 சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
  • இது கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவை விட புத்திசாலித்தனமான மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தயாரான ஒரு தேர்வாக இருக்கும்.

Samsung Galaxy S24 Ultra -க்கு ஈடான திறன் கொண்ட 5 டாப் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Samsung Galaxy S24 Ultra: சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா ஒரு சிறந்த, பல முக்கிய அம்சங்கள் நிறைந்த முதன்மையான ஸ்மார்ட்போனாக பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், 2025 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமான பல ஸ்மார்ட்போன்கள் கேமராக்கள், செயல்திறன், பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் மென்பொருள் அனுபவத்தில் அதை மிஞ்சும் வகையிலும் இருக்கின்றன. புத்திசாலித்தனமான AI ஃபோன்கள் முதல் கேமராவை மையமாகக் கொண்ட சக்திவாய்ந்த சாதனங்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி கொண்ட ஃபோன்கள் வரை, இந்தச் ஸ்மார்ட்போன்கள் சிறந்த ஒட்டுமொத்த மதிப்பையும் புதுமைகளையும் வழங்குகின்றன. 

ஏதோ ஒரு காரணத்தால் Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனை வாங்க முடியாத பயனர்கள் அதற்கு மாற்றாக, வேறு சில நேர்த்தியான போன்களையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அவற்றின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Google Pixel 10

கூகிள் பிக்சல் 10: இதன் விலை ரூ 72850. பிக்சல் 10 ஸ்மார்ட்போன் டென்சர் G5 சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இதன் கேமரா அமைப்பில் 48MP முதன்மை சென்சார், 13MP அல்ட்ராவைடு மற்றும் 5x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 10.8MP டெலிஃபோட்டோ ஆகியவை அடங்கும். நேர்த்தியான ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள், நீண்ட கால அப்டேட்கள் மற்றும் நம்பகமான புகைப்படம் எடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றுடன், இது கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவை விட புத்திசாலித்தனமான மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தயாரான ஒரு தேர்வாக இருக்கும்.

iPhone 17

ஐபோன் 17: இதன் விலை ரூ 82900. ஐபோன் 17 ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3000 நிட்ஸ் வரை பிரகாசம் கொண்ட 6.3-இன்ச் LTPO சூப்பர் ரெட்டினா XDR OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. A19 சிப் மூலம் இயக்கப்படும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், மென்மையான செயல்திறன் மற்றும் திறனை வழங்குகிறது. இதன் டால்பி விஷன் HDR கொண்ட இரட்டை 48MP கேமராக்கள், USB-C மற்றும் செயற்கைக்கோள் அம்சங்கள், 2025 ஆம் ஆண்டில் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவிற்கு ஒரு பிரீமியம், முழுமையான மாற்றாக அமைகிறது.

Oppo Find X9

ஒப்போ ஃபைண்ட் X9: இதன் விலை ரூ 74,999. ஒப்போ ஃபைண்ட் X9 ஆனது டால்பி விஷன் மற்றும் 3600-நிட்ஸ் உச்ச வெளியீடு கொண்ட 6.59-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது டைமென்சிட்டி 9500 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இதில் 16GB வரை ரேம் மற்றும் ஒரு பெரிய 7025 mAh பேட்டரி உள்ளது. இதன் ஹசல்பிளாட்-டியூன் செய்யப்பட்ட டிரிபிள் 50MP கேமராக்கள், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் உடன், கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவை விட கூர்மையான, சீரான புகைப்படங்களை வழங்குகின்றன. 

OnePlus 15

ஒன்பிளஸ் 15: இதன் விலை ரூ. 72,999. ஒன்பிளஸ் 15, ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 சிப்செட் மற்றும் 165Hz வேகத்தில் இயங்கும் 6.78-இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இதன் டிரிபிள் 50MP கேமரா அமைப்பு 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் 8K வீடியோவை ஆதரிக்கிறது. ஒரு பெரிய 7300 mAh பேட்டரியுடன் இணைந்து, இது 2025 இல் வரும் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ராவை விட சிறந்த செயல்திறன் சமநிலை மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் திறனை வழங்குகிறது.

Vivo X300

விவோ X300: இதன் விலை ரூ. 75999. விவோ X300 ஒரு கச்சிதமான 6.31-இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்தை வழங்குகிறது. 50MP பெரிஸ்கோப் மற்றும் அல்ட்ராவைடு லென்ஸ்களால் ஆதரிக்கப்படும் 200MP பிரதான கேமரா, சிறப்பான புகைப்படங்களை வழங்குகிறது. டைமென்சிட்டி 9500 செயலி, 16GB வரை ரேம் மற்றும் 6040 mAh பேட்டரியுடன், இது S24 அல்ட்ராவை புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் திறனில் எளிதாக விஞ்சுகிறது.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

