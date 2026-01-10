English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.15,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பிராண்டட் ஸ்மார்ட் டிவிகள்: நம்ப முடியாத சலுகை

ரூ.15,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் பிராண்டட் ஸ்மார்ட் டிவிகள்: நம்ப முடியாத சலுகை

Smart TV Offers: சாம்சங் மற்றும் சோனி மாடல்கள் உட்பட, ரூ.15,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கக்கூடிய சில பிராண்டட் மற்றும் சிறந்த தேர்வுகளான டிவிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:25 PM IST
  • டிவிகளை வாடிக்கையாளர்கள் எம்.ஆர்.பி விலையை விட குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.
  • வாடிக்கையாளர்கள் இந்த பர்சேஸ்களில் கேஷ்பேக் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளையும் பெறலாம்.
  • இந்த டிவி -கள் மற்றும் இவற்றில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Most Affordable 32-Inch Smart TVs: ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அதிக சலுகைகளுடன் இதை வாங்க விருப்பமா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். சாம்சங் மற்றும் சோனி மாடல்கள் உட்பட, ரூ.15,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கக்கூடிய சில பிராண்டட் மற்றும் சிறந்த தேர்வுகளான டிவிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ஸ்மார்ட் டிவி -களில் சலுகைகள்

இந்த டிவிகளை வாடிக்கையாளர்கள் எம்.ஆர்.பி விலையை விட குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த பர்சேஸ்களில் கேஷ்பேக் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளையும் பெறலாம். இந்த டிவி -கள் மற்றும் இவற்றில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Samsung 32-inch HD Smart LED TV

சாம்சங் 32-இன்ச் HD ஸ்மார்ட் LED டிவி: இந்த சாம்சங் 32-இன்ச் டிவியின் விலை ரூ.13,990 ஆகும். இதை நீங்கள் ரூ.500 நேரடித் தள்ளுபடியுடன் வாங்கலாம். மேலும், இதற்கு ரூ.699 கேஷ்பேக்கும் கிடைக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, இது ரூ.2000 எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையுடனும் இது கிடைக்கிறது. இது இதன் விலையை மேலும் குறைக்கிறது. இந்த டிவியில் 50 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 32-இன்ச் HD ரெடி டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது Q-Symphony உடன் 20-வாட் ஒலி வெளியீட்டையும் வழங்குகிறது.

Sony BRAVIA 32-inch HD Ready Smart LED Google TV

சோனி BRAVIA 32-இன்ச் HD ரெடி ஸ்மார்ட் LED கூகுள் டிவி: இந்த சோனி ஸ்மார்ட் டிவி ரூ.26,990 விலையில் கிடைக்கிறது. இதற்கு ரூ.750 உடனடி வங்கித் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இதை நீங்கள் ரூ.1349 கேஷ்பேக்குடனும் வாங்கலாம். இந்த டிவிக்கு ரூ.2000 எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸும் வழங்கப்படுகிறது. அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இதில் 60 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய HD ரெடி டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது டால்பி ஆடியோவுடன் சக்திவாய்ந்த 20-வாட் ஒலி வெளியீட்டையும் வழங்குகிறது.

Acer 32-inch Smart Google TV

ஏசர் 32-இன்ச் ஸ்மார்ட் கூகுள் டிவி: இந்த பட்டியலில் கடைசியாக, ஃபிரேம் இல்லாத வடிவமைப்புடன் கூடிய ஏசர் ஸ்மார்ட் டிவி இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த டிவியில் மூன்று பக்கங்களிலும் மெல்லிய பெசல்கள் உள்ளன. இது HDR 10 ஆதரவுடன் வரும் ஒரு ஸ்மார்ட் கூகுள் டிவி ஆகும். இந்த டிவியில் டால்பி ஆடியோ அம்சம் உள்ளது, இது ஒரு சிறந்த ஒலி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இது 1.5GB ரேம் மற்றும் 32-இன்ச் திரையுடன் வருகிறது. இந்த HD டிவியை நீங்கள் வட்டியில்லா EMI விருப்பத்தில் வாங்கலாம்.

கூடுதலாக, மற்ற பிராண்டட் டிவிகளையும் வாசடிக்கையாளர்கள் வாங்கலாம். அவற்றை பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளின் உதவியுடன் மலிவு விலையில் பெறலாம். இந்த வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்காது, எனவே இப்போதே ஆர்டர் செய்யுங்கள்!

மேலும் படிக்க | Amazon Great Republic Day Sale ஜனவரி 16 தொடக்கம்: சலுகை விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | ஐபோனுக்கே சவால் விடும் Samsung! 30 நிமிடங்களில் 75% சார்ஜ்.. S26 ultra Worth ஆ இல்லையா?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

